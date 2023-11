Twój rachunek za telefon i internet może wzrosnąć. Dlaczego i jak tego uniknąć?

Jak już chyba większość z Was wie, od prawie dwóch lat operatorzy stosują w swoich cennikach ofert na internet czy abonament komórkowy, podwyżkę abonamentu po zakończonej umowie i przejściu jej na czas nieokreślony. W ten sposób, już od nowego roku klienci, którzy podpisywali umowy na początku 2022 roku staną przed dylematem co dalej.

O co dokładnie chodzi? Pokaże na przykładzie najpopularniejszych usług internetu i abonamentu komórkowego u naszych największych operatorów ogólnokrajowych.

Zaczynając alfabetycznie od Orange, wykupując dziś światłowody z limitem prędkości do 300 Mb/s, wraz z abonamentem komórkowym zapłacimy 99,99 zł miesięcznie. Cztery miesiące gratis, to daje nam średnio 83,33 zł miesięcznie.



Co jednak się dzieje, gdy nie chcemy przedłużać umowy i przejść na umowę na czas nieokreślony? Kwota abonamentu rośnie do 109,99 zł miesięcznie.

Play nie ma takiej oferty łączonej, ale posiadając już porównywalny z Orange abonament komórkowy za 65 zł miesięcznie, możemy teraz wykupić światłowody 300 Mb/s w bardzo niskiej cenie 25 zł miesięcznie, co łącznie da nam 90 zł miesięcznie, no 85 zł, bo 2 miesiące gratis za światłowody.



Nadal wygląda to dobrze na czas umowy, a co dalej? Po zakończonej umowie i przejściu na czas nieokreślony na światłowody, zapłacimy 25 zł więcej.



Czyli po roku (na tyle podpisujemy umowę na światłowody) będzie to 115 zł miesięcznie. Natomiast po dwóch latach za abonament komórkowy zapłacimy 10 zł więcej, łącznie będzie to więc 125 zł miesięcznie.



W Plusie wygląda to tak, że posiadając już abonament komórkowy za minimum 59 zł miesięcznie, światłowody dostaniemy na pierwszy rok za 19 zł, czyli łącznie 78 zł. Jednak po roku za same światłowody zapłacimy 40 zł, razem 99 zł miesięcznie, a po dwóch latach, już po przejściu na czas nieokreślony - 59 zł miesięcznie, a za abonament komórkowy - 69 zł, razem 128 zł miesięcznie.



W T-Mobile natomiast, podobnie jak w Orange mamy ofertę łączoną na światłowody i abonament komórkowy, za którą w pierwszym roku zapłacimy 70 zł miesięcznie. W drugim roku 115 zł miesięcznie, a po przejściu na czas nieokreślony 125 zł miesięcznie.

Jak widać, warto kupować teraz takie zestawy usług, ale nie warto już przechodzić na czas nieokreślony. Osobom, którym jeszcze kilka lat temu skończyła się umowa i nie przedłużali jej, polecam nie ruszać tego i trwać przy umowie na czas nieoznaczony przez kolejne lata, bo te podwyżki będą narastać z roku na rok.

Dlaczego tak się dzieje? Wszystko przez inflacje, przed którą operatorzy zaczęli się zabezpieczać rok temu również klauzulami inflacyjnymi/waloryzacyjnymi. Pogorszyło to znacznie sytuację, nawet w przypadku gdy zdecydujemy się na przedłużenie umowy, bo o ile jeszcze dwa lata temu można było zachować warunki cenowe przy przedłużeniu umowy, to już w tym roku - umowa kończy mi się na koniec stycznia, mój operator dzwonił już z trzema propozycjami przedłużenia, ale za każdym razem zamiast 90 zł miałbym płacić 110 zł, i to jeszcze pod warunkiem wzięcia smartfona na raty.

Tak więc jest z tym coraz gorzej, pozostaje mi teraz już tylko jedno wyjście - wypowiedzenie umowy i wzięcie nowej, co paradoksalnie będzie tańsze niż przy przedłużeniu obecnej umowy. Tanio więc już było, trochę żałuję, że w odpowiednim momencie nie przeszedłem na czas nieokreślony, teraz trzeba będzie się rozglądać za nową ofertą.

