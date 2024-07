Ten tablet sprawdzi się w każdych warunkach

Należę do tych osób, które uwielbiają notować. Nie wiem, czy wynika to z praktyki, czy może z przekonań, ale nauczyłem się, by jak najszybciej przelewać na papier/ekran to, co zaprząta mi głowę.

To czasem pomysły na nowe materiały, ale też i prywatne sprawy, albo moje mini-projekty. Niezależnie od okoliczności, uwielbiam usiąść z kubkiem kawy i planować, notować, zaznaczać, skreślać, poprawiać, szkicować. To dlatego nie porzuciłem papieru, wciąż noszę ze sobą tradycyjny notes, ale coraz częściej o nim zapominam, ponieważ technologia zaczyna doganiać klasyczne rozwiązania. Tablety świetnie współpracują z rysikami, a przecież takie urządzenie pozwala też w wielu sytuacjach zastąpić nim typowego laptopa. W takich okolicznościach tablet byłby jedynym urządzeniem, jakiego potrzebuję? Odręczne notatki, szkicowanie, multimedia, gry, a także szansa pracowania na klawiaturze, więc doświadczenia rzeczywiście są bardzo zbliżone do tych znanych z laptopa. HUAWEI MatePad 11.5" S celuje właśnie w takie zastosowania.

HUAWEI MatePad 11.5"S - nowa generacja

Nowy tablet Huawei stawia kilka kroków naprzód względem poprzedniej generacji, a serduchem tego sprzętu nadal jest matowy ekran, który zyskał kilka atutów. Zwiększona została rozdzielczość wyświetlacza, dzięki czemu tekst jest bardziej wyraźny, grafiki wyglądają jeszcze lepiej, a praca z rysunkami czy notatkami odręcznymi zaczyna przypominać korzystanie z typowych mazaków, długopisów i ołówków oraz bloczku z kartkami. Wpływa też na to sposób wykończenia, czyli powłoka zewnętrzna - jest matowa, delikatnie chropowata, nie tak śliska jak wszechobecne szkło. Ma to kilka następstw, które odczuwa się podcza codziennego korzystania z tabletu. W bardzo jasnych warunkach, których obecnie nie brakuje, tablet eliminuje odbijające się światło od ekranu, więc zamiast przyglądania się samemu sobie, niczym w lusterku, możemy skupić się na treści, która nas interesuje. Mniej refleksów świetlnych to także dobra wiadomość dla naszych oczu, a proporcje boków 3:2 oznaczają, że tablet świetnie sprawdzić się w obydwu orientacjach do pracy i rozrywki, a z pewnością nie zabraknie nam przestrzeni na treść w poziomie, podczas przeglądania stron internetowych i korzystania z dokumentów. Bez przeszkód można też wyświetlić dwa okna różnych aplikacji obok siebie, dzieląc przestrzeń na pół, co przyspieszy pracę lub uprzyjemni korzystanie z multimediów .

Na tym tablecie możesz oglądać, grać i pracować gdzie chcesz

Takie warunki pozwalały mi na chłonięcie treści i tworzenie własnych w wielu okolicznościach, gdzie korzystając z urządzenia z typowym wyświetlaczem, zapewne bym zrezygnował. Czytałem książkę w parku, notowałem w ogródku korzystając z pogody, a jeśli będziecie chcieli, to możecie go przecież zabrać także na plażę. A warto wiedzieć, że z HUAWEI MatePad 11.5"S współpracuje nowy rysik M-Pencil 3. generacji, który można bezpiecznie podłączać magnetycznie na jednej z krawędzi tabletu, co jednocześnie zapewnia mu zasilanie - będzie zawsze gotowy i naładowany, gdy będziecie go potrzebować. Jego współpraca z wcześniej opisanym ekranem sprawia, że zdarza mi się zapominać o fakcie korzystania z tabletu, a raczej traktuję go jako “cyfrowy notatnik”. Końcówka nie ślizga się po ekranie, bo powierzchnia wyświetlacza stawia pewien opór - , a rysik wykrywa kąt nachylenia i moc nacisku, więc przypomina to pisanie długopisem po papierze lub szkicowanie ołówkiem. W moim przypadku, oprócz większej wygody, przekłada się to też na dokładność, ponieważ nie musiałem uczyć się korzystania z rysika zupełnie od nowa - warunki są bardzo zbliżone do tych tradycyjnych. Odgłos sunącego po ekranie rysika daje pewien komfort, poczucie dystansu do technologii, która staje się przezroczysta, a my możemy się skupić na tym, co mamy do zrobienia albo po prostu odpocząć. Kupując teraz HUAWEI MatePad 11.5"S możecie liczyć na gratis w postaci… wspomnianego rysika(!) o wartości 399 złotych!

