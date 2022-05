Nintendo ponownie zalicza wpadkę z emulacją N64 na Switchu

Jakość emulacji gier udostępnianych w ramach abonamentu Nintendo Online to temat, który powraca jak bumerang. Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno tuż po premierze Nintendo Online Expansion Pack, kiedy gracze skarżyli się na to, jak niechlujnie firma podeszła do tematu. I patrząc na błędy takie jak na poniższym wideo - trudno się z tym nie zgodzić:

Jeżeli myśleliście że to jednorazowy przypadek na początku wprowadzania nowej usługi, to nic z tych rzeczy. Nintendo zaliczyło właśnie kolejną wpadkę, tym razem oferując grę z błędem, na który masowo skarżą się użytkownicy gdy go doświadczyli. O co chodzi?

Kirby 64: The Crystal Shards w Nintendo Online Expansion Pack z irytującym błędem w emulacji

Jak informuje serwis NintendoLife, emulacja Kirby 64: The Crystal Shards daleka jest od ideału. Tym razem nie chodzi tylko o jakość i to, jak działa gra — problemem staje się błąd, przez który gracze nie mogą kontynuować zabawy. Jest on wywoływany w określonych okolicznościach (kiedy nasz bohater jest pod wodą i zostanie uderzony przez któreś z przedmiotów/wrogów) — ale po nim Kirby po prostu nie może się ruszyć (tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda w praktyce). I nie pozostaje nic innego jak tylko opuścić planszę i rozpocząć zmagania od początku. Taki błąd nie zdarzał się ani we wcześniejszych emulowanych wersjach (Kirby 64: The Crystal Shards dostępny był na Wii oraz Wii U w usłudze Virtual Console), ani tym bardziej na N64. Tym bardziej niechlujstwo i wypuszczenie takiej wersji oprogramowania szokuje. Gdy o sprawie zrobiło się głośno, Nintendo zabrało głos w temacie i obiecało że w ciągu kilku najbliższych dni udostępniona zostanie aktualizacja, która pozbędzie się irytującego błędu.

Dobrze że reagują szybko, a nie chowają głowy w piasek — z tym prawdopodobnie wszyscy się zgodzimy. Moje pytanie brzmi: dlaczego w ogóle do niego doszło?

Nintendo Online Expansion Pack to droższa opcja abonamentowa która poza otwarciem dostępu do gier online na Switchu, daje użytkownikom także dostęp do większej biblioteki gier z minionych generacji. Poza Segą Mega Drive jest właśnie Nintendo 64. Tytułów na to drugie jest jak na lekarstwo, więc tym bardziej szokują regularne wpadki z jakością emulacji. Przykro się na to patrzy. Ale z dwojga złego, chyba i tak lepiej że gra się zacina, niż to co spotkało premierę Paper Mario. Dla przypomnienia — poza tym że gra potrafiła się po prostu wysypywać i lagować, część użytkowników skarżyła się nawet na błędy przez które utracili swoje zapisy stanu gry. Można więc powiedzieć że jest pewien progres, ale marne to pocieszenie, nieprawdaż?