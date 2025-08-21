To będzie najgłośniejsza premiera jesieni. Netflix przeszedł samego siebie

"Black Rabbit" to historia dwóch braci, którzy stają na czele jednego z najbardziej ekskluzywnych lokali w Manhattanie. Akcja serialu rozgrywa się w świecie intensywnego nocnego życia Nowego Jorku. Jake Friedken to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP "Black Rabbit" — miejsca, które ma szansę stać się najgorętszym punktem miasta.

Reklama

Spokój Jake’a zostaje jednak zakłócony, gdy jego trudny, chaotyczny brat Vince niespodziewanie powraca do rodzinnego biznesu. Serial eksploruje skomplikowaną, toksyczną więź braci, kontrastującą między kontrolowanym i uporządkowanym życiem Jake’a a chaosem i problemami Vince’a, w tym jego długami i nałogami.

Black Rabbit - nowy mocny serial Netflix. Kiedy premiera? Zwiastun już jest

W rolach głównych zobaczymy tu dwóch gigantów ekranu: Jude’a Lawa, znanego z ról w "Utalentowanym panu Ripley'u" czy "Sherlocku Holmesie" oraz Jasona Batemana, który ponownie po "Ozark" udowadnia, że doskonale odnajduje się w mroczniejszych klimatach. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ brakuje mi takich ról w jego wykonaniu.

Twórcy serialu, Zach Baylin i Kate Susman, wyjaśniają, że restauracja "Black Rabbit" ma pełnić w fabule kluczową rolę, stając się czymś więcej niż tylko tłem. Ma być epicentrum, miejscem spotkań różnorodnych ludzi i drugim domem dla braci. To tam, wśród zgiełku nowojorskiego nocnego życia, rozgrywać się będzie dramat, który sprawdzi, jak silna jest braterska więź.

Jude Law, który jest nie tylko aktorem, ale także jednym z producentów, uważa, że to właśnie dynamika pomiędzy braćmi przyciągnie widzów. Z kolei Jason Bateman, reżyser dwóch pierwszych odcinków, podkreśla, że wielu z nas może utożsamić się z bohaterami. Jak sam mówi, "jeden jest bałaganiarzem, a drugi bardziej poukładany". W obsadzie oprócz Law i Batemana pojawiają się także m.in. Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Ṣọpẹ́ Dìrísù, Troy Kotsur, Abbey Lee, Chris Coy, Dagmara Dominczyk, Odessa Young i Robin De Jesús.

"Black Rabbit" na Netflix od 18 września.