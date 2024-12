Zrób sobie lub komuś bliskiemu prezent razem z Huawei! Sprawdź, co wybrać

Grudzień to zdecydowanie wyjątkowy miesiąc: święta, prezenty, Sylwester — wtedy dzieją się same dobre rzeczy. Problem pojawia się jednak, gdy nie do końca wiemy, jakie upominki warto ułożyć pod choinką. Na szczęście Huawei ma na to receptę, oferując szeroką gamę urządzeń, które łączą styl i niesamowite możliwości.

W tym roku w ramach akcji „Świąteczne Okazje” możesz znaleźć produkty, które idealnie wpisują się w różnorodne gusta Twoich bliskich. Oto nasz wybór pięciu wyjątkowych propozycji, które sprawdzą się jako prezenty dla każdego – od aktywnych entuzjastów sportu, przez miłośników muzyki, aż po artystyczne dusze.

Reklama

Huawei Watch GT 5 – wszędzie tam, gdzie Ty

Dla kogo?

To idealny prezent dla osób aktywnych, ale ceniących elegancję i styl. Jeśli Twoja siostra regularnie biega, tata liczy kroki podczas spacerów, a partnerka dba o jakość snu – Huawei Watch GT 5 będzie strzałem w dziesiątkę.

Huawei Watch GT 5 to jedno z najlepszych urządzeń elektroniki ubieralnej, z jakimi miałem do czynienia



Patryk Koncewicz, recenzja Huawei Watch GT 5 na Antyweb

Dlaczego warto?

To coś więcej niż smartwatch – to osobisty asystent zdrowotny. Dzięki monitorowaniu snu, pomiarowi tętna oraz poziomu stresu, wspiera utrzymanie przez użytkownika dobrostanu. Model WatchGT 5 Pro Active Christmas Edition (46 mm) dostępny jest teraz w promocyjnej cenie 1549 zł, a w zestawie otrzymujesz dodatkowy pasek, który można wymienić w zależności od okazji. Dla osób preferujących mniejszy format świetnym wyborem będzie Watch GT 5 41 mm Blue, dostępny za 999 zł, również z dodatkowymi akcesoriami w prezencie. Bez wątpienia to sprzęt, które łączy nowoczesny design z mnóstwem wartości dodanej w formie różnorodnych funkcji, a do tego doskonale “czuje się” w różnorodnych scenariuszach użytkowania. Nada się i na poranny jogging i na ważne spotkanie w pracy.

Huawei FreeBuds Pro 3 – doskonały dźwięk zawsze i wszędzie

Dla kogo?

Jeśli w Twojej rodzinie ktoś nie rozstaje się ze słuchawkami, a ulubione playlisty czy podcasty towarzyszą mu przez cały dzień, Huawei FreeBuds Pro 3 będą wprost IDEALNE. To także świetna propozycja dla osób pracujących zdalnie — ten sprzęt da sobie radę nie tylko z muzyką, ale i z rozmowami: nie tylko my usłyszymy dokładnie wszystkich rozmówców, ale i oni świetnie usłyszą nas.

Dlaczego warto?

Słuchawki oferują wyjątkową jakość dźwięku i skuteczne wyciszenie otoczenia, co sprawia, że dadzą sobie radę zarówno w zatłoczonym autobusie, jak i w domowym biurze. W świątecznej promocji kosztują 599 zł: to naprawdę niewiele za tak wiele! Minimalistyczny design słuchawek i dopracowana ergonomia sprawiają, że są mocno uniwersalnym gadżetem. A jeśli nie komuś bliskiemu, to… podarujesz je sobie? Dla takiego sprzętu warto zaszaleć!

Huawei MatePad 11.5” S – w pracach kreatywnych nie ma kompromisów

Dla kogo?

To prezent, który pokochają zarówno studenci, jak i osoby rozwijające swoje hobby. Jeśli Twój syn uwielbia rysować lub tworzyć modele 3D, brat pasjonuje się montażem wideo, a mama szuka tabletu do przepisów kulinarnych, MatePad 11.5” S to idealne rozwiązanie.

