Granie na najwyższym poziomie dla każdego. Wystarczy jedno narzędzie

Strumieniowanie gier staje się coraz popularniejsze – i to nie tylko to z chmury. Posiadacze mocnych komputerów i rozbudowanych bibliotek gier, szukający nowych sposobów rozgrywki powinni zainteresować się ofertą Razer PC Remote Play.

Strumieniowanie gier staje się coraz bardziej popularne, a rynek ten powoli zaczyna mieć ogromne znaczenie – także finansowe. Mówi się, że w tym roku ma osiągnąć wartość przekraczającą 11 miliardów dolarów, a jego dalszy wzrost napędzać będą technologie takie jak 5G oraz usługi gamingowe w chmurze. Streaming pozwala użytkownikom na dostęp do najbardziej wymagających tytułów bez konieczności posiadania drogiego sprzętu gamingowego. Dzięki temu nawet osoby korzystające ze starszych komputerów czy urządzeń mobilnych mogą cieszyć się grami klasy AAA.

Reklama

Jednak na rynku istnieje sporo rozwiązań dla tych, którzy mają w domu mocny komputer PC, ale nie lubią ciągłego siedzenia przed monitorem i szukają narzędzi pozwalających cieszyć się grami w różnych warunkach – zarówno w domu, jak i poza nim. Na tegorocznych targach CES firma Razer zaprezentowała swój najnowszy produkt – PC Remote Play. Pozwala ona użytkownikom na przesyłanie obrazu z komputera na urządzenia mobilne, oferując pełną kompatybilność z kontrolerami, w tym popularnym Razer Kishi.

Strumieniowanie gier wprost z komputera. Wystarczy to narzędzie

Dzięki integracji z aplikacją Razer Nexus gracze mogą zarządzać swoją biblioteką gier, uruchamiać je oraz dostosowywać sterowanie bezpośrednio ze swojego telefonu lub tabletu. Rozwiązanie Razera bazuje na technologii kodeka wideo AV1, co znacząco poprawić ma jakość obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień, co przekłada się na płynniejszą rozgrywkę. Automatyczna optymalizacja dodatkowo dostosowuje rozdzielczość i częstotliwość odświeżania do możliwości wyświetlacza urządzenia, zapewniając lepsze wrażenia wizualne. Obsługa wibracji Razer Sensa HD Haptics dostępnych na kontrolerze Razer Kishi Ultra podłączonego ze smartfonem lub tabletem z systemem Android pozwala na odtwarzanie efektów dotykowych zsynchronizowanych z wydarzeniami w grze, np. wystrzałami czy pracą silników.

Razer PC Remote Play oferując wsparcie dla gier dostępnych na platformach takich jak Steam, Epic Games czy PC Game Pass ma być świetnym rozwiązaniem dla graczy posiadających rozbudowaną bibliotekę gier i mocny komputer, ale szukają wygodniejszych sposobów rozgrywki. Wystarczy stabilne połączenie internetowe, kompatybilne urządzenie mobilne oraz kontroler, aby przenieść rozgrywkę do dowolnego miejsca.

Konfiguracja na urządzeniach mobilnych jest szybka i łatwa dzięki kilku prostym krokom:

Zainstaluj Razer Nexus i Razer PC Remote Play na swoim urządzeniu mobilnym.

Włącz funkcję Remote Play w Razer Cortex na komputerze.

Zaloguj się za pomocą Razer ID. Komputer i urządzenie mobilne – zostaną automatycznie sparowane.

Podłącz Razer Kishi lub inny kontroler kompatybilny z systemem iOS lub Android, aby grać w gry obsługiwane przez

kontroler.

Przesyłaj strumieniowo całą bibliotekę gier PC bezpośrednio na urządzenie mobilne.

Razer PC Remote Play wspiera obecnie platformy Steam, Epic Games, PC Game Pass oraz działa na systemach iOS 18 i Android 14+, Windows 11. Niewykluczone, że w przyszłości pojawi się wsparcie dla innych urządzeń, w tym np. telewizorów, co z pewnością przełoży się na zwiększone zainteresowanie ze strony graczy głównie ze względu na wygodną grę przed dużym ekranem.