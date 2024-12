Garmin fēnix 8 43 mm AMOLED- zegarek premium dla najwytrwalszych sportowców

Zrównoważony rozwój jest kluczem do sukcesu każdego sportowca. Dlatego też zegarek fēnix 8 został zaopatrzony w funkcję Garmin Coach. Narzędzie to pozwala na skorzystanie z adaptacyjnych lub wstępnie skonfigurowanych planów treningowych. Co więcej, po przebudzeniu użytkownik dostanie informację o gotowości do treningu, będącej wynikiem analizy jakości snu, odpoczynku, obciążenia treningowego i innych czynników. Garmin fēnix 8 posiada funkcję automatycznego wykrywania incydentów, co jest szczególnie przydatne podczas aktywności na świeżym powietrzu, takich jak bieganie, jazda na rowerze czy wspinaczka. W przypadku wykrycia upadku lub nagłego zatrzymania, zegarek automatycznie wyśle wiadomość alarmową wraz z lokalizacją GPS do wcześniej wyznaczonych kontaktów alarmowych. Wspomniana funkcja wymaga połączenia Bluetooth z telefonem i znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, pozwalając na szybką reakcję w razie wypadku i zapewniając większy spokój podczas intensywnych treningów w terenie.