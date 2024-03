"Szogun" bije rekordy popularności. Twórcy odpowiadają czy będzie drugi sezon

"Szogun", czyli najnowszy serial od stacji FX którego nowe odcinki każdego tygodnia możemy oglądać na platformie Disney+, bije rekordy popularności. Myślę że nie będzie ani odrobiną przesady powiedzenie, że ostatnim tak wielkim hitem w świecie seriali była "Gra o Tron", która każdego tygodnia przyciągała przed ekrany miliony widzów na całym świecie.

Historyczny serial okazał się niespodziewanie wielkim hitem, który zaplanowano jako 10-odcinkową mini-serię. Nikogo nie powinno to specjalnie dziwić — w końcu całość bazuje na wydanej w 1975 roku powieści Jamesa Clavella. Wspomniana "Gra o Tron" pokazała jednak, że można pisać historię serialową mimo że ta książkowa wciąż jest gdzieś w tyle — stąd wielu widzów zaczęło się zastanawiać czy tak będzie i tym razem. Twórcy serialu FX postanowili rozwiać wątpliwości.

Twórcy "Shoguna" o drugim sezonie. Nie pozostawiają złudzeń

Jeżeli liczyliście na to, że losy "Shoguna" potoczą się podobnie jak wielu innych popularnych marek to... nie mam dla was dobrych wiadomości. Tym razem ekipa wydaje się podchodzić do tematu niezwykle racjonalnie. Justin Marks w rozmowie z The Direct powiedział:

Myślę, że opowiadamy pełną historię książki. I dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że ci, którzy przeczytali powieść, zobaczą, że kończy się ona dokładnie w tym samym miejscu. Jesteśmy tym naprawdę podekscytowani, ponieważ jest to bardzo zaskakujące zakończenie, które Clavell stworzył w książce. I jest w pewnym sensie pięknie niejednoznaczne. Ale wiesz, takie są historie, które opowiadamy. Powiem też, że zajęło nam to pięć lat. Ten serial jest starszy niż nasze dzieci. To naprawdę dużo.

I myślę, że nie jestem jedynym, dla którego to jednoznaczna informacja iż drugiego sezonu nie będzie. Na otarcie łez zawsze można będzie obejrzeć tę historię w kultowej ekranizacji z lat, która to podbijała serca widzów — także polskich!