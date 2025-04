Podwyżka w Play - sprawdź, jak możesz jej uniknąć

Na początku tego roku klienci indywidualni w Play na umowach na czas nieokreślony, otrzymali powiadomienia o podwyżkach, w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za 2024 r., ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 15 stycznia 2025 r. Teraz przyszedł czas na klientów biznesowych.

Podwyżka w Play za internet dla firm

Taką wiadomość otrzymał dzisiaj jeden z naszych Czytelników, który korzysta z usługi Biznes Internet 600/60, od czerwca będzie musiał płacić za nią o 4,46 zł (z VAT) więcej niż dotychczas.

Jak uniknąć tej podwyżki? To już zależy, ile płaciliście do tej pory. Nasz Czytelnik zdradził, iż korzysta nadal ze starszej oferty,- jeszcze z czasów UPC za 69,99 zł netto, a więc 86,09 zł brutto. Do tego zbliżająca się podwyżka od czerwca, więc będzie to kwota 90,55 zł brutto. Z takimi danymi można to łatwo policzyć i oszacować, co bardziej się teraz opłaca.

Oferta Internet światłowód w Play dla firm

Jeśli jesteście aktualnie już na umowie na czas nieokreślony, to raczej na pewno nie macie pakietu z prędkością do 8 Gb/s, bo to stosunkowo nowa prędkość w ofercie Play. Niemniej policzymy wszystko, bo być może po podwyżce bardziej będzie się Wam opłacało podpisać nową umowę na wyższą prędkość.

Weźmiemy pod uwagę pesymistyczną wersję, a więc ceny z oferty dla nowych klientów. Prawdopodobnie jednak — jako aktualni klienci Play, uda się Wam wynegocjować niższe kwoty przy podpisaniu nowej umowy.

I tak, przy prędkości naszego Czytelnika do 600 Mb/s, przy nowej umowie i w pesymistycznej wersji zapłaciłby teraz 55 zł netto, a więc 67,65 zł brutto. Jak najbardziej się opłaca, bo to prawie 23 zł miesięcznie mniej.

Co więcej, bardziej opłaca się nawet prędkość do 1 Gb/s, za którą zapłaciłby teraz 65 zł netto miesięcznie, a więc 79,95 zł brutto. Z kolei do prędkości aż 8 Gb/s musiałby dopłacić 32,45 zł miesięcznie.

Więc warto się jeszcze zastanowić nad łączem symetrycznym. Aktualnie korzysta z prędkości 600 Mb/s w dół i 60 Mb/s w górę. Przy łączu symetrycznym natomiast zapłaciłby:

za prędkość do 300 Mb/s 60 zł netto/73,80 zł brutto,

za prędkość do 600 Mb/s 65 zł netto/79,95 zł brutto,

za prędkość do 1 Gb/s 75 zł netto/92,25 zł brutto.

W zasadzie każdy wariant jest bardziej opłacalny — za łącze światłowodowe 1 Gb/s w dół i w górę, koszt byłby wyższy tylko o 2 zł, niż za łącze 600/60 po podwyżce.

A może zmiana operatora?

Przy takich różnicach w cenie, warto zajrzeć też do oferty innych operatorów. W Orange, światłowód dla firm z prędkością do 600 Mb/s kosztuje aktualnie 61,84 zł netto, czyli 76,06 zł brutto. W Plusie 59 zł netto, czyli 72,57 zł brutto, a w T-Mobile 10 zł netto przez pierwsze pół roku, później 75 zł netto, a więc średnio 58,75 zł netto/72,26 zł brutto.