Rysik i klawiatura w promocji!

Wpływ na to ma także komplet aplikacji i akcesoriów od Huawei. Wśród tych pierwszych znajdziemy programy i usługi potrzebne do pracy i rozrywki, w tym aplikacje Google, z których można korzystać tak, jak na innych urządzeniach, a zupełną nowością jest program GoPaint, który czeka na nas zainstalowany na tablecie po wyjęciu z pudełka. Huawei zapewnia więc pełne środowisko do wykazania się swoimi umiejętnościami lub (jak to jest w moim przypadku) rozpoczęcia przygody z grafiką.

GoPaint to zestaw narzędzi dla początkujących oraz zaawansowanych użytkowników: ponad setka pędzli do wyboru z opcją importowania własnych, funkcję digitalizacji tekstur, wsparcie dla wielu warstw, wspomaganie przy kreowaniu figur, a także automatyczne generowanie filmu poklatkowego, by można było pokazać cały proces powstawania naszego dzieła. Interfejs GoPaint jest na tyle intuicyjny, że każdy kto sięgnie po aplikację, od razu będzie wiedział, jak z niej skorzystać. Po lewej stronie ekranu możemy m. in. zmienić pędzel, jego rozmiar oraz stopień nieprzezroczystości, natomiast prawy górny róg skrywa wszystkie pozostałe opcje, jak cofanie, ustawienia, zaznaczanie warstwy i wybór koloru. To wszystko! Od razu można zabrać się do działania!

Wcześniej wspomniałem, że oprócz aplikacji, dużym atutem nowego HUAWEI MatePad 11.5"S są także akcesoria. Działająca z nim w duecie klawiatura, którą możecie nabyć taniej o 200 złotych decydując się od razu na zestaw, zamiast dopłacać później, działa inaczej, niż te, do których przywykliście. W większości sytuacji takie akcesoria wymagają bezpośredniego podłączenia do tabletu, ale HUAWEI Smart Magnetic łączy się bezprzewodowo z tabletem, dlatego można jej używać także wtedy, gdy tablet odstawimy w bardziej odpowiadające nam miejsce. Na przykład w trakcie podróży pociągiem lub samolotem, tablet można umieścić na stoliku na wprost nas, a klawiaturę wygodnie na kolanach. Łączność NearLink jest nawiązywana automatycznie, podobnie jak w przypadku rysika, a my możemy wygodnie korespondować z innymi, przygotowywać materiały do pracy albo po prostu notować, uzupełniać dziennik czy kalendarz. Także i przy biurku różnica w pracy może być znacząca, ponieważ tablet można odsunąć na wygodną odległość, a klawiaturę ustawić tak, byśmy w pełni komfortowo wprowadzali tekst.

To może być jedyne urządzenie, jakie ze sobą zabierzecie

Tak wszechstronny tablet, jak HUAWEI MatePad 11,5” S z rysikiem i klawiaturą w zestawie, może być Waszym jedynym urządzeniem, które będziecie zabierać ze sobą. Wąskie ramki, brak refleksów na wyświetlaczu, świetna czytelność i doskonale sprawdzające się środowisko do notatek odręcznych oraz tekstowych - a to nie wszystko, co potrafi. Dzięki matowemu ekranowi nie będziecie już unikać dobrej pogody, a tej teraz nie brakuje, więc każdy chętny może miło spędzać czas, jednocześnie robiąc ulubione rzeczy. Kompletny zestaw jest wciąż dostępny w super promocji, więc lepiej pospieszyć się z zakupem, by od razu móc wykorzystać wszystkie możliwości tabletu, rysika i klawiatury.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Huawei