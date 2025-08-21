Ciemne niebo zyskuje na popularności. Winna jest jedna piosenka

Niespodziewana promocja muzyczna odmieniła wizerunek kanadyjskiej prerii – po tym, jak Chappell Roan wspomniała Saskatchewan w swoim hicie „The Subway”, prowincja odnotowała rekordowe zainteresowanie turystów, a lokalne parki i rezerwaty szykują się na napływ odwiedzających.

Kanadyjska prowincja Saskatchewan, znana z rozległych prerii i jednego z największych na świecie obszarów ciemnego nieba, niespodziewanie znalazła się w centrum uwagi dzięki... popowej piosence. Amerykańska wokalistka Chappell Roan w swoim najnowszym utworze "The Subway", który zadebiutował na 3. miejscu listy Billboard, śpiewa o ucieczce od miejskiego zgiełku i złamanego serca, deklarując: "F—- this city; I’m moving to Saskatchewan".

Wzrost popularności wywołany przez znaną artystkę

Jak podaje Tourism Saskatchewan, popularność artystki przełożyła się bezpośrednio na lawinowy wzrost zainteresowania regionem – interakcje w mediach społecznościowych wzrosły aż o 1800% w zaledwie kilka dni. Szczególnie skorzystać na tym chce Cypress Hills Interprovincial Park, jedno z nielicznych miejsc w Kanadzie posiadających status rezerwatu ciemnego nieba.

Zbiegło się to w czasie z dorocznym Saskatchewan Summer Star Party, które odbywa się właśnie teraz 20–24 sierpnia w Cypress Hills. To jedno z największych spotkań miłośników astronomii w południowo-zachodniej części prowincji. W programie przewidziano m.in. warsztaty astrofotografii dla początkujących, spacery połączone z obserwacją gwiazd, atrakcje dla dzieci, a także prezentacje naukowe. W tym roku pojawią się również studenci z Uniwersytetu Saskatchewan, którzy zaprezentują projekt satelity RADSAT-SK2 badającego promieniowanie i obrazowanie Ziemi.

Patricia Armstrong, dyrektorka ds. partnerstw w Cypress Hills, przyznała, że była zaskoczona odniesieniem do prowincji w piosence Roan: – "Kto by pomyślał, że ktoś wspomni o Saskatchewan, gdzie mieszka zaledwie milion osób na obszarze wielkości Teksasu?"– stwierdziła w rozmowie ze Space.com.

Lokalne władze turystyczne planują wykorzystać efekt popularności piosenki, tworząc specjalne przewodniki inspirowane twórczością artystki. Wśród rekomendacji znalazł się m.in. Grasslands National Park, idealny dla osób pragnących uciec od miejskiego hałasu i chaosu. Turyści odwiedzający Cypress Hills mogą też liczyć na regionalne akcenty m.in. w pobliskiej winnicy serwowane są lokalne wina z haskapa, wiśni i rabarbaru.

Sama Chappell Roan nigdy dotąd nie występowała w Saskatchewan, lecz obiecała fanom, że wkrótce odwiedzi prowincję.

Grafika: depositphotos.com