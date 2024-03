Gdzie obejrzeć filmy Oscarowe? Te produkcje warto znać

Tegoroczna gala rozdania Oscarów już za nami. a galę po raz czwarty ma poprowadził Jimmy Kimmel. Kilka tygodni temu poznaliśmy nominowanych, teraz już wiemy, kto wrócił do domu z najważniejszą statuetką. Niestety wśród nominacji zabrakło polskich akcentów, "Chłopi" nie znaleźli uznania w kategorii film animowany, podobnie jak dwie produkcje dokumentalne - "Apolonia, Apolonia" oraz "Skąd dokąd". O tytuł najlepszego filmu zmierzyły się między innymi "Oppenheimer", "Barbie" czy "Czas krwawego księżyca". Niekwestionowanym liderem tegorocznych Oscarów jest "Oppenheimer", który pochwalić się może 7 nagrodami – w tym tą najważniejszą, za najlepszy film minionego roku. Swój sukces świętować mogą też twórcy "Biednych istot" oraz "Strefy interesów". Nie znacie tych produkcji? Warto nadrobić zaległości, tym bardziej, że niektóre z nich są już dostępne w polskich serwisach VOD. Cześć filmów obejrzeć można w ramach abonamentów, część można kupić lub wypożyczyć w wersji cyfrowej.

Filmy z Oscarami za miniony rok. Gdzie można je obejrzeć na VOD w Polsce?

Zacznijmy od najważniejszego filmu ubiegłego roku. "Oppenheimer" nie jest dostępny w Polsce w ramach abonamentów VOD, ale bez problemu możecie go wypożyczyć lub kupić w wersji cyfrowej. Najlepiej zrobić poprzez platformę Apple TV, gdyż to ona oferuje najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Film, który zdobył Oscara za najlepszy film, najlepszego reżysera, najlepszego aktora, najlepszego aktora drugoplanowego, najlepsze zdjęcia, montaż, muzykę, wypożyczycie za 14,99 zł. Obraz dostępny jest również w innych wypożyczalniach cyfrowych: TVSmart, Rakuten TV, Amazon Prime Video, i Premiery Canal+. Na wybranych platformach możecie go również kupić, a ceny zaczynają się od 47,99 zł. Jeśli chcecie poczekać na dostępność filmu w ramach abonamentu, to już 21 marca pojawi się on na platformie SkyShowtime, ale wyłącznie w jakości HD. Zapowiadane jakiś czas temu wsparcie dla 4K wciąż nie zostało wprowadzone.

A co z pozostałymi nagradzanymi filmami? "Biedne istoty" nadal jest wyświetlany w kinach, jednak jego premiera na Disney+ zaplanowana jest na 27 marca. Do kina wybierzecie się również na "Anatomię upadku", "Przesilenie zimowe", "Strefę interesów". Nagrodzony Oscarem pełnometrażowy film animowany film anime "Chłopiec i Czapla" również dostępny jest w wybranych kinach. Na ten moment nie są znane szczegóły związane z ich dostępnością na platformach VOD w Polsce. Podobnie jest w przypadku zdobywcy Oscara za najlepsze efekty specjalne. "Godzilla Minus One" choć był dostępny w polskich kinach, nie ma jeszcze daty premiery na VOD.

Oscarowe filmy na VOD. Gdzie obejrzeć zwycięzców?

Nagrodzony za scenariusz adaptowany film "Amerykańska fikcja" jest dostępny do obejrzenia w ramach abonamentu na Amazon Prime Video. "Barbie", który dostał tylko jednego Oscara za najlepszą piosenkę do obejrzenia jest na HBO Max. Film możecie kupić lub wypożyczyć w serwisach TVSmart, Rakuten TV, Premiery Canal+, MEGAGO, PLAY NOW, Player i Apple TV. "20 dni w Mariupolu" - najlepszy dokument, dostępny jest do obejrzenia w ramach abonamentu Canal+ lub do kupienia w serwisie Apple TV. Najlepszy dokument krótkometrażowy, "Ostatni warsztat", dostępny jest na Disney+.

Pełne podsumowanie gali, w którym dowiecie się o zwycięskich filmach, aktorach, reżyserach, itp. znajdziecie w naszym tekście Oscary 2024 - zwycięzcy. To oni w tym roku zgarnęli prestiżowe statuetki. Sprawdźcie koniecznie!

