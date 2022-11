Wiele osób korzystając, czy to z Androida, czy z iOS, często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak łatwo się przyzwyczaić do używania niektórych programów. Niby wszystkie przeglądarki czy klawiatury oferują podobną funkcjonalność, ale dopiero, kiedy człowiek przesiądzie się na alternatywę, zaczyna zauważać różnice. Dlatego właśnie zakończenie wsparcia dla klawiatury SwiftKey było takim szokiem i ciosem dla społeczności. Dla wielu była to ulubiona klawiatura i preferowali ją zdecydowanie bardziej, niż domyślną klawiaturę w iOS. Jednocześnie, Microsoft nie podał nawet ułamka przyczyny, przez którą podejmuje taką decyzję, przez co społeczność uderzyła w firmę ze zwojoną mocą. Ludzie, którzy używali SwiftKey na iOS mogą jednak odetchnąć już z ulgą. Czy to z powodu protestów, czy z jakiegokolwiek innego

Microsoft przywraca Swiftkey na iOS

Komunikat o przywróceniu aplikacji był tak samo niezapowiedziany jak ten o jej usunięciu. Microsoft ogłosił to za pośrednictwem Twittera jednego ze swoich wiceprezesów.

Jednocześnie, wspomniany tweet zapowiada zmiany, które mają nastąpić w najbliższym czasie, ale nie precyzuje, czego mają konkretnie dotyczyć. W swoim wpisie Kamil pokazał, że klawiatura nie była aktualizowana od ponad roku, co było jasnym sygnałem na to, że deweloperzy nie są zainteresowani jej rozwijaniem oraz naprawianiem pojawiających się błędów. Czy to znaczy, że teraz nagle znajdą czas na ten projekt? Cóż, SwiftKey nie stał się przez to nagle dużo popularniejszy i nie przynosi Microsoftowi więcej zysków, więc o ile fajnie, że aplikacja wraca do sklepu, to nie odpalałbym fajerwerków na cześć jej szybkiego rozwoju.

Wrócicie do tej aplikacji?