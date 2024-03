Szogun – kiedy nowe odcinki? Premiera hitu Disney+

Szogun, czyli Gra o tron prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni?

Jak pisał Konrad Kozłowski w swojej recenzji nowego hitu Disney+, fakt, że „Szogun" zachwyca widzów, nie jest niczym zaskakującym — to niebotyczne widowisko, które wstrząsa widzem i przenosi go w świat feudalnej Japonii w sposób epicki i porywający. Adaptacja klasycznej powieści samurajskiej Jamesa Clavella skupia się na pełnym przepychu i zawiłości świecie japońskiego średniowiecza. Piękne zdjęcia, głęboka fabuła oraz wspaniała obsada aktorska sprawiają, że „Szogun” to serial, który trzyma widza w napięciu od pierwszej do ostatniej sceny. A to ostatnio nie zdarza się zbyt często. Dalej w tekście Konrada czytaliśmy:

Jedną z największych zalet serialu jest jego wspaniała realizacja wizualna. Widowisko jest niezwykle skrupulatnie wykonane, a krajobrazy feudalnej Japonii zapierają dech w piersiach. Każda sceneria, każdy detal zostały starannie dopracowane, co sprawia, że widz pozostaje zanurzony w tym świecie na czas seansu. Dodatkowo, są tu naprawdę wspaniałe choreografie walk i bitew, które potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających widzów.

W momencie pisania tego artykułu na Disney+ dostępne są 4 odcinki, lecz jeśli obejrzeliście je wszystkie, to doskonale wiecie, że to nie koniec. Serial łącznie ma liczyć 10 epizodów, ale z jakiegoś powodu na platformie nie ma żadnej informacji o tym, kiedy ukażą się kolejne. I na to pytanie właśnie odpowiemy.

Kiedy pojawiają się nowe odcinki „Szoguna”?

Nowe odcinki Szoguna pojawiają się w każdy wtorek, co tydzień. Premiera nowego, piątego odcinka, będzie miała miejsce więc już jutro (19 marca) i kolejne odcinki przygód Johna Blackthorne’a na obcym lądzie z całkowicie innymi tradycjami i obyczajami będą w ten sposób pojawiać się jeszcze przez 5 tygodni. A czy możemy spodziewać się drugiego sezonu serialu? Na to pytanie jakiś czas temu odpowiedział Kamil Świtalski w swoim tekście „Szogun” bije rekordy popularności. Twórcy odpowiadają czy będzie drugi sezon.

W świecie pełnym serialowych hitów i filmowych arcydzieł, znaczenie ma nie tylko to, co widzimy, ale i to, co słyszymy. Dlatego właśnie, jako wymagający miłośnik doskonałej jakości dźwięku, warto zainwestować w sprzęt audio, który odda każdy niuans ścieżki dźwiękowej, potęgując wrażenia z oglądania. Na tophifi.pl znajdziesz szeroką gamę urządzeń audio, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających odbiorców. Zaproś niepowtarzalną głębię i czystość dźwięku do swojego domowego kina. Przekonaj się, jak wielką różnicę może wprowadzić w Twoje filmowe doświadczenia wysokiej klasy sprzęt audio, który pozwoli Ci usłyszeć każdy szczegół i poczuć pełnię emocji płynących z ekranu.

Artykuł zawiera linki do partnerów.