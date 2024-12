Święta na pełnych obrotach z Hot Wheels

Niebawem wszystkie domy i mieszkania rozbłysną wielobarwnym światłem lampek choinkowych, a w powietrzu będzie się unosił miły, leśny zapach świątecznego drzewka. To sygnał, że już niedługo do tego wszystkiego dołączy radość dzieci otwierających wymarzone prezenty.

Już za mniej niż miesiąc nadejdzie pora wypatrywana przez wszystkie dzieci, gdy w towarzystwie najbliższych osób, rodziców, dziadków i wszystkich innych ukochanych z radością zaczną rozpakowywać prezenty ułożone pod choinką. To idealny moment, aby zainspirować je do kreatywności i rozwijania pasji. Z Hot Wheels od lat chłopcy stawiają pierwsze kroki w planowaniu tras czy pokonywaniu przeszkód, wrzucając kolejny bieg pasji motoryzacyjnej.

Hot Wheels to idealny towarzysz w rozwijaniu pasji od dekad

Hot Wheels jest marką uwielbianą zarówno przez dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Nieprzerwanie od swoich początków ponad pół wieku temu, samochodziki Hot Wheels inspirują chłopców do stawiania pierwszych kroków w stronę przygody na całe życie. To w tych autkach drzemie moc, która rozwija wyobraźnię oraz łączy pokolenia, gdy dorośli kupując ulubione zabawki z przeszłości, tworzą wspólny język z dziećmi.

Przez lata portfolio wspaniałych tras i samochodzików rozrosło się, tworząc tak szeroki wybór, że może być trudno wyznaczyć punkt startowy do rozpoczęcia historii z Hot Wheels. Mamy jednak kilka podpowiedzi i tym samym propozycji kreatywnych zabawek, które Święty Mikołaj może przynieść już 6 grudnia lub w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia.

Pojazd zdalnie sterowany Hot Wheels Monster Trucks Mega Wrex Alive

Właśnie nadjechał legendarny pojazd Hot Wheels Mega-Wrex — bardzo dobrze znany dzieciom — ulubiony bohater z serii Monster Trucks! Dzięki interaktywnym światłom i dźwiękom będzie dumą kolekcji każdego poszukiwacza przygód. Dzięki jednemu ze swoich trzech trybów — trybie miażdżenia, który zwiększa intensywność ataku — jest wtedy w stanie pokonać każdego przeciwnika.Z kolei w trybie polowania Mega-Wrex ryczy i ładuje „wskaźnik szału”, a każde uderzenie aktywuje światła i dźwięki – wtedy nikt nie ma z nim szans! Pojazd przechodzi też w tryb obrońcy, który służy do ładowania, a Mega-Wrex delikatnie się świeci, co oznacza gotowość do pobudki w każdej chwili.

Ten zdalnie sterowany samochód pozwoli młodemu bohaterowi sprostać każdemu przeciwnikowi, szarżując na niego na dwóch kołach i zmuszając do ucieczki. Już teraz włączcie straszliwe efekty dźwiękowe, aby z jeszcze większą frajdą przegonić wszystkich złoczyńców! Monser Trucks Mega-Wrex, wiernie wyczekuje nadejścia swojego towarzysza przygód w sklepach sieci Empik. Pojazd to idealne narzędzie do rozwijania kreatywności dziecka, kiedy cały pokój zmienia się w teren, na którym rządzi wraz z Mega-Wrexem.

Hot Wheels Fast & Furious Szybcy i wściekli 10-pak

Jako drugie nadjeżdżają niesamowite repliki samochodów znanych z uwielbianej serii „Szybcy i wściekli". Są to specjalne modele, którymi z radością będą bawić się najmłodsi, lecz tym razem to także kolekcja, która w szczególności przyciągnie oko nieco starszych i dorosłych fanów samochodów oraz serii „Szybcy i wściekli". Chevrolet El Camino z jego ponadczasowym designem będzie się doskonale prezentował jako uzupełnienie kolekcji każdego wielbiciela motoryzacyjnych dzieł sztuki. Repliki srebrnej serii Hot Wheels to specjalnie wyselekcjonowane pojazdy dla pasjonatów szukających modeli, które wiernie i z niesamowitą dbałością o szczegóły odtwarzają swoje wielkoformatowe pierwowzory. Kolekcjonerzy z pewnością docenią ich autentyczne, wyjątkowo dopracowane detale, bardziej szczegółowe niż w standardowych modelach dekoracje oraz wysokiej jakości wykonanie.

W ten fantastyczny zestaw wchodzi aż 10 kultowych samochodzików odtworzonych w skali 1:64, z dbałością o zachowanie ich wyjątkowego charakteru. Wśród nich znajdują się też takie modele jak: 1950 Chevy Fleetline, W Motors Lykan HyperSport, Volkswagen Jetta MK3, Cannon Car El Camino i Mazda RX-8. Samochodziki sprawdzą się idealnie w kolekcji każdego chłopca, który będzie chciał się ścigać na turbodoładowaniu. Trzeba tylko uważać na tatę, w sekrecie podkradającego repliki filmowych klasyków! Zestaw już czeka na zamówienie w Media Expert.

Hot Wheels City T-Rex Mega Transporter Zestaw

Samochodziki wręcz rwą się do zajęcia pozycji startowej — emocje sięgają zenitu, ale nagle wszystkie autka zaczynają uciekać! Na horyzoncie się pojawił postrach samochodów Hot Wheels — T-Rex Mega Transporter.

W tym pojemnym brzuchu potężnego transportera zmieści się aż 20 ulubionych samochodzików każdego chłopca. Uchwyt na górze T-Rexa jest solidny i wygodny, dzięki czemu nie ma obaw, że wyślizgnie się z ręki, ale swoją ogromną paszczą może pożreć wszystkie autka w zasięgu świecących groźnie oczu. Co teraz? Jak wyjść z tej „opresji"?