Tak wszechstronny tablet, jak HUAWEI MatePad 11,5” S z rysikiem i klawiaturą w zestawie, może być Waszym jedynym urządzeniem, które będziecie zabierać ze sobą

Reklama

Konrad Kozłowski, materiał o Huawei Mate Pad 11.5’’ S na Antyweb

Dlaczego warto?

Tablet łączy w sobie kompaktowy design z zaawansowanymi funkcjami. W zestawie znajdziesz również rysik, co czyni go doskonałym narzędziem dla twórców. Aktualna cena promocyjna to 1499 zł – w tej kwocie otrzymujesz urządzenie, które świetnie sprawdzi się zarówno w pracy, jak i rozrywce. Jest lekki, więc możesz zabrać go wszędzie – na uczelnię, do kawiarni czy na rodzinne spotkanie. MatePad inspiruje i wręcz dopinguje w rozwijaniu pasji – niezależnie od tego, co robisz.

Reklama

Huawei Pura 70 Ultra – tak dobrego połączenia aparatu i telefonu jeszcze nie było





Dla kogo?

W ogromnym skrócie: to telefon dla wszystkich, którzy cenią sobie przede wszystkim jakość zdjęć. Nie oznacza to jednak, że funkcje telefonu są tutaj jakby na drugim miejscu. Wręcz przeciwnie — dzięki połączeniu najświeższych osiągnięć na polu mobilnej fotografii oraz aktualnych trendów z rynku smartfonowego, Huawei Pura 70 Ultra będzie wymarzonym prezentem dla wielbicieli gadżetów — i nie tylko.

Dlaczego warto?

Wyposażony w ultraszybką migawkę i teleobiektyw z funkcją makro, pozwala na robienie najwyższej jakości ujęć, niezależnie od warunków oświetleniowych. Smartfon w kolorze brązowym dostępny jest wyłącznie na stronie huawei.pl w cenie 4999 zł, a w prezencie z nim dostaniemy słuchawki Huawei FreeClip oraz etui. Tutaj mamy do czynienia ze sprzętem, które zadowoli najbardziej wymagających użytkowników i zapewni, że każda chwila (również w Święta) zostanie uwieczniona w iście profesjonalnym stylu.

Huawei Watch Fit 3 – lekki, stylowy, funkcjonalny

Dla kogo?

Doskonały wybór dla młodszych członków rodziny lub osób ceniących sobie minimalizm. Jeśli Twoje dzieci dopiero zaczynają przygodę ze sportem lub Twoja mama chciałaby mieć swój pierwszy prawdziwy smartwatch, Huawei Watch Fit 3 będzie trafnym prezentem.

Dlaczego warto?

Zegarek waży zaledwie kilka gramów, oferując jednocześnie pełen wachlarz funkcji – od monitorowania aktywności fizycznej po przypomnienia o długim czasie bezruchu. W promocyjnej cenie 549 zł otrzymujesz urządzenie, które jest ładne i działa doskonale. W zestawie znajduje się także dodatkowy pasek, który pozwoli na dostosowanie zegarka na każdą możliwą okazję. Nic tak nie doda energii na nadchodzący rok, jak właśnie Huawei Watch Fit 3, który “przypilnuje” użytkownika w zakresie osiągania zamierzonych sobie celów!

Spiesz się! Święta już niebawem!

Promocje w ramach „Świątecznych Okazji” są dostępne do 29 grudnia 2024 r. lub do wyczerpania zapasów. Zakupy na stronie huawei.pl to także dodatkowe korzyści: darmowa dostawa, rabat za zapisanie się na newsletter czy możliwość zakupu urządzeń w ratach 0%.

Reklama

Z proponowanymi przez nas gadżetami każdy będzie zadowolony po rozpakowaniu swojego prezentu. Odpada więc jeden z najważniejszych problemów w grudniu — jakie prezenty kupić swoim bliskim.

Tekst powstał we współpracy z firmą Huawei.