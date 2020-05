Weźmy teraz kwotę doładowania 30 zł, za którą już mamy na start, za samo doładowanie online 35 GB i przejdźmy do pakietu Rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu + pakiet GB, który zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz kolejne 15 GB transferu danych.

Tak więc podsumowując, za pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 50 GB transferu, co miesiąc zapłacimy zaledwie 30 zł. To lepsza oferta niż w nju mobile za 29 zł, gdzie dostajemy 30 GB i trzeba na nie czekać 2 lata (60 GB po dwóch latach za 39 zł), czy w Orange Flex, gdzie za 30 zł dostajemy 30 GB, a 50 GB za 50 zł miesięcznie.

Aby się upewnić, czy rzeczywiście tak to działa, zapytałem rzecznika Orange, Wojciecha Jabczyńskiego, czy się nie pomyliłem w swoich obliczeniach. Odpisał, że tak to właśnie należy rozumieć, jeśli chodzi dokładnie o ten pakiet:

W tej sytuacji w sumie będzie 45 GB, tylko rozbite na dwa portfele:

30GB (2x15GB) jako bonus za doładowanie na 31 dni

15GB z usługi bez limitu ważne 31 dni

Jako pierwsze schodzą środki bonusowe (30GB), potem środki z usługi unlimited (15GB).

Ile dostaniemy za 30 zł u pozostałych operatorów?

Przy okazji sprawdziłem, ile aktualnie gigabajtów dostaniemy u pozostałych operatorów. I tak, w Plusie na kartę za doładowanie kwotą 30 zł otrzymamy bonus w wysokości 15 GB (działa kumulowanie niewykorzystanych GB), a za aktywację pakietu z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami dodatkowe 15 GB, razem 30 GB. W Play na kartę za 30 zł możemy zakupić pakiet Solo L (pełen no limit na rozmowy i wiadomości bez MMS-ów), a w nim 15 GB, z kolei w T-Mobile (pełen no limit na rozmowy i wiadomości) za 30 zł aktualnie możemy liczyć na 20 GB transferu danych (10 GB w ramach oferty + 10 GB po doładowaniu), do tego pakiet Supernet Video DVD, który osobno kosztuje 5 zł.

Źródło: Blog Orange.