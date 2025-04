Szef Nintendo doprowadził graczy do rozpaczy: będą problemy z preorderami

Nintendo Switch 2 to bez wątpienia jedna z najważniejszych premier tego roku. Następca konsoli, która do sprzedaży trafiła w 2017 r., obiecuje naprawdę sporo – od lepszych podzespołów, po jeszcze ciekawsze doświadczenia z rozgrywki. O zainteresowaniu tym sprzętem świadczy sposób, w jaki Nintendo podeszło do dystrybucji swojego najnowszego sprzętu w ojczystym kraju – Japonii.

Reklama

Chcąc kupić konsolę bezpośrednio od producenta, ze sklepu My Nintendo Store, gracze z Kraju Kwitnącej Wiśni musieli wziąć udział w specjalnie zorganizowanej loterii, która została uruchomiona 4 kwietnia, a jej wyniki zostaną ogłoszone dziś. Wczoraj, szef japońskiego oddziału wydał oświadczenie, z którego dowiadujemy się, że zainteresowanie Switchem 2 przerosło oczekiwania firmy i najprawdopodobniej spora część osób, które zgłosiła chęć zakupu konsoli, nie będzie miała takiej możliwości – przynajmniej w pierwszym rzucie.

Shuntaro Furukawa w swoim wpisie w mediach społecznościowych, zwraca uwagę, że do loterii zgłosiło się 2,2 mln graczy z Japonii, którzy są zainteresowani zakupem Nintendo Switch 2 – zarówno w wersji lokalnej (wyłącznie z japońskim językiem i dostępem do japońskiego sklepu eShop), jak i wersji International (pozwalającej na korzystanie z większej liczby języków i oferującej dostęp do wszystkich sklepów eShop). Ta liczba zaskoczyła same Nintendo, które nie jest przygotowane, by sprostać tak dużemu popytowi:

W związku z tym, z wielkim żalem przewidujemy, że znaczna liczba klientów nie zostanie wybrana w loterii, której wyniki udostępnione zostaną jutro, 24 kwietnia.

– czytamy we wczorajszym komunikacie. Na otarcie łez, Furukawa zapewnia, że wszyscy, którzy nie załapali się do pierwszego rzutu, wezmą automatycznie udział w drugiej loterii oficjalnego sklepu My Nintendo Store, która wystartuje 28 kwietnia. Jednak i tu nie ma gwarancji, że zainteresowani zakupem, będą mogli położyć swoje ręce na konsoli:

Jednak nawet przy liczbie dostępnych egzemplarzy w drugiej loterii sprzedaży, nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich otrzymanych zgłoszeń. Bardzo przepraszamy za to, że mimo naszych przygotowań nie udało nam się spełnić Państwa oczekiwań.

– dodaje Furukawa.

Nintendo zaskoczone zainteresowaniem Switcha 2. Nie wszyscy będą z tego zadowoleni

Sytuacja w Japonii jest o tyle skomplikowana, że wiele sklepów z elektroniką wprowadza swoje własne systemy loterii z dodatkowymi wymaganiami. Historia zakupów na odpowiednią kwotę, karta kredytowa z konkretnej sieci, czy bycie aktywnym subskrybentem newslettera to tylko niektóre ze sposobów ograniczających zjawisko scalpingu, z którym walka nie jest wcale taka prosta.

Nintendo wprowadzając swój własny system loterii, chyba nie spodziewało się, jak wielu graczy z Japonii będzie w stanie spełnić stawiane przez nią warunków. Rok nieprzerwanego płacenia za Nintendo Online i 50 przegranych godzin w dowolnym tytule do lutego 2025. Patrząc na to, jak Japończycy kochają Switcha, chyba nie ma większego zaskoczenia, że ponad 2 mln osób zgłosiło swoje zainteresowanie loterią.

Reklama

Japońska firma przeprasza i zapewnia, że zrobi wszystko, by sprostać zapotrzebowaniu na Switcha 2 – nie tylko w swoim ojczystym kraju, ale także na świecie. Preordery w Stanach Zjednoczonych startują już dzisiaj, a w Europie, w tym w Polsce, trwają od kilkunastu dni. Pozostaje jednak kwestia tego, czy sklepy będą w stanie wywiązać się ze wszystkich zamówień. Patrząc na sytuację PS5, które miało wielkie problemy z dostępnością, można podejrzewać, że nie wszyscy, którzy złożyli zamówienie przedpremierowe na Switcha 2, otrzymają go w dniu premiery.