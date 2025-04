Nie musisz płacić kroci, by mieć 100 GB w telefonie

Dziś w południe opublikowaliśmy zestawienie ofert do telefonu, dla osób, które nie potrzebują kilkudziesięciu GB. Czas na listę ofert, dla osób, które zużywają takie ilości transferu danych w smartfonie.

Abonamenty z dużym transferem danych u „wielkiej czwórki”

Jako punkt odniesienia, weźmiemy abonamenty w Orange, Play, Plus i T-Mobile, w których dostępny jest limit przekraczający 100 GB transferu danych w miesiącu.

Jak widać powyżej, to już koszt od 69 zł miesięcznie do nawet 75 zł miesięcznie. To już nawet drożej niż światłowody z limitem 300 Mb/s.

w Orange za 150 GB transferu danych trzeba zapłacić 75 zł,

w Play za 150 GB transferu danych trzeba zapłacić 75 zł,

w Plus za 120 GB transferu danych trzeba zapłacić 69 zł,

w T-Mobile za brak limitów transferu danych, z ograniczeniem prędkości do 30 Mb/s trzeba zapłacić 70 zł.

Teraz poszukamy tańszych odpowiedników do tych ofert. Będą to oferty z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz z limitem transferu danych na poziomie minimum 100 GB i z roamingiem w UE wg zasady RLAH.

Dużo i tanio w zasięgu Orange

W zasięgu Orange znalazłem cztery takie oferty.

Zaczynając od najtańszej w nju mobile (abonament lub subskrypcja), to opcja dla cierpliwych (od razu 100 GB kosztuje 49 zł miesięcznie), bo za 29 zł miesięcznie na start dostajemy 60 GB, ale 120 GB dostępne jest jednak już po pół roku, 150 GB po roku, a 180 GB po dwóch latach stażu.

Dalej mamy Orange Free na kartę, gdzie 100 GB kosztuje 40 zł miesięcznie (aktywacja konieczna w aplikacji Mój Orange), w abonamencie Lajt Mobile za 45 zł miesięcznie mamy ten sam limit 100 GB, a limit 150 GB transferu danych dostajemy w subskrypcji Orange Flex za 50 zł miesięcznie.

Miał być też roaming w UE wg RLAH, muszę więc wspomnieć, że akurat w przypadku abonamentu w Lajt Mobile, musicie sobie doliczyć 20 zł jeśli z niego skorzystacie w którymś z miesięcy.

Dużo i tanio w zasięgu Play

W zasięgu Play również dostępne są cztery oferty. W abonamencie Virgin Mobile — to również opcja dla cierpliwych jak w nju mobile (od razu 100 GB kosztuje 40 zł), za 30 zł miesięcznie na start jest 60 GB, ale po pół roku już 120 GB, po roku 150 GB i po dwóch latach stażu 180 GB.

W subskrypcji Mobile Vikings za 35 zł miesięcznie mamy limit 120 GB, w Virgin Mobile na kartę za 40 zł - 100 GB, a w Play na kartę 200 GB za 50 zł miesięcznie.

Dużo i tanio w zasięgu Plus

W zasięgu Plusa jest sporo takich ofert, ale bez roamingu w UE wg RLAH (w wielu z nich jest dostępny tylko pakiet transferu danych do wykorzystania w UE, bez rozmów i wiadomości).

Z pełnej oferty w kraju i roamingu UE, a więc podobnie jak w abonamencie Plusa, skorzystacie w trzech pakietach:

Plush abonament za 40 zł miesięcznie — na start 80 GB transferu danych, po pół roku 160 GB, po roku 200 GB, a po dwóch latach stażu 200 GB,

Lajt Mobile abonament za 45 zł miesięcznie za 100 GB transferu danych, ze wspomnianym już zastrzeżeniem o dopłacie 20 zł za roaming w UE,

Plus na kartę za 45 zł miesięcznie za 100 GB transferu danych.

Dużo i tanio w zasięgu T-Mobile

W zasięgu T-Mobile mamy tylko jedną ofertę — w Heyah na kartę za 55 zł miesięcznie dostajemy limit 100 GB.

Jednak, co by nie było tak pusto, można tu podciągnąć też subskrypcję w Red Bull Mobile za 30 zł miesięcznie. Dostajemy w niej wprawdzie po 3 miesiącach braku limitów, tylko 60 GB transferu danych, ale dostępny jest też tani pakiet dodatkowych 100 GB za 10 zł, a więc za 40 zł mamy łącznie 160 GB.

