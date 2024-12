Czystość na święta – postaw na MOVA i skorzystaj z promocji

MOVA to marka należąca do Dreame, znanej i lubianej firmy, która na polskim rynku zdobyła uznanie dzięki bezprzewodowym odkurzaczom pionowym. MOVA wkracza na polski rynek z ambitnym celem. Chce dostarczyć klientom nowoczesnych i skutecznych rozwiązań, które wspomogą ich w sprzątaniu. Ich produkty łączą zaawansowaną technologię z koncepcją "smart living", oferując produkty, które nie tylko ułatwiają codzienne obowiązki, ale również podnoszą komfort życia użytkowników.

Wejście MOVA do Polski pod koniec sierpnia tego roku to istotne wydarzenie dla firmy. Liczy na to, że produkty, które już trafiły do sprzedaży, będą pozytywnie odbierane przez polskich konsumentów, którzy cenią nowoczesność i efektywność w codziennym życiu. MOVA prezentuje bogatą ofertę, gotową na zdobycie mocnej pozycji w segmencie inteligentnych urządzeń czyszczących.

MOVA w Polsce - rozwiązania do sprzątania dla każdego

Na początek w ofercie sprzedażowej MOVA pojawiły się roboty sprzątające z serii S – S10 oraz S10 Pro, które są wyposażone w różnorodne technologie, w tym system mopowania podłóg VibroTurbo. Dla tych, którzy preferują tradycyjne metody sprzątania, MOVA posiada też odkurzacze pionowe z serii J – J10, J20 i J30, wyróżniające się różnorodnymi funkcjami i czasami pracy. Uzupełnieniem asortymentu są wszechstronne odkurzacze do sprzątania na sucho i mokro, reprezentowane przez serię K z modelami K10 i K10 Pro. Wszystkie w atrakcyjnych i przystępnych cenach, które zainteresują osoby z dużym, jak i ograniczonym budżetem.

Robot sprzątający sposobem na czysty i zadbany dom

Roboty sprzątające zrewolucjonizowały nasz sposób dbania o czystość w mieszkaniach i domach. Dzięki zaawansowanym technologiom urządzenia te nie tylko odkurzają, ale także myją podłogi, dostosowują się do układu pomieszczeń i oferują szereg funkcji, które sprawiają, że sprzątanie staje się w pełni zautomatyzowane, przez co nie wymagają naszej uwagi. Roboty sprzątające to nieocenieni pomocnicy, idealni zarówno dla małych mieszkań, jak i dużych domów.

Robot sprzątający to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu. Możemy zaplanować sprzątanie na dowolną godzinę, aby np. po powrocie z pracy czy wakacji cieszyć się czystym i zadbanym wnętrzem. Dla osób z ograniczonym czasem, rodzin z dziećmi czy właścicieli zwierząt, takie urządzenie staje się niezastąpionym wsparciem. Zaawansowane modele oferują wszechstronność i innowacyjne rozwiązania, które poradzą sobie nawet z najtrudniejszym zadaniem.

Na początku swojej drogi, roboty sprzątające miały ograniczone funkcje – odbijały się od mebli, miały problemy z omijaniem przeszkód i dostosowywaniem trybu pracy do podłoża. Z każdą nową generacją popularnych modeli wprowadzano dodatkowe rozwiązania wykorzystujące nowoczesne technologie – automatyczne “uczenie się” pomieszczeń poprzez skanowanie otoczenia, a miejsca, w których nie chcieliśmy, aby robot się poruszał, mogliśmy oznaczać jako strefy bez dostępu.

Dzisiejsze roboty oferują jeszcze więcej, a ich funkcje minimalizują zaangażowanie użytkownika. Wbudowane systemy, takie jak automatyczne opróżnianie pojemników na kurz czy samoczyszczące stacje bazowe, sprawiają, że sprzątanie staje się niemal całkowicie bezobsługowe.

MOVA P10 Ultra i MOVA P10 Pro Ultra. Te roboty sprzątające zajmą się porządkiem w Twoim domu

MOVA jest doskonale przygotowana, aby spełnić oczekiwania polskich konsumentów, oferując zarówno nowoczesne technologie, jak i tradycyjne rozwiązania. Dla najbardziej wymagających klientów w portfolio marki znalazły się również roboty sprzątające z serii P – MOVA P10 Ultra oraz MOVA P10 Pro Ultra z najbardziej zaawansowanymi technologiami i rozwiązaniami ułatwiającymi sprzątanie. To rozwiązania, dzięki którym dbanie o mieszkanie lub dom stanie się prawdziwą przyjemnością. I to bez względu na to czy mówimy o tradycyjnym odkurzaniu podłóg i dywanów, czy też myciu różnych powierzchni.

