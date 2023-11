Najtańszy internet stacjonarny – u kogo jest najlepszy?

Osoby, które szukają dla siebie ofert na najtańszy internet stacjonarny muszą liczyć się z tym, że najlepszą dla nich ofertą będą pakiety z najniższymi limitami prędkości. To zrozumiałe, obecnie oferowane najniższe prędkości są już wystarczające do komfortowego korzystania z sieci w domu, nawet dla kilku osób w rodzinie.

W Polsce u ogólnopolskich operatorów, najniższe prędkości wynoszą w aktualnych ofertach od 100 Mb/s do 450 Mb/s. Według najnowszego raportu Picodi, który dziś otrzymaliśmy, polskie ceny w tych przedziałach należą do najniższych na świecie. Plasujemy się w tym zestawieniu na przedostatnim 11 miejscu od końca.



Co prawda twórcy tego raportu musieli pokusić się tu o pewnego rodzaju uproszczenie, wrzucając wszystkie kraje do jednego zestawienia z prędkością 100 Mb/s. Jak czytamy w tej grafice,- bazowali na średnich cenach internetu światłowodowego od największych krajowych dostawców, publikowanych na oficjalnych stronach. Jak za chwilę zobaczymy, prędkości z limitem 100 Mb/s to w Polsce rzadkość, zwykle jest to już 300 Mb/s, niemniej uśredniona cena dla Polski - 11,7 euro (51,42 zł), nie jest zbyt mocno oderwana od rzeczywistych cen za najniższe prędkości.

Najtańszy internet stacjonarny

Plus/Netia

Obecnie najtańszy internet stacjonarny na stronach krajowych dostawców, dostępny jest w Plusie.



Toya

Za światłowody z prędkością do 300 Mb/s zapłacimy tu 49 zł miesięcznie, to mniej niż średnia z raportu Picodi.

Nieco drożej zapłacimy za najtańszy pakiet internetu stacjonarnego w Toya, ale też i za najniższą prędkość w tym zestawieniu.



Play/UPC

To okolice średniej ceny krajowej,- za 52,50 zł miesięcznie, możemy tu wykupić pakiet z limitem prędkości do 100 Mb/s przy danych pobieranych.

Trzecim w kolejności najniższych cen operatorem jest Play. Za pakiet z najniższą w ofercie prędkością do 300 Mb/s, zapłacimy 60 zł miesięcznie.



Vectra

Najwyższą z najniższych prędkości w tym zestawieniu oferuje Vectra. Za 59,99 zł miesięcznie, możemy wykupić pakiet internetu stacjonarnego z limitem prędkości do 450 Mb/s. Doliczyć tu musimy jednak koszt wypożyczenia routera za 4,99 zł, razem będzie to więc 64,98 zł miesięcznie.



T-Mobile

Kolejną ofertę z najtańszymi światłowodami zakupimy w T-Mobile. Pakiet z limitem 300 Mb/s kosztuje u tego operatora 65 zł miesięcznie.



INEA

W INEA mamy jedyną w zestawieniu opcję na symetryczny internet. Pakiet z limitem prędkości do 300 Mb/s kosztuje 65,90 zł miesięcznie.



Orange

Ostatnią i najdroższą ofertą z najtańszymi światłowodami znalazłem w Orange.



Za prędkość do 300 Mb/s przy danych pobieranych zapłacimy 65,01 zł miesięcznie. Doliczyć tu jednak musimy, podobnie jak w Vectra, obowiązkową dopłatę za router w wysokości 4,99 zł, więc razem będzie to 70 zł miesięcznie.

Tak więc w naszym zestawieniu najtańszych ofert na internet stacjonarny największych operatorów w Polsce, średnia z cen wyniosła 61,11 zł miesięcznie. To niemal 10 zł więcej niż średnia z rankingu Picodi. Być może twórcy tego raportu uwzględniali obecnie dostępne w promocjach u operatorów darmowe miesiące dla nowych klientów, ewentualnie próbowali wyłuskać ceny z pakietów z limitem dokładnie na poziomie 100 Mb/s. Jednak takowe są dostępne tylko w dokumentach z regulaminami i cennikami, a tam są zwykle ceny z kosmosu - bez rabatów i zniżek.



Dla przykładu sprawdziłem pakiet z limitem 100 Mb/s w cenniku INEA, i według niego kosztuje on 85 zł miesięcznie, to więcej niż ceny na stronie operatora z wyższymi prędkościami. Niemniej średnia 60 zł za najtańsze światłowody w Polsce i tak plasuje nas wśród najtańszych krajów na świecie, jeśli chodzi o dostęp do internetu stacjonarnego.

Stock Image from Depositphotos.