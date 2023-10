Premium Mobile z tanim abonamentem. Najlepszy moment na testy

Takie promocje w ofertach u operatorów wirtualnych to rzadkość z uwagi na to, że i tak są już tanie, a po drugie to zwykle oferty z miesięcznym okresem wypowiedzenia, więc część klientów mogłaby się na nie pokusić, tylko na czas trwania promocji.

Najpopularniejsi operatorzy wirtualnie w Polsce

Niemniej, zdecydował się na nią najpopularniejszy operator wirtualny w Polsce, w zasadzie był on numerem jeden od samego początku istnienia. Wspomnę tylko jego wyniki przy przenoszeniu numerów począwszy od 2021 roku, kiedy to wyprzedził UPC o kilka tysięcy numerów na plusie.

Przenoszenie numerów pomiędzy operatorami - Cały 2021 rok/operatorzy wirtualni Nazwa Dostawcy Usług Dawca Biorca Bilans Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. 20857 23268 2411 Multimedia Polska S.A. 2242 6527 4285 INEA 280 1549 1269 Vectra S.A. 1462 14496 13034 Telestrada S.A. (Lajt Mobile) 3526 8650 5124 VikingCo Poland Sp. z o. o. 3319 16378 13059 Netia S.A 4845 16575 11730 Netia S.A. (d. Telefonia Dialog Sp. z o.o.) 7 0 -7 Razem Netia 11723 Lycamobile 4116 2150 -1966 ITI Neovision S.A. (nc+ mobile) 3333 11037 7704 OTVARTA Sp. z o.o. 2510 14463 11953 PREMIUM MOBILE S.A. 24025 58324 34299 UPC Polska 858 30237 29379

Na koniec 2022 roku na chwilę oddał pierwsze miejsce UPC, ale spowodowane to było dobrymi promocjami Play dla przenoszących numer do przejętego operatora. Premium Mobile zakończył poprzedni rok z wynikiem 22 157 numerów na plusie, a UPC z 22 480 numerami na plusie.

Od I kwartału 2023 roku, sytuacja wróciła na chwile do normy, bo Play rozpoczął przenoszenie numerów z UPC do swojej bazy, i w raportach UKE, UPC był cały czas na minusie. Premium Mobile z kolei I kwartał zakończył z wynikiem 7 376 numerów na plusie, II kwartał: 5 695, a III kwartał: 4 850.

Widać więc już było tendencję spadkową, i w III kwartale 2023 roku Premium Mobile spadło na trzecie miejsce. Na pierwsze miejsce wskoczyła Vectra z wynikiem 4 970 numerów na plusie, a na drugie Viking Mobile: 4 867.

Prawdopodobnie dlatego wprowadzona została ta promocja, która ma zaktywować większą liczbę przejmowanych od konkurencji numerów. To też więc najlepszy moment, by przetestować tego operatora i sprawdzić, co do tej pory przyciągało do niego klientów.

9 miesięcy taniego abonamentu w Premium Mobile

Promocją objęte są cztery pakiety abonamentu z miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zawierają one nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz 30 GB, 45 GB, 60 GB i 110 GB transferu danych.



Wykupując teraz jeden z tych pakietów, przez 9 miesięcy za najtańszy z nich będziemy płacić 19,90 zł miesięcznie (po tym okresie 24,70 zł), dalej mamy koszt 24,70 zł (29,70 zł), 29,70 zł (39,70 zł) i najdroższy za 39,70 zł (54,70 zł).

Tak więc to są dość atrakcyjne ceny, dla porównania z tym najtańszym pakietem można wymienić oferty z Heyah 01 czy a2mobile,- mają podobną cenę co Premium Mobile, ale zawierają odpowiednio 20 GB i 10 GB transferu danych.



Co więcej, w Premium Mobile można jeszcze ten koszt obniżyć, wykupując więcej niż jeden numer, na każdym kolejnym można zaoszczędzić 5 zł miesięcznie. U operatora tego skorzystacie też teraz z najtańszego pakietu w ofercie bez zobowiązania, na domowy internet mobilny 5G z limitem transferu 500 GB w miesiącu,- za 69,90 zł. Dla porównania w Otvarta kosztuje on 99,99 zł miesięcznie.

Aby nie było jednak tak kolorowo, trzeba tu wspomnieć, iż wprawdzie w Premium Mobile skorzystamy z zasięgu nowej technologii 5G Plusa w trzech najdroższych pakietach, to jednak nie działa tu ani VoLTE, ani WiFi Calling oraz nie skorzystamy w tej ofercie z roamingu w UE wg zasady RLAH.

Źródło: Premium Mobile.