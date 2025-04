Switch 2 z mocnym tytułem na premierę. Na innych konsolach nie zagrasz

Hades ujrzał światło dzienne jeszcze w 2020 roku i dość niespodziewanie zyskał wiele nagród. Niespodziewanie, gdyż jest to przedstawiciel raczej już niszowego gatunku roguelike. Gra okazała się na tyle angażująca i dynamiczna, że zyskała uznanie graczy z całego świata. Nic zatem dziwnego, że Hades 2 jest najbardziej wyczekiwaną grą tego roku. Mam jednak złą wiadomość dla posiadaczy konsoli PlayStation i Xbox — nie zagrają w nią, a przynajmniej nie od razu.

Reklama

Hades 2 tylko na Switch 2 i PC?

W opublikowanym niedawno wideo z serii „Creator’s Voice” Nintendo, twórcy z Supergiant Games potwierdzili, że pełna wersja „Hades 2” pojawi się najpierw wyłącznie na konsolach Nintendo – zarówno na Switchu, jak i na nadchodzącym Switchu 2. Oznacza to, że w dniu premiery gra dostępna będzie wyłącznie na PC oraz urządzeniach Nintendo. Gracze korzystający z PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S będą musieli poczekać na swoją kolej.

„Hades 2” zadebiutował w wersji early access na PC 6 maja 2024 roku. Zbliżająca się rocznica może być dobrą okazją do ogłoszenia konkretnej daty premiery wersji 1.0. Choć pierwsza część przebywała w fazie wczesnego dostępu prawie dwa lata, wszystko wskazuje na to, że sequel ukaże się znacznie szybciej. Supergiant Games wyraźnie sygnalizuje, że prace nad grą postępują zgodnie z planem, a społeczność graczy już teraz chwali dopracowaną mechanikę i narrację.

„Hades 2” to wyjątkowy projekt w dorobku Supergiant Games – to pierwsza kontynuacja w historii studia, które dotąd znane było z jednorazowych, oryginalnych produkcji takich jak „Bastion”, „Transistor” czy „Pyre”. Sukces „Hadesa” z 2020 roku sprawił jednak, że twórcy zdecydowali się kontynuować swoją mitologiczną opowieść – i jak pokazują pierwsze opinie, była to decyzja słuszna.

Grafika: Supergiant Games