mObywatel z ważnym komunikatem. Nie daj się nabrać

Pamiętacie bon energetyczny? W zeszłym roku, w tym czasie, można było składać wnioski o wsparcie finansowe dla rosnących opłat za energię elektryczną i ogrzewanie. Nabór wniosków zakończył się 30 września 2024 r. i na ten moment nie ma kolejnej jego edycji – choć wiele wskazuje, że w tym roku też będzie można starać się o dofinansowanie.

Fakt ten wykorzystują teraz oszuści, którzy wysyłają wiadomość SMS z rzekomym naborem do tegorocznej odsłony programu. Uwaga, to oszustwo, o czym komunikuje teraz mObywatel, wysyłając powiadomienia do użytkowników tej popularnej aplikacji.

Przestępcy rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym naborze do programu dopłat. Za pomocą zawartego w SMS-ie linku przekierowują do strony phishingowej, która podszywa się pod strony rządowe. Następnie oszuści wyłudzają dane osobowe, adresowe i karty płatniczej. Zanim podasz dane, zweryfikuj prawdziwość oferty! Sprawdź adres witryny i skontaktuj się z instytucją, która rzekomo wysyła wiadomość!

Rządowy bon energetyczny to ściema. Uwaga na oszustów

Przed złośliwymi wiadomościami, także kuszącymi darmowymi pieniędzmi lub oszczędnościami, nie da się w pełni ochronić. Choć sita antyspamowe mają gwarantować nam bezpieczeństwo, często okazują się bezskuteczne. Co robić? Jak żyć? Możemy pomóc odpowiednim instytucjom zająć się sprawą. Niebezpieczne zdarzenia w sieci warto zgłaszać przez mObywatela lub bezpośrednio na stronie incydent.cert.pl i w razie konieczności działać. Zrobimy coś dla siebie i przy okazji damy znać odpowiednim instytucjom, że coś złego się dzieje w polskiej sieci i warto reagować. Po to mamy NASK i odpowiednie służby, by reagowały nawet na najdrobniejsze zgłoszenia naruszeń cyberbezpieczeństwa. Jak czytamy na stronach Ministerstwa Cyfryzacji, usługa Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel pozwala szybko i łatwo zgłosić podejrzane sytuacje do ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Znajdują się w niej narzędzia i wskazówki, jak zgłosić:

podejrzaną wiadomość SMS lub e-mail,

złośliwą stronę internetową,

oszustwa, w tym np. fałszywe sklepy,

nielegalne treści internetowe, np. przedstawiające niepokojące zachowania wobec dzieci,

inne incydenty, które trudno dopasować do konkretnej kategorii.

W aplikacji dostępna jest stale aktualizowana Baza Wiedzy, która zawiera porady, ostrzeżenia oraz ważne informacje przygotowane przez zespół CERT Polska. Choć obecnie liczba wpisów nie jest jeszcze duża, zdecydowanie warto regularnie tam zaglądać – można tam znaleźć cenne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Rekomendowane jest także włączenie powiadomień, które informują użytkownika o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem.

mObywatel rozwija się dynamicznie, oferując użytkownikom coraz więcej narzędzi mających na celu zwiększenie ich bezpieczeństwa – zarówno cyfrowego, jak i osobistego. Jedną z przydatnych funkcji jest „Zastrzeż PESEL”, dzięki której można skutecznie zablokować możliwość zaciągania kredytów lub pożyczek przez osoby podszywające się pod właściciela numeru. W ostatnich tygodniach pojawiły się również nowe opcje, dotyczące sytuacji utraty, zniszczenia bądź kradzieży dowodu osobistego. Z poziomu aplikacji możliwe jest teraz zawieszenie dokumentu lub złożenie wniosku o jego unieważnienie, co znacznie ułatwia szybką reakcję w przypadku zagrożenia.