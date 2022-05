Możecie już pobierać Diablo Immortal. Poznaliśmy polską datę premiery

Gotowi na zejście do piekła? Blizzard udostępnia nowe informacje na temat nadchodzącej premiery Diablo Immortal

Czy wy też nie możecie się już doczekać Diablo Immortal? Jeśli tak, to mam dla Was dobrą wiadomość. Serwery ruszają już w przyszły tygodniu. Przygotujcie się więc zawczasu i pobierzcie grę na dyski.

Powrót legendarnego hack and slasha

Czas oczekiwania dobiega końca. Już 2 czerwca startują serwery Diablo Immortal w wersji na urządzenia mobilne oraz PC. Aby rozgrzać atmosferę, Blizzard udostępnił wersję do wczesnego pobrania, dzięki czemu gracze bez zbędnego czekania będą mogli ruszyć na podbój piekieł równo z chwilą otwarcia serwerów. W Polsce nastąpi to dokładnie o godzinie 19. Blizzard na dedykowanej stronie informuje, że gracz po pobraniu wersji pre-load nie będzie musiał podejmować żadnych dodatkowych czynności.

Źródło: Blizzard

Od pewnego czasu w podobny sposób mogli przygotować się także gracze mobilni. Aby skorzystać z przedpremierowego zapisu do gry, wystarczy udać się do Sklepu Play lub App Store i wybrać opcję zainstaluj. Gra powinna dodać się do listy, a porankiem 1 czerwca gracze będą mogli pobrać ją na dyski telefonów i tabletów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie pod tym adresem.

Diablo Immortal to spin-off kultowej serii hack’n’slash, który pierwotnie miał ukazać się tylko na urządzeniach z systemem iOS i Android. Po intensywnych naciskach ze strony fanów marki Blizzard ostatecznie zdecydował się wydać grę na komputery osobiste. Wersję pre-load pobierzecie bezpośrednio z platformy Battle.net, a w międzyczasie możecie rzucić okiem na poniższe wideo z najnowszym fragmentem rozgrywki.