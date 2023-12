Gdzie warto teraz kupić światłowody? Najlepsze oferty przed świętami

Sprawdzamy oferty na światłowody w zabudowie wielorodzinnej, w większości przypadków abonament miesięczny dla domów jednorodzinnych będzie wyższy o 20 zł miesięcznie. Dla nowych klientów i bez telewizji, bez abonamentu komórkowego czy innych usług dodatkowych - same światłowody.

Światłowody w Orange

W aktualnej promocji na same światłowody Orange daje 4 lub 6 miesięcy bez opłat za abonament. W każdym z nich mamy obowiązkową opłatę za Modem Funbox 6 w wysokości 4,99 zł, więc dodamy ją do uśrednionej kwoty miesięcznej przez całą umowę.



I tak, za prędkość do 300 Mb/s średni koszt miesięczny wyniesie nas 61,87 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 61,24 zł, więc opłaca się wziąć teraz wyższą prędkość. Z kolei za prędkość do 1 Gb/s będzie to koszt 68,74 zł miesięcznie.

Światłowody w Play

W Play mamy do wyboru cztery prędkości, w każdym przypadku dostępne jest teraz dwa miesiące gratis.



Tak więc za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy średnio 55 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 64,16 zł, do 1 Gb/s - 82,50 zł, a do 5 Gb/s - 110 zł. Routery Play wypożycza bez dodatkowych opłat.

Światłowody w Plus

W Plusie również mamy router w cenie, do tego na pierwszy rok darmowy dostęp do serwisu streamingowego z filmami i serialami Disney+.



Za prędkość do 300 Mb/s zapłacimy tu 49 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 59 zł, a do 1 Gb/s - 69 zł.

Światłowody w T-Mobile

W T-Mobile nie ma aktualnie promocji na same światłowody, darmowe miesiące dostępne są tylko w ofercie łączonej Magenta z telewizją i abonamentami komórkowymi.



Klienci, których interesują same światłowody, za prędkość do 300 Mb/s zapłacą 65 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 75 zł, a do 900 Mb/s - 95 zł.

Najtańsze światłowody w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Oferty na światłowody do 300 Mb/s do 600 Mb/s do 900 Mb/s do 1 Gb/s Orange 61,87 zł 61,24 zł 68,74 zł Play 55,00 zł 64,16 zł 82,50 zł Plus 49,00 zł 59,00 zł 69,00 zł T-Mobile 65,00 zł 75,00 zł 95,00 zł

Światłowody w Netia

Co u pozostałych operatorów? W Netia obowiązuje aktualnie promocja dla nowych klientów z darmowymi trzema miesiącami.



Dzięki niej, za prędkość do 600 Mb/s zapłacicie średnio 43,75 zł miesięcznie, do 1 Gb/s - 52,50 zł, a do 2 Gb/s - 87,50 zł.

Światłowody w INEA

INEA obniżyła obecnie abonament na światłowody od 25 zł do 35 zł miesięcznie, w zależności od wybranej prędkości i lokalizacji.



Najniższa cena za światłowody do 300 Mb/s wynosi więc 56 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 61 zł, a do 1 Gb/s - 66 zł.

Światłowody w Vectra

Vectra w promocji nie ma darmowych miesięcy, tylko rabat na pół roku, ale policzmy i tu średni koszt miesięczny (wliczając podobnie jak w Orange dzierżawę routera - 4,99 zł).



Za prędkość do 450 Mb/s zapłacimy tu średnio 62,48 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 72,48 zł, a do 900 Mb/s - 77,48 zł. Jak widać opłata za modem zniwelowała w ogóle ten rabat.

Światłowody w TOYA

Z dużych operatorów pozostała już tylko TOYA, z trzema pakietami i jednym darmowym miesiącem.



Za prędkość do 100 Mb/s zapłacimy tu średnio 50,70 zł miesięcznie, do 600 Mb/s - 57,50 zł, a do 1 Gb/s - 69,86 zł.

Najtańsze światłowody w Netia, INEA, Vectra i TOYA

Oferty na światłowody do 100 Mb/s do 300 Mb/s do 450 Mb/s do 600 Mb/s do 900 Mb/s do 1 Gb/s do 2 Gb/s Netia 43,75 zł 52,50 zł 87,50 zł INEA 56,00 zł 61,00 zł 66,00 zł Vectra 62,48 zł 72,48 zł 77,48 zł TOYA 50,70 zł 57,50 zł 69,86 zł

