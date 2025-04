Koniec dekoderów, kabli i pilotów - wystarczy jeden

Oznacza to, że do odbioru kanałów telewizyjnych wystarczy Wam teraz tylko telewizor ze Smart TV - z jednym pilotem lub Chromecast z Google TV - też tylko z jednym pilotem (obsługuje telewizor i Chromecasta).

Jeszcze w pierwszej połowie marca tego roku, nowi klienci Orange, wykupujący światłowody z modem, mogli dokupić dostęp do telewizji z dekoderem.

Teraz jednak, z oferty Orange zniknęły wszystkie pakiety z dekoderem, a jeśli chcemy dobrać do tego telewizję, pozostała opcja samych światłowodów z modemem bez dekodera, a telewizję możemy wykupić w ramach usługi Extra TV.

Ekstra TV - nowa usługa telewizji tylko przez internet w Orange

Aby skorzystać z oferty telewizyjnej w Orange, trzeba być w posiadaniu w miarę nowego telewizora Smart TV, ewentualnie starszy model - wówczas będziecie potrzebowali dokupić urządzenie Google Chromecast 4.0 z pilotem i obsługą Google TV. Oczywiście mogą być starsze wersje Chromecast, ale będzie to już mniej wygodne.

Generalnie, jeśli chodzi o wymagania minimalne, może to być dowolny TV stick albo adapter Smart TV z Android TV w wersji 10 lub wyższej.

Wówczas będziemy mogli skorzystać z aplikacji mobilnej Orange TV, nie mylić z aplikacją Orange TV Go, z której również będzie można korzystać ale tylko na:

na komputerze – w serwisie tvgo.orange.pl,

na urządzeniach mobilnych – poprzez aplikację Orange TV Go.

Co to tak naprawdę zmienia? Posłużę się swoim przykładem. Mam starszą wersję telewizora z początków Smart TV, więc dodatkowo oprócz dekodera do oglądania kanałów telewizyjnych mam Chromecast do oglądania serwisów streamingowych.

W tym momencie mam już więc za telewizorem: kabel zasilający od telewizora, kabel zasilający od dekodera i kabel z internetem od gniazdka do dekodera oraz kabel HDMI łączący telewizor z dekoderem. Do tego pilot do dekodera, pilot do telewizora i pilot do Chromecasta.

Aplikacja Orange TV w jednym momencie eliminuje wszystkie kable za telewizorem, prócz zasilającego i dwa piloty - do telewizora i dekodera. Pilot od Chromecast obsługuje telewizor - wyłącza, włącza, reguluje głośność i nawiguje po menu Google TV. Samego Chromecasta można podłączyć mini kablem do USB i HDMI w telewizorze, więc go też nie widać. Oczywiście w nowym telewizorze Smart TV z Androidem, nie będziecie potrzebowali Chromecasta.

Podsumowując, niezależnie od posiadanego telewizora - jeden kabel i jeden pilot do obsługi i oglądania kanałów telewizyjnych oraz serwisów streamingowych z filmami i serialami.

Ceny? Jeśli macie starszy telewizor - Google Chromecast 4.0 kosztuje aktualnie od około 250 zł za wersję HD do około 400 zł za wersję 4K. Odchodzi Wam jednak dotychczasowa przymusowa dzierżawa dekodera od Orange w wysokości 4,99 zł miesięcznie. W ujęciu całej umowy zaoszczędzicie więc 120 zł.

Co do pakietów w Orange. Extra TV wykupicie ze światłowodami z prędkością minimum do 300 Mb/s (z abonamentem komórkowym lub bez) - 206 kanałów telewizyjnych lub z internetem mobilnym 5G (z abonamentem komórkowym lub bez) - 128 kanałów telewizyjnych.

To lista wszystkich najtańszych opcji dostępnych w ofercie Orange na dostęp do nowej usługi telewizyjnej Extra TV:

Światłowody (wliczona dzierżawa modemu 4,99 zł miesięcznie) + Extra TV: 105 zł miesięcznie,

Światłowody (wliczona dzierżawa modemu 4,99 zł miesięcznie) + abonament komórkowy (z limitem transferu 300 GB) + Extra TV: 134,99 zł miesięcznie,

Internet mobilny z limitem 500 GB + Extra TV: 85 zł miesięcznie,

Internet mobilny z limitem 500 GB + abonament komórkowy (z limitem transferu 300 GB) + Extra TV: 115 zł miesięcznie,

Internet mobilny bez limitu danych i prędkości + abonament komórkowy (z limitem transferu 300 GB) + Extra TV: 140 zł miesięcznie.

Extra TV dostępny jest też jako osobna usługa w cenie 35 zł przy umowie na 2 lata lub 40 zł przy umowie na czas nieokreślony, pod warunkiem podpisania umowy po wymaganym niżej terminie, na niżej wymienione usługi:

internet domowy od 20 stycznia 2025 r.,

internet mobilny dla domu od 20 stycznia 2025 r.,

Orange Love z internetem domowym i abonamentem komórkowym od 17 marca 2025 r.

Start TV - bez wymaganego terminu, to nowa usługa.

Co jeśli mam stary telewizor bez Smart TV i nie chcę dokupować żadnej przystawki dla siebie? Pozostaje zamówić z osobna dekoder, no ale trzeba za niego co miesiąc płacić 4,99 zł za dzierżawę, więc chyba lepiej zainwestować w swojego Chromecasta na własność.

Jeśli tak duży operator w Polsce, zdecydował się na ten krok, podejrzewam, że to już prawdziwy koniec dekoderów telewizyjnych. Zwłaszcza, że to nie pierwszy sygnał, pierwszy wysłał Canal+ pod koniec 2024 roku (źródło: Wirtualnemedia.pl)

Stock Image from Depositphotos.