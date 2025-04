Nie stać cię na Switcha 2? Nintendo ma dla ciebie ofertę

Cena Nintendo Switch 2 zaskoczyła wszystkich – najbardziej Amerykanów, gdzie początkowo wyceniona została na 449 dolarów. To wkurzyło wielu, tym bardziej, że ostateczna cena może okazać się większa. A to za sprawą wstrzymanych zamówień przedpremierowych przez widmo amerykańskiej polityki celnej. Teraz szef Nintendo of America postanowił zabrać głos i odpowiedzieć na pytania dziennikarzy CBC dotyczące wysokiej ceny konsoli.

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy ludzie mogą nie być w stanie pozwolić sobie na zakup (Switch 2 – dod. red.) ze względu na cenę. Dlatego chcieliśmy umożliwić dostęp do innych platform Switch, aby (ludzie – dod.red) nadal mieli możliwość wejścia do naszego uniwersum gier, bycia częścią postaci w tych światach i dostrzegania wartości, niezależnie od platformy, na której się znajdują.

No tak szczerej odpowiedzi dawno nie słyszeliśmy i chyba nikt się nie spodziewał, że szefostwo Nintendo powie wprost, że jeśli cię nie stać na nową generację, zostań na poprzedniej. Niektórym wracają też wspomnienia z czasów Xboksa One, który już przed premierą wzbudzał ogromne kontrowersje związane z koniecznością bycia online przez cały czas korzystania z konsoli. Don Mattrick, który w 2013 r. był szefem Xboksa mówił wprost, że jeśli gracze mają problem z dostępem do sieci, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystali z poprzedniej generacji konsoli – Xbox 360, która w tamtym czasie wciąż była dostępna.

Cena konsoli w górę. Ceny gier w górę. Nintendo próbuje tłumaczyć swoją politykę

Bowser odniósł się także do horrendalnie wysokich cen niektórych gier na Nintendo Switch 2. Chodzi tu przede wszystkim o Mario Kart World, które wyceniono na 79,99 dolarów (bez podatków). Szef Nintendo of America w rozmowie z dziennikarzami wskazuje, że firma świadomie zdecydowała się na dynamiczny cennik, który różni się w zależności od tytuły. Najważniejszym czynnikiem kształtującym cenę ma być jakość gry oraz to, co ona oferuje. A Mario Kart World ma oferować naprawdę wiele i jest to jeden z tych tytułów który przez lata dostarcza rozrywki na naprawdę wysokim poziomie.

W strefie euro gra kosztuje 89,99 euro, co w bezpośrednim przeliczeniu daje nam ok. 385 zł. A jak to wygląda na naszym rynku? Na ten moment Mario Kart World dostępne jest do zamówienia przedpremierowego w Ultimie za 359,90 zł. Nie da się jednak ukryć, że Nintendo doskonale wie, że Mario Kart World sprzeda się doskonale, a to oznacza ogromne zyski dla firmy. Wystarczy przypomnieć, że Mario Kart 8 Deluxe jest najlepiej sprzedającą się grą na Nintendo Switch. Do lutego tego roku tytuł rozszedł się w nakładzie przekraczającym 67,35 mln egzemplarzy.

Jeśli Word powtórzy sukces poprzednika, Nintendo już teraz może zacierać ręce. Z drugiej jednak strony sprzedawanie bajek o tym, że "gra jest warta swojej ceny" z pewnością może tylko rozwścieczyć najbardziej zagorzałych graczy. Mówienie "zagłosuj portfelem" i tak za bardzo nie pomoże, gdyż Mario Kart jest tzw. system sellerem – tytułem, dla którego kupuje się nową konsolę i będzie sprzedawał się jak świeże bułeczki przez długie lata.

Premiera Nintendo Switch 2 i Mario Kart World odbędzie się na początku czerwca, a dokładnie 05.06.2025. Na ten moment w Polsce dostępne są dwie oferty na Switcha 2:

Nintendo Switch 2 – sama konsola za 2199 zł

oraz

