Nie kupujcie "na razie" Xboksa. Hit Microsoftu szybko trafi na PlayStation

Odkryj jeden z największych sekretów historii w Indiana Jones i Wielki Krąg, pierwszoosobowej grze przygodowej dla jednego gracza osadzonej między wydarzeniami przedstawionymi w częściach "Raiders of the Lost Ark" i "The Last Crusade". Jest rok 1937, złowrogie siły przeczesują wszystkie zakątki świata, aby poznać sekret starożytnej siły nazywanej Wielkim Kręgiem, a jedyna osoba, która może je powstrzymać to Indiana Jones. Wcielisz się w legendarnego archeologa w zrealizowanej z kinematograficznym rozmachem przygodowej grze akcji, której twórcami jest ekipa z MachineGames, wyróżnionego nagrodami studia odpowiedzialnego za najnowszą serię Wolfenstein, a producentem wykonawczym Todd Howard, projektant gier z galerii sławy.