Bez obaw! Wszystko pod kontrolą — to idealny moment na przegrupowanie. Marka Hot Wheels wraz z ekspertami ośrodka MindsetWorks, przeprowadziła badania, które mówią jasno — interaktywna zabawa z celem może pomóc najmłodszym w utrzymaniu podejścia nastawionego na rozwój. Zabawa z Hot Wheels to idealny sposób na to, aby w kontrolowanym środowisku móc wspierać dzieci w poszukiwaniu rozwiązania problemu i doskonaleniu umiejętności pokonywania przeszkód. Z Hot Wheels dzieci mogą podejmować wyzwania, popełniać błędy i dalej działać, bez poddawania się.

Takie wyzwanie jak przerażający T-Rex Mega Transporter jest idealną okazją dla dziecka, aby samodzielnie osiągnęło cel, którym w tym przypadku jest pokonanie przeciwnika. Chwila skupienia i dziecko wymyśli kreatywny sposób na wykorzystanie ukrytej słabość T-Rexa! Pożarte samochodziki można wystrzelać przy pomocy jego otwartej paszczy.

Hot Wheels Wyścigowy transporter 2w1

Oto nadjeżdża niesamowity transporter wyścigowych samochodów Hot Wheels! Wiadomo, że może w sobie pomieścić aż 20 samochodzików — pokaźną kolekcję, o której marzy niejeden chłopiec. Wszystkie autka są gotowe do wyścigów na torze długim aż na 180 centymetrów, do którego rozkłada się transporter! To prawie dwa metry nieprzerwanej akcji.

Taki prezent to świetny start do rozpoczęcia przygody z wyścigami. Ogromna ciężarówka jest łatwa do prowadzenia ręką, a jazda po rozłożonym torze to okazja do emocjonujących wyścigów, które zostaną dopalone podwójną wyrzutnią z jednoczesnym startem. Który samochodzik będzie najszybszy? A może warto dodać zwrot akcji i połączyć tor z innym zestawem Hot Wheels City? Żeby się o tym przekonać, wystarczy odwiedzić stronę Media Expert i sięgnąć po Transporter wyścigowy Hot Wheels!

Hot Wheels Monster Truck Power Smashers Ultrawyścig

Samochodziki Hot Wheels, nie mają sobie równych, jeśli chodzi o prędkość. Skutecznie uciekły przed niebezpieczeństwem i już zmierzają ku kolejnej, równie emocjonującej przygodzie!

Lądują wprost na linii startowej niesamowitego ultrawyścigu. Tutaj zmierzą się z nie byle kim — dwa pojazdy Monster Trucks dołączane do zestawu już czekają na śmiałków. Duży Skelesaurus i mniejszy Bone Shaker to przeciwnicy różnych wag, lecz równie wymagający. Przed uczestnikami wyścigu jest jeszcze pokonanie pętli, na której nigdy nie wiadomo co się wydarzy.

Zestawy Hot Wheels to niekończąca się moc pomysłów i wyzwań — można łączyć je ze sobą trasami, więc to od pomysłowych śmiałków zależy, czy pętla Ultrawyścigu będzie ostateczną przeszkodą z najlepszymi zabawkami po tej stronie toru wyścigowego.

Hot Wheels Monster Trucks Ultrawyścig – Wyzwanie na pewno zachwyci też każdego fana akcji rajdowych znanych z serialu dostępnego na YouTube Kids – „Hot Wheels Power Smashers". Można go mieć już teraz, wystarczy odwiedzić sieć z najlepszymi zabawkami Smyk.

Hot Wheels Monster Trucks Opona – Kaskaderska arena

Ultrawyścig trwa w najlepsze, lecz z oddali słychać nowy dźwięk! Czy to odgłosy kolejnej emocjonującej przygody? Jest tylko jeden sposób, aby się o tym przekonać!

Oto kolejny interesujący i wyjątkowy zestaw, który skrywa w sobie pełno nieoczekiwanych pomysłów. Z zewnątrz wygląda jak opona Monster Trucka, a w środku czeka możliwość kreatywnych zabaw — zestaw posiada specjalną wyrzutnię, która pośle samochód wprost w „obręcz ognia". To autko, które idealnie wyleci z przewrotką i wyląduje po drugiej stronie, zostanie nagrodzone za swój popis grafiką na tablicy wyników.

Hot Wheels Monster Trucks Opona – Kaskaderska arena to ekscytująca zabawa, którą można łatwo złożyć i zabrać ze sobą. Każda okazja będzie dobra, aby się bawić z kolegami, rodzeństwem czy też rodzicami. Wszystko jest możliwe, gdy transport jest tak łatwy!

Ekscytujące święta już nadchodzą!

Zestawy Hot Wheels to fantastyczna okazja, aby zainspirować młodych chłopców do kreatywnego rozwoju. Święta to czas tworzenia pod choinką rozświetlonych tras, łączących ze sobą kolejne wyzwania. A może slalomy pomiędzy rozpakowanymi prezentami? Wyobraźnia nie ma ani ograniczeń, ani wieku. Jednak szczegółowe projekty samochodzików i piękne repliki są niezbędne do dobrej zabawy.

Każdy może się świetnie bawić i przekazywać radość z zabawy z pokolenia na pokolenie. To właśnie z tego może się narodzić pasja przyszłego kierowcy rajdowego lub konstruktora, który odmieni przyszłość motoryzacji. Z kreatywnymi zabawkami Hot Wheels to dzieci tworzą scenariusze przygód, dzięki którym zechcą w przyszłości sięgać jeszcze wyżej i dalej.