Świętowany wczoraj "Dzień Gwiezdnych Wojen" to nie tylko masa atrakcji dla fanów z całego świata. Nowe zestawy LEGO i specjalne wydarzenia w Fortnite to dopiero przedsmak. Disney i Lucasfilm wykorzystują ten moment również na promocję nowego serialu, który na Disney+ pojawi się już w czerwcu. Chodzi oczywiście o serial "Akolita", który zabierze widzów w podróż do przeszłości – 100 lat przed wydarzeniami znanymi w "Mrocznym Widmie".

W serialu „Gwiezdne wojny: Akolita” śledztwo w sprawie szokującej zbrodni stawia na drodze szanowanego mistrza Jedi (Lee Jung-jae) niebezpieczną wojowniczkę z jego przeszłości (Amandla Stenberg). Kolejne ujawnione poszlaki sprawiają, że oboje wchodzą na mroczną ścieżką, na której nie wszystko jest tym, czym się wydaje....

W serialu występują: Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo i Carrie-Anne Moss. Na szczególną uwagę zasługuje ostatnia aktorka, którą fani doskonale znają z roli Trinity w serii Matrix. Tym razem wcieli się w postać Mistrzyni Jedi o imieniu Indara.

Za stworzenie serialu "Akolita" odpowiada Leslye Headland, która równocześnie pełni funkcję producenta wykonawczego wraz z Kathleen Kennedy, Simonem Emanuelem, Jeffem F. Kingiem i Jasonem Micallefem. Charmaine DeGraté i Kor Adana są współproducentami wykonawczymi. Rayne Roberts, Damian Anderson, Eileen Shim i Rob Bredow są producentami.

Headland wyreżyserowała również premierowe odcinki. Na fotelu reżysera zasiedli również Kogonada, Alex Garcia Lopez oraz Hanelle Culpepper. Za muzykę do "Gwiezdne Wojny: Akolita" odpowiada wielokrotnie nagradzany kompozytor Michael Abels, znany z pracy nad "Get Out" i "Us".

5 czerwca premiera dwóch odcinków najnowszej produkcji ze świata "Gwiezdnych Wojen" tylko na Disney+. Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków, a kolejne odcinki pojawiać się będą w każdą środę.

Fani "Gwiezdnych Wojen" mają co robić. Disney+ to platforma idealna dla nich

Czekając na premierę dwóch pierwszych odcinków "Star Wars: The Acolyte" można nadrobić zaległości na Disney+ sięgając po wiele seriali z uniwersum Gwiezdnych Wojen – zarówno tych aktorskich, jak i animowanych. Najnowsza produkcja, zatytułowana "Opowieści z Imperium" zawitała właśnie na platformę z wszystkimi odcinkami gotowymi do obejrzenia. "Gwiezdne Wojny: Opowieści z Imperium" to sześcioodcinkowa podróż do przerażającego Imperium Galaktycznego oczami dwóch wojowników na rozbieżnych ścieżkach, osadzonych w różnych epokach. Po utracie wszystkiego, młoda Morgan Elsbeth przemierza rozszerzające się stale Imperium szukając zemsty, podczas gdy była Jedi Barriss Offee robi to, co musi, aby przetrwać w szybko zmieniającej się galaktyce. Wybory, których dokonają, zdefiniują ich przeznaczenie.

Na Disney+ możecie też nadrobić wszystkie 9 części kinowych "Gwiezdnych Wojen". W tym roku na szczególną uwagę zasługuje "Gwiezdne Wojny: Część I – Mroczne widmo", które świętuje 25. rocznicę swojej premiery w 1999 r. Choć film przez wielu jest mocno krytykowany, warto go obejrzeć. Szkoda tylko, że nia ma żadnych informacji, że produkcja powróci do polskich kin. Niektóre kraje, w tym USA, czy Japonia, zdecydowały się na ponowne jego wyświetlanie na dużym ekranie. Podobnie było w zeszłym roku, przy okazji 40. rocznicy premiery "Powrotu Jedi". Film można było zobaczyć w kinie w kilku krajach, jednak w Polsce nikt nie zdecydował się na jego wyświetlanie – a szkoda, bo to klasyk, którego nie warto przegapić.