MOVA P10 Ultra – najważniejsze cechy

Wysoka moc ssania Vormax™ (8,300 Pa): dostosowana do codziennych zabrudzeń

System konserwacji 6-w-1: mycie mopa wodą o temperaturze 60°C, suszenie gorącym powietrzem

System mopowania z 32 poziomami regulacji wilgotności: skuteczne usuwanie plam

Technologia MopExtend: docieranie pod meble na głębokość 4 cm

Inteligentna nawigacja LDS: szybkie mapowanie i precyzyjne omijanie przeszkód

Kompatybilność z asystentami głosowymi: integracja z systemami zewnętrznymi

MOVA P10 Ultra to wszechstronny robot sprzątający z systemem konserwacji 6-w-1, oferującym gorące mycie mopa (60°C) oraz funkcje takie jak automatyczne opróżnianie i suszenie gorącym powietrzem. Urządzenie dysponuje mocą ssania na poziomie 8,300 Pa, co sprawia, że radzi sobie z codziennymi zabrudzeniami, a system MopExtend umożliwia czyszczenie pod meblami. Nawigacja oparta na technologii LDS i świetle strukturalnym zapewnia precyzyjne mapowanie przestrzeni. MOVA P10 Ultra to model bardziej budżetowy, jednak nadal oferuje wiele zaawansowanych funkcji, które spełnią oczekiwania większości użytkowników, zwłaszcza tych poszukujących dobrego stosunku jakości do ceny.

MOVA P10 Pro Ultra – najważniejsze cechy

Jeszcze wyższa moc ssania Vormax™ (13,000 Pa): idealna do usuwania uporczywych zabrudzeń

System konserwacji 7-w-1: mycie mopa gorącą wodą (70°C), suszenie, dozowanie detergentu, samoczyszcząca podkładka myjąca

Zaawansowane wykrywanie zabrudzeń: analiza RGB, mętności i chromatyczności

Technologia MopExtend: czyszczenie pod meblami do głębokości 4 cm

Ochrona dywanów: unoszenie mopa i szczotek przy wykryciu dywanu

Precyzyjna nawigacja 3D z oświetleniem LED: dokładne mapowanie nawet w ciemności

MOVA P10 Pro Ultra to zaawansowany robot sprzątający, który łączy wyjątkową moc ssania (13,000 Pa) z innowacyjnym systemem konserwacji 7-w-1. Dzięki funkcji MopExtend i unoszonym szczotkom, urządzenie idealnie nadaje się do czyszczenia trudnych do osiągnięcia miejsc, takich jak przestrzenie pod meblami czy narożniki. Zaawansowana technologia wykrywania zabrudzeń umożliwia dostosowanie strategii sprzątania do typu i intensywności plam.

Dodatkowym atutem jest stacja czyszcząca, która zapewnia automatyczne mycie i suszenie mopa gorącą wodą (70°C), a także magazynuje zebrane zanieczyszczenia. MOVA P10 Pro Ultra wyróżnia się także efektywną nawigacją w ciemnych pomieszczeniach oraz kompatybilnością z aplikacjami mobilnymi, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających użytkowników.

MOVA ze specjalną ofertą promocyjną. W sam raz na poświąteczne porządki

Przekonany? Dobrze się składa, gdyż właśnie te dwa modele robotów sprzątających z funkcją mycia podłóg marki MOVA dostępne są teraz w niższej cenie! Zarówno MOVA P10 Ultra, jak i MOVA P10 Pro Ultra kupicie teraz w specjalnej promocji (odpowiednio do -18% i -17%) w sklepach EURO RTV AGD, Media Expert, Al.to, Max Elektro oraz na Allegro. Szczegóły akcji oraz dokładny cennik znaleźć można na stronach poszczególnych partnerów detalicznych MOVA więc warto sprawdzić, jak wygląda oferta i wybrać tę najbardziej przekonującą.

Warto jednak dodać, że promocja trwa do 26 grudnia, więc jeden z tych robotów sprzątających może okazać się fantastycznym prezentem gwiazdkowym… także dla nas samych! W sam raz, by posprzątał po gościach. My w tym czasie będziemy mogli zajmować się przyjemnościami, a nie przykrymi obowiązkami!

Wpis powstał we współpracy z firmą MOVA