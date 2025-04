Prawdziwa bomba w ofercie na kartę - tyle GB jeszcze nie było!

Trochę to trwało, bo dobicie do 10 TB w ofercie na kartę zacząłem przewidywać już 2 lata temu. Niemniej jest, no prawie - w nowej ofercie na kartę T-Mobile można otrzymać przez rok aż 9999 GB.

GO! XL — zupełnie nowy pakiet w T-Mobile na kartę

W nowej ofercie na kartę w T-Mobile pojawił się dziś nowy pakiet — GO! XL, który kosztuje 50 zł miesięcznie, a zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 200 GB transferu danych w miesiącu.

Dodatkowo, w ramach znanej już od lat promocji „darmowych” gigabajtów na rok, można zgarnąć co miesiąc paczkę aż 833,25 GB transferu danych, czyli przez rok 9999 GB.

Do tego GB na start - 200 GB i za zgody marketingowe - 200 GB, nie bez powodu starter do tego pakietu zastrzega, że to więcej niż potrzebujesz.

Pozostałe pakiety GO! w T-Mobile na kartę

Jeśli rzeczywiście nie potrzebujecie tak dużego transferu na kartę, T-Mobile na szczęście bez zmiany cen, pozostawił dla Was trzy dotychczasowe pakiety:

GO! S za 30 zł — z limitem 30 GB + na 200 GB za zgody,

GO! M za 35 zł — z limitem 40 GB + na start i za zgody 400 GB, do tego na rok 2400 GB (12 x 200 GB),

GO! L za 45 zł — z limitem 60 GB + na start i za zgody 400 GB, do tego na rok 7200 GB (12 x 600 GB).

Oferty na kartę w Orange, Play i Plus

Jak wygląda w tle tej nowej oferty konkurencja w Orange, Play i Plus? Sprawdźmy.

Oferta na kartę w Orange

W Orange do wyboru jest aż 5 miesięcznych pakietów w ofercie na kartę, w tym cztery z promocją „darmowych” gigabajtów. Co ciekawe, wszystkie z taką samą paczką 9600 GB na rok, czyli 800 GB co miesiąc — niewiele mniej, niż w nowym najdroższym pakiecie GO! XL w T-Mobile.

Jakie ceny? Bez promocji za 30 zł z limitem 30 GB, a z dostępną promocją:

35 zł z 50 GB transferu danych + 400 GB na start za zgody,

40 zł z 100 GB transferu danych + 400 GB na start za zgody,

45 zł z 150 GB transferu danych + 400 GB na start za zgody,

50 zł z 200 GB transferu danych + 400 GB na start za zgody,

Oferta na kartę w Play

Play na kartę to również 5 pakietów, w tym cztery z promocją „darmowych” gigabajtów na rok.

Pakiet bez promocji, kosztuje 30 zł i zawiera limit 30 GB transferu danych w miesiącu, promocyjne pakiety z kolei kosztują:

35 zł - 40 GB transferu danych + 12 paczek po 150 GB i 600 GB na start oraz za zgody marketingowe - razem 2880 GB,

40 zł - 50 GB transferu danych + 12 paczek po 200 GB i 600 GB na start oraz za zgody marketingowe - razem 3600 GB,

45 zł - 60 GB transferu danych + 12 paczek po 400 GB i 600 GB na start oraz za zgody marketingowe - razem 6120 GB,

50 zł - 200 GB transferu danych + 12 paczek po 450 GB i 600 GB na start oraz za zgody marketingowe - razem 8400 GB.

Oferta na kartę w Plus

Plus na kartę natomiast to trzy pakiety, wszystkie z opcją promocji z „darmowymi” gigabajtami, w cenie:

30 zł - 30 GB transferu danych + 1500 GB na rok (12 x 125 GB) + 400 GB za zgody,

35 zł - 50 GB transferu danych + 6600 GB na rok (12 x 550 GB) + 400 GB za zgody,

45 zł - 100 GB transferu danych + 9600 GB na rok (12 x 800 GB) + 400 GB za zgody.

