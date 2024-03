Oto co wydarzy się w 6. odcinku Shoguna - jest zwiastun!

"Szogun" okazał się gigantycznym hitem platformy Disney+, na której debiutuje produkcja stacji FX. Nowe odcinki serialu pojawią się na platformie co tydzień we wtorki, dlatego dziś od rana możecie oglądać 5. odcinek pt. "Ludzie są jak sokoły", a za tydzień zadebiutuje 6. odcinek "Ladies of the Willow World", którego tłumaczenia tytułu jeszcze nie znamy. Czego spodziewać się po odcinku?

Szogun 6. odcinek - zwiastun

Pod koniec odcinka 5. wydarzyło się ogromne trzęsienie ziemi wstrząsające fundamentami Ajiro, w którym zginęło wielu ludzi. Pan Toranaga prawie był jednym z nich, ale John Blackthorne pomógł mu i zdołał go uratować. Lord Ishido i Rada Regentów mieli trudności ze dobraniem piątej osoby, aby umocnić oskarżenie przeciwko Lordowi Toranadze - gdy zginął, formalności nie byłyby potrzebne.

Oficjalny opis 6. odcinka "Szoguna" zdradza, że Lady Ochiba powróci to Osaki, by przyspieszyć kampanię przeciwko Toranadze. Możemy więc spodziewać się zagłębienia się w kulturowe niuanse tradycyjnej historii japońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli gejsz, którą serial dotąd udanie odwzorowywał.

Fenomen serialu Szogun na Disney+

Od samego początku było jasne, że "Szogun" (recenzja) stanie przed dużym wyzwaniem ukazania zachodniej publiczności kultury, z którą mogła nie być zbyt dobrze zaznajomiona. Jednak do tej pory wykonano tę pracę znakomicie, wprowadzając i rozwijając historie różnorodnych postaci. To pozwoliło dotrzeć do widzów wokół globu, którzy mogli nawet wcześniej nie spotkać się z tematami i sprawami, które są w serialu poruszane.