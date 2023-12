Światłowody bez umowy na 2 lata? Proszę bardzo

Takie podejście jest słuszne w moim odczuciu z kilku powodów. To prawda, że takie promocje z pierwszymi darmowymi miesiącami w ujęciu dwuletnim, dają nam średnio miesięcznie niższy koszt, ale po okresie zobowiązania nie tyle wraca standardowa cena, ale i często jest podwyższana.



T-Mobile nawet podwyższa ją o 10 zł za każdy kolejny rok, jeśli chcemy przejść na umowę na czas nieokreślony. Poza tym przy umowie bezterminowej nie straszne nam klauzule inflacyjne/waloryzacyjne, w każdej chwili przy niekorzystnej jednostronnej zmianie warunków, możemy ją zakończyć z miesięcznym okresem wypowiedzenia.



W wielu przypadkach warto więc od razu podpisać umowę na czas nieokreślony, nawet jeśli na start będzie to wyższa kwota. Jeśli jednak nadal wolicie umowy na dłuższy okres w niższej cenie, zapraszam do naszego wczorajszego wpisu - Gdzie warto teraz kupić światłowody? Najlepsze oferty przed świętami.

Światłowody bez umowy w Orange

Okazuje się, że nawet przy umowie bezterminowej, również trafiają się promocje. W Orange przy zakupie online możemy skorzystać z pierwszego darmowego miesiąca.



Za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu od drugiego miesiąca 80 zł miesięcznie - to już razem z opłatą za dzierżawę modemu Funbox 6, do 600 Mb/s - 90 zł, a do 1 Gb/s - 100 zł miesięcznie.

Światłowody bez umowy w Play

Nie miał racji nasz Czytelnik, jeśli chodzi o Play lub został wprowadzony w błąd. Play ma w ofercie każdy pakiet w opcji bez zobowiązania.



W pakiecie z najniższym limitem prędkości do 300 Mb/s miesięczny koszt wyniesie nas 70 zł, do 600 Mb/s - 80 zł, do 1 Gb/s - 100 zł, a za największy limit do 5 Gb/s - 130 zł. Nie ma tu żadnej promocji, ale w odróżnieniu od Orange dzierżawa routera jest już wliczona w cenę.

Światłowody bez umowy w Netia

Zarówno z routerem w cenie, jak i relatywnie tanio (to poziom cen promocyjnych w umowie na 2 lata u kilku operatorów), zakupimy światłowody w Netii przy umowie bezterminowej.



Za prędkość do 300 Mb/s to koszt 60 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 70 zł, a do 1 Gb/s - 90 zł miesięcznie.

Światłowody bez umowy w Vectra

Na koniec pozostał nam operator Vectra, który to najchętniej korzysta z klauzul inflacyjnych - więcej o tym przeczytacie w naszym osobnym wpisie - Vectra jedzie po bandzie ze swoimi klientami.



Mamy tu trzy pakiety prędkości z umową bezterminową, w tym dwa z niestandardowymi limitami. Za prędkość do 450 Mb/s zapłacimy 69,98 zł miesięcznie - to już koszt łączny razem z dzierżawą modemu. Przy prędkości do 600 Mb/s będzie to 79,97 zł, a do 900 Mb/s - 84,98 zł miesięcznie.

Najtańsze światłowody bez umowy

Oferty na światłowody do 300 Mb/s do 450 Mb/s do 600 Mb/s do 900 Mb/s do 1 Gb/s do 5 Gb/s Orange 80,00 zł 90,00 zł 100,00 zł Play 70,00 zł 80,00 zł 100,00 zł 130,00 zł Netia 60,00 zł 70,00 zł 90,00 zł Vectra 69,98 zł 79,97 zł 84,98 zł

Tak więc obecnie najtańsze światłowody bez długoterminowego zobowiązania, dostępne są w Netia, w każdym pakiecie. Jeśli jednak wziąć pod uwagę okolice 1 Gb/s, to w Vectra prędkość do 900 Mb/s jest najtańsza wśród wszystkich operatorów.

Stock Image from Depositphotos.