Ta platforma nie ma w Polsce konkurencji. To deklasacja

Rozrastająca się konkurencja oraz dynamiczne zmiany w preferencji użytkowników, którzy bardzo szybko porzucają usługi i błyskawicznie zakładają konta w innych, sprawiają, że rynek platform VOD stale ewoluuje. Analiza danych z lutego i stycznia 2024 roku, dzięki zestawieniu PBI Gemius dostarcza cennych wskazówek dotyczących tych zmian. Poniżej przedstawiamy porównanie wyników z obu miesięcy, skupiając się nie tylko na liderach, ale także platformach w dalszej części tabeli.

Wiodącym graczem na rynku pozostaje Netflix, którego udział czasu oglądania w kategorii pozostaje na niezwykle wysokim poziomie, podobnie jak liczba użytkowników - tutaj nikt nie może równać się z największą platformą VOD na świecie i w Polsce. W styczniu udział ten wynosił 51.55%, podczas gdy w lutym wzrósł nieznacznie do 52.46%. Choć różnica ta nie jest znacząca, może to świadczyć o delikatnej zmianie preferencji użytkowników lub ciekawszej ofercie platformy, która sprawiła, że jeszcze więcej osób zdecydowało się wykupić dostęp.

Spadki popularności wielu platform VOD

Interesującym trendem jest spadek liczby rzeczywistych użytkowników i zasięgu dla wielu platform, w tym TVP, Disney+ czy HBO MAX. To sugeruje, że te platformy nie przyciągnęły nowych subskrybentów i nie zwiększyły zaangażowania istniejącej bazy użytkowników, którzy odeszli. Przykładowo, Disney+ zanotował spadek z 3 347 406 użytkowników w styczniu do 3 285 036 w lutym, co może być związane z nowymi premierami treści dostępnych na innych platformach.

Innym istotnym aspektem jest zmiana czasu średniego oglądania (ATS - Average Time Spent). W większości przypadków zanotowano spadki tej wartości, co może sugerować albo spadek zainteresowania treściami oferowanymi przez dany serwis, albo zróżnicowanie zachowań oglądających, którzy mogą korzystać z większej liczby platform VOD. Być może coraz lepsza pogoda też miała na to wpływ, ponieważ więcej osób zdecydowało się na inne aktywności w czasie ferii. Istotne też mogą być premiery w kinach, których ostatnio nie brakowało i wtedy czas oglądania treści na VOD maleje, bo czas jest poświęcony na seanse na dużych ekranach.

Prime Video zyskuje - trend na stałe?

Warto również zwrócić uwagę na zmiany w udziale czasu oglądania i liczbie rzeczywistych użytkowników dla niektórych platform. Na przykład, Prime Video zanotowało wzrost z 3.33% udziału czasu oglądania w stycznia do 4.34% w lutym, a także zwiększenie liczby rzeczywistych użytkowników.

To może być wynikiem bardziej atrakcyjnej oferty treściowej lub skuteczniejszych działań marketingowych, które były widoczne chociażby przy premierze polskiego dokumentu "Kuba" o Jakubie Błaszczykowskim. Niezmienne pozostaje znaczenie modelu biznesowego, w tym udziału platform oferujących zarówno treści płatne, jak i darmowe. Niektóre platformy utrzymują ten model, choć są w mniejszości, ale może to być nadal strategicznym podejściem do przyciągania różnych grup odbiorców.

Najpopularniejsze VOD w Polsce - luty 2024

Serwisy VOD i OTT luty 2024 Lp Media channel Share of Time in category Real users Reach ATS Audyt 1 NETFLIX (www+app) 52.46% 10 693 782 36.02% 5h 31m 19s nie 2 TVP (www+app) 7.55% 2 426 274 8.17% 3h 30m 2s Mix 3 DISNEY+ (www+app) 6.86% 3 285 036 11.06% 2h 20m 59s nie 4 HBOMAX (www+app) 6.84% 2 835 324 9.55% 2h 42m 54s nie 5 PLAYER (www+app) 6.01% 2 912 760 9.81% 2h 19m 15s tak 6 PRIME VIDEO (www+app) 4.34% 2 501 766 8.43% 1h 57m 3s nie 7 CANAL+ (www+app) 3.88% 1 964 736 6.62% 2h 13m 19s nie 8 POLSAT BOX GO (www+app) 2.88% 1 622 430 5.46% 1h 59m 55s Mix 9 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 1.87% 1 567 998 5.28% 1h 20m 21s nie 10 WP (www+app) 1.24% 1 492 992 5.03% 56m 4s tak

Źródło: PBI Gemius

Pomimo dominacji niektórych graczy, obserwujemy zmiany w preferencjach użytkowników oraz konkurencyjność na rynku VOD, co objawia się licznymi przetasowaniami w rankingu. To kolejny miesiąc, gdy Netflix nie pozostawia konkurencji żadnych szans, posiadając kilkukrotnie większą bazę odbiorców. Różnica pomiędzy nim, a drugą i trzecią platformą w zestawieniu jest gigantyczna - i pod względem czasu spędzonego na oglądaniu, i pod względem liczby użytkowników.