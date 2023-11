Światłowody 2 Gb/s - oferuje je już dwóch operatorów!

Według ostatniego rankingu Speedtest.pl za III kwartał 2023 roku, najwyższa średnia prędkość przy pobieranych danych (światłowody FTTH) wynosi ponad 250 Mb/s, z kolei obecnie najniższe limity w ofertach światłowodowych wynoszą 300 Mb/s.

Operator Pobieranie [Mb/s] Wysyłanie [Mb/s] Ping [ms] Liczba testów Orange 266,4 83,1 10 681 tys. INEA 259,9 254,2 10 164 tys. T-Mobile Stacjonarny 246,6 123,6 15 178 tys. Netia 230,9 102,4 15 161 tys.

Można więc podejrzewać, że wielu klientom wystarczają jeszcze niższe limity ze starszych ofert, które ciągną tę średnią w dół. Oczywiście problemem mogą tu być też same urządzenia, które nie obsługują wyższych prędkości. Klienci, którzy przedłużają umowy i przechodzą na wyższe limity, niekoniecznie chcą rezygnować z posiadanych już urządzeń zwłaszcza, że od jakiegoś już czasu,- na przykład największy operator światłowodów Orange, pobiera miesięczną opłatę za ich dzierżawę.

Niemniej, obok obecnie najwyższych limitów na poziomie do 1 Gb/s,- stosunkowo rzadko wykorzystywanych, pojawiają się oferty z limitem dwukrotnie wyższym (z pewnym ograniczeniem) - 2 Gb/s. Po co? Na co to komu? Wydaje mi się, że powinny one zainteresować klientów, którym zależy na wyższych limitach przy wysyłanych danych. Te obecnie, przy najdroższych ofertach największych operatorów wynoszą 300 Mb/s, oczywiście nie licząc symetrycznych łącz INEA.

Światłowód Pro 2.0 w Orange

Pionierem takich ofert w Polsce był Orange, który w styczniu tego roku udostępnił taki pakiet światłowodów pod marketingową nazwą Światłowód Pro 2.0, z limitem prędkości do 2 Gb/s. Wspominałem o pewnym ograniczeniu, chodzi tu o fakt, iż ten limit dostępny jest na wszystkich urządzeniach w domu.



Oznacza to, że przy jednoczesnym korzystaniu z internetu przez dajmy na to 3 urządzenia, limit 2 Gb/s to maksymalna suma prędkości na nich wszystkich, przy czym jedno urządzenie może korzystać z maksymalnie 1 Gb/s prędkości przy danych pobieranych.



Co z danymi wysyłanymi? Tu również mamy dwukrotnie wyższą prędkość niż dotychczasowe 300 Mb/s, a więc z limitem 600 Mb/s. Pakiet ten kosztuje obecnie w Orange 95 zł miesięcznie, ale obowiązuje tu już wspomniana opłata za urządzenie, więc łącznie będzie to 100 zł miesięcznie. Dla nowych klientów koszt ten jest niższy, bo przez pierwsze pół roku płacą tylko 4,99 zł za samo urządzenia Funbox 6 z WiFi 6, a więc uśredniając będzie to koszt 76,25 zł miesięcznie. Skorzystają też klienci z domów jednorodzinnych, bo przez pierwszy rok nie jest tu pobierana opłata 20 zł miesięcznie, czyli 240 zł oszczędności.

Światłowody 2 Gb/s w Netii

W zeszłym tygodniu pakiet światłowodów z limitem 2 Gb/s zadebiutował w Netii. Działa on na takiej samej zasadzie, co w Orange. Tak więc to łączna maksymalna prędkość na wszystkie urządzenia, maksymalnie na jednym - 1 Gb/s. Inaczej to wygląda przy wysyłanych danych, w Netii maksymalnie będzie to też 1 Gb/s.



Cena? Taka sama - 100 zł miesięcznie, przy czym mamy tu darmowe 3 miesiące, a więc średnio na miesiąc 87,50 zł. Nie ma tu jednak opłat za router WiFi 6, są z kolei dopłaty do domów jednorodzinnych przez całą umową. Tacy klienci dopłacą miesięcznie 20 zł.

