Ten operator jest już z nami 12 lat! Odbierzcie bonus na urodziny

Do wspomnianej premiery możecie przejść pod tym linkiem. To interesująca podróż w czasie do oferty, która to można śmiało powiedzieć — zmieniła rynek tanich ofert komórkowych.

Abonament w nju mobile — nieco historii i kontekstu

Dla przypomnienia i porównania — w najtańszym wówczas abonamencie Orange za 49,90 zł miesięcznie, dostępny był limit transferu danych na poziomie 0,5 GB oraz 200 minut wymiennych na wiadomości SMS. Kolejny abonament to już koszt 69,90 zł miesięcznie, a w nim 1 GB transferu danych i pakiet 500 minut wymiennych na wiadomości SMS. Dalej był abonament za 89,90 zł - 700 minut i 1,5 GB, a dopiero abonament za 129,90 zł zawierał nielimitowane rozmowy i wiadomości SMS oraz 2 GB transferu danych.

W tej rzeczywistości wjechała na scenę oferta na abonament w nju mobile bez zobowiązania, w której to za maksymalnie 57 zł miesięcznie, można było korzystać z nielimitowanych rozmów i wiadomości SMS/MMS oraz z limitu 1 GB transferu danych.

Abonament w nju mobile dzisiaj

Do dzisiaj oferta ta nie straciła na atrakcyjności i jest równie konkurencyjna na rynku, co w dniu debiutu. Do wyboru są trzy pakiety za 29 zł, 39 zł i 49 zł miesięcznie, z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz z limitem 60 GB (180 GB za staż), 80 GB (240 GB za staż) i 100 GB (300 GB za staż) transferu danych.

Oprócz abonamentu, w ofercie nju mobile znajdziecie równie tani i bogaty w zawartości pakiet w subskrypcji czy z mniejszym transferem — dwa pakiety w ofercie na kartę.

Bonus 12 GB na 12 urodziny

W kontekście zawartości, zwłaszcza w abonamencie czy subskrypcji, bonus 12 GB transferu danych na 12 urodziny nie robi większej różnicy dla klientów. Bardziej ucieszą się klienci oferty na kartę bez pakietów i z pakietami z limitem 20 GB i 40 GB.

Niemniej w symbolicznym wymiarze i dla przypomnienia długiej już historii nju mobile w Polsce to miły gest. Możecie go aktywować wysyłając bezpłatnego SMS-a pod nr 80455 o treści URODZINY — oferta na kartę i abonament, klienci subskrypcji otrzymają go automatycznie.

Photo by Yura Fresh on Unsplash.