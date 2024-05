​​Szaleństwo cenowe Allegro Smart! Week trwa. Oto najlepsze oferty na dziś!

Czym jest Allegro Smart! Week? Wszystko co musisz wiedzieć o akcji

Wielkie święto wyprzedaży wystartowało w poniedziałek i potrwa do przyszłej środy. W tych dniach w obrębie platformy można liczyć na przeceny sięgać bedą nawet 50%. A obok dziesiątek rozmaitych przecenionych produktów każdego dnia użytkownicy mogą trafić na jedną wyjątkową ofertę, która kosztuje tylko 1 zł.

Co więcej — w tym roku platforma przygotowała specjalną ofertę w postaci ośmiu darmowych dostaw i ośmiu darmowych zwrotów, które są ważne przez osiem miesięcy. Wystarczy pod tym linkiem aktywować na koncie Allegro Smart! Oferta jest ważna do 3. czerwca. I do tego czasu można także wykupić roczny abonament 20 złotych taniej. Za 12 miesięcy dostępu do wszystkich przywilejów abonenckich zapłacimy 39,99 zł — i będziemy mogli cieszyć się nielimitowanymi dostawami dla zakupów powyżej 45 zł (w przypadku dostaw do punktów odbioru i automatów) oraz 65 zł (w przypadku dostaw kurierem).

Najlepsze promocje Allegro Smart! — 15 maja 2024

iPhone 15

iPhone 15 to jeden z tych smartfonów, których raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Najnowszy flagowy produkt od Apple rozkochał w sobie użytkowników na całym świecie. W ramach Allegro Smart! Week można czarny wariant urządzenia zgarnąć w wyjątkowo korzystnej cenie. Smartfon posiada wysokiej jakości aparaty fotograficzne, napędzany jest szybkim układem A16 Bionic, a poza tym jako pierwszy model w historii smartfonów Apple porzucił gniazdo Lightning na rzecz ładowania USB-C. Wysokiej jakości ekran, idealna współpraca w ekosystemie Apple, długi czas pracy na jednym ładowaniu i niekończąca się baza aplikacji składa się na zestaw, obok którego trudno przejść obojętnie!

W ramach dzisiejszej oferty smartfon kupicie za 3199 zł!

Kamera samochodowa 70mai A500S

Każdy kierowca wie, jak istotnym urządzeniem może okazać się kamera samochodowa. Ten niewielki sprzęt pozwala rejestrować całą naszą drogę i w razie jakiegokolwiek zdarzenia, nagrania z urządzenia posłuży jako dowód przy dochodzeniu naszych racji.

Nowa kamera 70mai A500S Dash Cam Pro Plus+ jest urządzeniem nie tylko stylowym, ale też wyjątkowo potężnym. Sprzęt oferuje nagrania wideo w rozdzielczości nawet 1944p, co nierzadko może okazać się kluczowe. Dzięki wysokiej jakości będziemy mogli odczytać nawet numery tablic rejestracyjnych pędzących samochodów. Co więcej: jest równie skuteczny nocą, a technologia dual channel pozwala nagrywać zarówno przód jak i tył pojazdu. W promocyjnej ofercie urządzenie sprzedawane jest z kartą SanDisk, dlatego po zakupie jest natychmiast gotowe do działania!

W ramach dzisiejszej oferty kamerę samochodową kupicie za 399 zł.

LEGO Technic — Lamborghini Huracan Tecnica

Klasyka powraca w najlepszej formie, którą zbudować można od zera! Mali i duzi miłośnicy LEGO będą zachwyceni. Ten dokładny model Lamborghini Huracán Tecnica stworzony został z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Od silnika V10, po otwierane drzwi, na układzie kierowniczym kończąc. To nie tylko doskonały prezent urodzinowy dla entuzjastów samochodów i klocków, ale także świetny sposób na wprowadzenie do świata inżynierii. Zestawy LEGO Technic są znane z realistycznych mechanizmów, które bawią przez zabawę. A dzięki aplikacji LEGO Builder, budowanie staje się łatwe i intuicyjne, umożliwiając wszystkim przybliżanie i obracanie modeli w 3D, zapisywanie ich zestawów i regularne śledzenie postępów!

W ramach dzisiejszej oferty zestaw LEGO Technic kupicie za 155 zł.

Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular

Apple Watch Ultra 2 to najnowszy zegarek od giganta z Cupertino który stworzony został z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. To najtrwalsza i najdoskonalsza z konstrukcji które mają zadowolić nawet miłośników sportów ekstremalnych. Tytanowa koperta, wodoodporność do 100 metrów, odporność na pyły (IPX6) oraz pełna zgodność ze standardem MILSTD 810H. Wszystko to napędzane nowoczesnym układem SiP S9 i z wysokiej jakości ekranem Retina oferującym jasność do 3000 nitów — dzięki czemu wszystko jest czytelne nawet podczas słonecznego dnia. Duży akumulator w połączeniu z energooszczędnym układem pozwala nawet na 36 godzin normalnej pracy!

W ramach dzisiejszej oferty smartwatch Apple Watch Ultra 2 GPS + Cellular kupisz za 3299 zł. Na innych aukcjach dostępne są również warianty z innymi opaskami.

Artykuł powstał we współpracy z platformą sprzedażową Allegro.