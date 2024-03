Kultowy horror wróci jako serial. Przebije oryginał?

Halloween - najnowsze filmy rozczarowały fanów

Kultowa saga horrorów liczy już 13 filmów pełnometrażowych, ale jeszcze nigdy wcześniej nie trafiła na mały ekran. To wkrótce ma się zmienić, ponieważ serialowa wersja "Halloween" pojawi się jeszcze wcześniej, niż wszyscy sądzili. Z czego wynikają tak prędkie działania studia? I czego możemy spodziewać się po dzielonej na odcinki historii z tego uniwersum?

Saga "Halloween" nie może zaliczyć ostatniego okresu do udanych. "Halloween zabija" oraz "Halloween. Finał" Davida Gordona Greena po prostu rozczarowały widzów, co nie było takie oczywiste po naprawdę udanym powrocie marki w 2018 roku, gdy debiutowało "Halloween" będące kontynuacją klasyka z 1978 roku. Film zdołał wpasować się w stylistykę produkcji sprzed kilku dekad, ale odpowiednio unowocześniona produkcja miała także solidne podstawy fabularne, ponieważ opowiadana historia była przekonująca i wciągająca. Następne odsłony były przewidywalne, miejscami nudne lub wręcz głupawe.

Serial Halloween - co wiemy o nowej produkcji

Miramax, który podejmie się realizacji serialu "Halloween", nie zamierza długo zwlekać z podjęciem się nakręcenia nowej produkcji. Projekt nadal nie posiada scenarzysty i reżysera, ale można podejrzewać, że intensywne poszukiwania trwają, a studio będzie chciało jak najszybciej podtrzymać zainteresowanie marką kolejnymi ogłoszeniami i być może nawet konkretną datą premiery, którą niebawem ogłosi.

Spodziewamy się jednak, że serial "Halloween" zignoruje wydarzenia z trzech ostatnich filmów i wróci do punktu wyjścia z końcówki filmu z 1978 roku. Nie byłoby to nic wyjątkowego, ponieważ dotychczasowe projekty robiły to wielokrotnie, dlatego trudno mówić o uporządkowaniu i spójności opowiadanych w kolejnych częściach wydarzeń.

Marc Hedwig, globalny dyrektor ds. telewizji w Miramax, powiedział serwisowi Deadline: "Jesteśmy na szybkiej drodze [do realizacji], to dla nas wysoki priorytet. Odbyliśmy wiele ekscytujących rozmów w ostatnich miesiącach z wieloma naprawdę utalentowanymi ludźmi i myślę, że wkrótce będziemy mieli dość dobry pomysł na to, co będziemy robić. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się zebrać zespół kreatywny."

Oglądaliście wszystkie filmy? Zapomnijcie o prawie wszystkich

Saga "Halloween" cieszy się niemal niesłabnącym zainteresowaniem od ponad 45 lat, zwłaszcza dzięki przerażającemu i tajemniczemu złoczyńcy: zamaskowanemu Michaelowi Myersowi. Nic więc dziwnego, że studio będzie chciało skorzystać na popularności marki przygotowując nowy projekt, ale już na tak wczesnym etapie podkreślane jest, że materiałem źródłowym i punktem odniesienia dla serialu będzie film Johna Carpentera sprzed blisko 50 lat.

To powinno uspokoić fanów, którzy nie wspominają za dobrze ostatnich kilku lat, ponieważ tylko jeden z trzech najnowszych filmów okazał się wart uwagi i zainteresowania szerszej publiki. Pytanie, czy serial zdoła utrzymać właściwe tempo i dynamikę, które zupełnie inaczej można było rozłożyć w przypadku filmu, a w podzielonej na odcinki historii wymagany jest zupełnie inny balans.

Nie obawiałbym się natomiast potknięć po stronie realizacyjnej, bo wiele seriali w ostatnim czasie udowodniło, że takie projekty nie są już traktowane jako produkcje drugiej kategorii i Miramax musi być świadome takiego stanu rzeczy. Nie powinno więc pozwolić, by spod ich ręki wyszedł półprodukt, skoro tak mocno zabiegali o prawa do realizacji "Halloween" w formie serialu. Co ciekawe, w walce o franczyzę uczestniczyło także niezwykle popularne ostatnio studio A24, ale prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się, jak mógłby wyglądać ich serial "Halloween".