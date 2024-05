Max startuje w Polsce 11 czerwca

Warner Bros Discovery poinformowało właśnie, że serwis Max zadebiutuje w Polsce już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. O tym, że HBO Max zostanie zastąpione przez Maxa wiemy już od kilku tygodni, ale do tej pory brakowało konkretnej informacji kiedy to nastąpi. Teraz wszystko już wiemy, a przy okazji podano szczegółowe informacje na temat oferty programowej. Max zostanie mocno rozbudowany, bo pojawią się na nim treści również ze stacji TVN, a nawet transmisje z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Serwis pracuje też nad 15 lokalnymi produkcjami, które mają zadebiutować w ciągu najbliższych dwóch lat. Pierwszą z nich będzie drugi sezon udanego polskiego serialu - Odwilż, z Katarzyną Wajdą w roli głównej.

Źródło: Depositphotos

"To już oficjalne – rozpoczynamy wspólne odliczanie do startu Maxa, który zadebiutuje na polskim rynku już 11 czerwca, czyli za nieco ponad miesiąc. Z każdą chwilą jesteśmy coraz bliżej wielkiej premiery. Każdy element platformy, od bogatej oferty treści po innowacyjny design strony i unikalne systemy rekomendacji, został starannie dopracowany, z myślą o potrzebach i oczekiwaniach użytkowników. Nie możemy się doczekać chwili, gdy zobaczą i doświadczą tego, co dla nich przygotowaliśmy" – mówi Maciej Gozdowski, Group Vice President – Streaming w Warner Bros. Discovery w Polsce.

W serwisie Max dostępne będą treści od różnych dostawców usług medialnych, w tym katalog zupełnie nowych i jakościowych produkcji Max Original, bogata sekcja kultowych tytułów HBO, a także obszerna biblioteka TVN z ulubionymi treściami widzów. Szeroka oferta programowa serwisu obejmie seriale, filmy dostępne krótko po premierach kinowych, produkcje dokumentalne oraz kultowe programy rozrywkowe, międzynarodowe wydarzenia sportowe oraz newsy i kanały na żywo. Ponadto już w dniu premiery Max w Polsce na platformie będzie dostępnych ponad 1500 godzin treści dla dzieci. W ciągu roku platforma powiększy tę bibliotekę o kolejnych 100 godzin kontentu. W serwisie Max dzieci i rodzice będą mogli znaleźć wiele znanych produkcji, popularnych kreskówek i treści z uwielbianymi na całym świecie postaciami. „Tom i Jerry”, seria „Looney Tunes”, „Batwheels” czy „Scooby Doo”, ale także produkcje spoza świata Warner Bros. Discovery, takie jak „Świnka Peppa” czy „Lego Ninjago: Mistrzowie Spinjitzu”.

Ród Smoka - sezon 2 już od 17 czerwca na Max

Przy okazji tego ogłoszenia podano również datę premiery drugiego sezonu serialu Ród Smoka, który jest spin-offem wielkiego hitu HBO - Gry o Tron. Ta produkcja pojawi się w serwisie Max już od 17 czerwca, choć będzie prawdopodobnie udostępniania odcinek po odcinku. Max zaoferuje użytkownikom w Polsce trzy różne pakiety, dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorców: Podstawowy, Standardowy i Premium. Niestety na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze cen. Użytkownicy będą mieć możliwość wykupienia subskrypcji miesięcznej lub rocznej. Dotychczasowi użytkownicy HBO Max będą mieli dostęp do Max – zachowają swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista" – wszystko to będzie na nich czekać na platformie Max. Dokładne informacje o dostępie do serwisu Max użytkownicy HBO Max uzyskają w bezpośredniej korespondencji na adresy e-mail, których używają, logując się na platformę lub za pośrednictwem dostawców subskrypcji. Nie wiadomo zatem na jaki pakiet zostaną przeniesieni.

Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN. Stacje HBO, HBO 2 oraz HBO 3 będą częścią oferty pakietów Standard i Premium. Kupując pakiet dodatkowy „Kanały TV i Sport” użytkownicy mogą uzyskać dostęp do kolejnych 25 kanałów: TVN24, TVN24 BiS, CNN, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, TVN Fabuła, Warner TV, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, Cartoonito, ID, TLC, Discovery Channel, Discovery Historia, Discovery Life, Discovery Science oraz DTX. Wspomniane Igrzyska Olimpijskie w Paryżu będą transmitowane niezależnie i dostępna dla wszystkich, również dla posiadaczy pakietu podstawowego.

Cennik serwisu Max poznamy zapewne na kilka dni przed właściwą premierą.