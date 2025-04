Sony rozpieszcza premierami w PS+. Pod warunkiem, że zapłacisz więcej

Już w przyszłym tygodniu pojawią się nowe gry dla posiadaczy abonamentów PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Co pojawi się w połowie kwietnia?

Kwiecień w ramach PlayStation Plus Essential to całkiem dobry miesiąc. Gracze opłacający najtańszy abonament PS+ mogą już przypisać do swoich kont RoboCop: Rogue City, The Texas Chain Saw Massacre i Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Kompletnie trzy różne gry, które znajdą swoich odbiorców. Jednak kwiecień powoli wkracza w swoją drugą połowę, więc to doskonały moment, by poznać tytuły, w które w tym miesiącu zagrają posiadacze droższych planów: PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium.

Pierwszy z nich oferuje darmowe gry w ramach podstawowego planu oraz dostęp do katalogu wybranych gier z PS4 oraz PS5, w tym częściowo pochodzących z usługi Ubisoft+ Classics. W drugim, dodatkowo możecie zagrać w wersje próbne niektórych tytułów (LEGO Horizon Adventure, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Black Myth: Wukong, Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man 2, Stellar Blade, czy wiele, wiele innych) oraz skorzystacie z grania w chmurze wybranych pozycji , także z poprzedniej generacji. Więcej o PlayStation Premium przeczytacie w naszym teście usługi.

PlayStation Plus i Premium. Co oferują abonamenty?

Każdego miesiąca katalog gier dostępnych w ramach abonamentów Extra i Premium ulega rozszerzeniu i nie ma konieczności dodawania gier do swojej biblioteki, by ich nie stracić. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli PlayStation zdecyduje się na usunięcie którejś z tych gier (a dzieje się to w miarę regularnie choć bez większych zapowiedzi), nie będzie możliwości zagrania w nie w ramach subskrypcji.

Za PlayStation Plus Extra i Premium trzeba też odpowiednio zapłacić – tym bardziej, że niedawno mieliśmy do czynienia z podwyżkami cen planów. Obecnie wyglądają one następująco:

PlayStation Plus Extra na rok – 520 zł

PlayStation Plus Premium na rok – 630 zł

A co dla posiadaczy PS+ Extra i PS+ Premium pojawi się w tym miesiącu?

PlayStation Plus Extra i Premium w kwietniu. Nowe gry dla płacących więcej 10.04 KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium) Blue Prince (PS5) – premiera

EA Sports PGA Tour (PS5) 15.04 KATALOG GIER (gry dostępne zarówno w ramach PS+ Extra i PS+ Premium) Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 (PS5) – premiera

Hogwarts Legacy (PS4, PS5)

Battlefield 1 (PS4)

PlateUp! (PS4, PS5)

KATALOG KLASYKÓW (gry dostępne wyłącznie w ramach PS+ Premium)

Alone in the Dark 2 (PS4, PS5) – gra z PSX

War of the Monsters (PS4, PS5) – gra z PS2

W tym miesiącu nie ma zbyt wielu gier, ale mamy za to dwie premiery: