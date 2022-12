Zaczniemy jednak od cyferek, zasobów jakimi dysponują operatorzy i map zasięgu, które udostępniają poszczególni z nich.

Liczba nadajników Orange, Play, Plus i T-Mobile

Dzięki raportowi udostępnionemu przez branżowy serwis TELKO.in na początku grudnia 2022 roku, możemy dowiedzieć się jakimi zasobami dysponowali nasi operatorzy infrastrukturalni na koniec 2021 roku.

Liczba lokalizacji sieci mobilnych (według danych SIIS) Operatorzy/Rok 2021 2020 Zmiana r/r Orange 11 944 11 737 1,8% Play 9 705 8 775 10,6% Plus 7 999 7 919 1,0% T-Mobile 11 922 11 757 1,4%

Jeśli chodzi o liczbę nadajników Orange, Plus i T-Mobile, nie zmieniła się ona znacząco w ostatnich latach, rok do roku zwiększa się ich baza w skali od 1% do 2%. Operatorzy ci raczej skupiają się na unowocześnianiu swoich stacji bazowych, zwalnianiu zasobów (wyłączanie 3G) i agregacji pasm.

Inaczej to wygląda w przypadku Play, który cały czas stawia nowe nadajniki w liczbie tysiąca rocznie - 10% rok do roku. Na dziś może mieć już około 11 tysięcy, czym zbliżył się do liderów w tym zakresie, czyli Orange i T-Mobile - jak wiemy, wiele nadajników operatorzy ci mają wspólnych w ramach spółki Networks!. Na tę chwilę najmniej ma Plus - ponad 8 tysięcy nadajników.

Na koniec 2021 roku, operatorzy w Polsce raportowali 25 889 unikalnych lokalizacji sieci mobilnej. Najwięcej z nich należy do Orange i T-Mobile - ponad 11,9 tys. nadajników, z czego w przypadku Orange 483 lokalizacji (7,1%) nie jest współdzielonych z T-Mobile w ramach spółki Networks!. T-Mobile z kolei ma takich stacji 461 (6,6%).

Mapy zasięgu Orange, Play, Plus, T-Mobile

Mapa zasięgu Orange



Mapę zasięgu sieci Orange możecie sprawdzić pod tym adresem. Operator ten umieścił na jednej mapie zasięg sieci stacjonarnej swoich światłowodów, jak i mobilnej z podziałem na poszczególne technologie.

Mapa zasięgu Play



Play udostępnia swoją mapę zasięgu na tej stronie. Mamy tu dostępność sieci przy wykonywaniu połączeń, wysyłaniu wiadomości czy korzystania z internetu mobilnego, również z rozdzieleniem na technologie.

Mapa zasięgu Plus



Zasięg sieci Plus sprawdzicie sobie pod tym adresem, z opcją zaznaczenia zasięgu internetu mobilnego 2G, 3G, 4G czy 5G, jaki i jej dostępności przy korzystaniu innych usług komórkowych - rozmowy i wiadomości.

Mapa zasięgu T-Mobile



Ostatni z operatorów T-Mobile, mapę zasięgu swojej sieci udostępnia na tej stronie. Wszystkie mapy naszych operatorów mają więc podobną funkcjonalność i opcje wyświetlania zasięgu.

Doświadczenia użytkowników z korzystania z nadajników „wielkiej czwórki”

Jak to wygląda jednak w rzeczywistości, a więc w odczuciach samych klientów, którzy korzystają z tych nadajników, dowiadujemy się raportu badania Opensignal. Dane z tego raportu pokazują dostępność zasięgu w wielu miejscach, w których to na co dzień przebywamy, a więc w domu/pracy/szkole i w drodze do/z. W ten sposób możemy sprawdzić rzeczywisty poziom jakości sieci mobilnych udostępnianych nam przez Orange, Play, Plus i T-Mobile.



I tak, jeśli chodzi o zasięg w każdej technologii - 2G, 3G, 4G i 5G, możemy liczyć na jego dostępność niemal przez cały czas, w domu, w pracy i gdy jesteśmy w ruchu, że tak powiem pomiędzy.



„Nieco” inaczej to wygląda w przypadku nowej technologii 5G, gdzie jej dostępność u każdego z operatorów można zmieścić w zakresie od 10% do 14% czasu w ciągu dnia, w którym korzystamy z zasięgu naszych telekomów.

Na szczęście niedługo powinno się to zmienić, na ten tydzień UKE zapowiedziało już start aukcji właściwego 5G na docelowe częstotliwości. Myślę, że w przyszłym roku ta dostępność 5G znacznie się rozszerzy w Polsce.

Tymczasem możemy samodzielnie sprawdzić zasięg naszych operatorów, korzystając z narzędzia, które opisujemy poniżej.

Zasięg sieci - sprawdź to sam

A jak sprawdzać, to każdego operatora, a do tego potrzeba przynajmniej czterech starterów - od Orange, Play, Plus i T-Mobile, na szczęście jest prostsze rozwiązanie, które przynajmniej skróci Wam drogę do poznania, który z nich powinien mieć najlepszy zasięg sieci komórkowej, dokładnie w Waszej lokalizacji i dokonać porównania.

Mowa o aplikacji mobilnej RFBenchmark, do sprawdzania jakości i prędkości sieci naszych operatorów, którą sprawdziłem przy okazji jej ostatniej aktualizacji na iOS. Zainstalowałem, uruchomiłem i muszę powiedzieć, że świetna robota. Zarówno pod względem wizualnym, jak i funkcjonalnym.

Zasięg sieci komórkowych - test jakości usług

Zacznijmy od podstawowej funkcji, czyli sprawdzenie prędkości sieci mobilnej, z której aktualnie korzystamy. Jeśli już robiliście takie badania, filozofii wielkiej tu nie ma - najpierw aplikacja sprawdza ping, później prędkość pobierania i wysyłania, a na koniec wyświetla nam podsumowanie pomiaru.

Fajną i ciekawą opcją natomiast jest tutaj podsumowanie pomiaru, które wyświetla możliwości jakie drzemią w sieci komórkowej, z której korzystamy z takimi parametrami, które wyszły podczas pomiaru. A więc dowiemy się czy komfortowo lub mniej komfortowo będziemy mogli przeglądać strony www, oglądać wideo w jakości SD czy HD, prowadzić rozmowy wideo w wysokiej rozdzielczości lub przez Skype czy grać online w sieci. Według mojego pomiaru wszystko to powinienem robić z uśmiechem na ustach, niemniej daleko tu do ideału.

Streaming test a zasięg sieci w Polsce

Jako, że oglądanie filmów czy seriali na urządzeniach mobilnych to już dość powszechne zjawisko, przydatną opcją będzie sprawdzenie, jak nasza sieć poradzi sobie z wyświetlaniem filmów w jakości 240p, 360p, 720p i 1080p.

W moim przypadku trochę przydługo buforował filmik w jakości HD, ale jak już się załadował, dalsze wyświetlanie przebiegało już płynnie, bez zacinek.

Jak sprawdzić zasięg sieci komórkowych w naszej lokalizacji

Teraz tytułowa zakładka aplikacji, przełączając się na podgląd mapy z naszą lokalizacją, aplikacja pobierze z serwera pomiary dokonywane w danym obszarze, w którym przebywamy i wyświetli wyniki pomiarów jakości sieci Orange, Play, Plusa czy T-Mobile, w kolejności od najlepszego operatora do tego z najgorszymi wynikami pomiarów.

Mój operator znalazł się na ostatnim miejscu w mojej lokalizacji, ale jeszcze wtedy korzystałem z domowego internetu mobilnego od Plusa, który akurat miał drugi wynik w mojej okolicy.

To była sama jakość sygnału, trochę lepiej dla mnie wypadają pomiary pingu, prędkości pobierania czy wysyłania w mojej okolicy, widocznie moje pierwsze badanie robiłem nie tam, gdzie powinienem:) albo coś mi blokuje sygnał wewnątrz pomieszczeń, w których aktualnie przebywam. Niemniej wychodzi na to, że mam nienajlepszy zasięg sieci komórkowej w swojej lokalizacji mojego operatora w smartfonie, ale za to nadajnik, do którego się podłączam nie jest zbyt obciążony, bo internet ma dobre osiągi przy pobieraniu czy wysyłaniu.

Którego operatora bym wybrał na podstawie powyższych danych do domowego internetu mobilnego? Raczej tak jak korzystałem wcześniej, czyli Plusa, co akurat by się potwierdzało - bo miałem dobry zasięg LTE w swoim domowym internecie mobilnym u tego operatora, dzięki temu miałem internet bez limitu danych i prędkości (w praktyce do 200/300 GB transferu w miesiącu), przy zadowalających osiągach.

Orange, z którego teraz korzystam znalazł się na drugim miejscu, ale osiągi te w zupełności wystarczają do swobodnego korzystania z dostępu do sieci czy to na smartfonie czy na laptopie.

Zasięg operatorów - o tych rzeczach warto pamiętać

Jak są przeprowadzane takie pomiary? Najpierw dokonywany jest wybór najlepszego w czasie dostępu serwera na podstawie lokalizacji użytkownika. Następnie sprawdzany jest ping, czyli czas odpowiedzi wybranego serwera na wysłane zapytanie, dwonload - pobieranie danych z serwera (cztery równoległe sesje pobierania pliku 100 kB przez 1 sekundę, później właściwy plik 10 MB przez maksymalnie 10 sekund, a na koniec upload, czyli wysyłanie pliku na wybrany serwer. Tu w odróżnieniu od pomiaru download właściwy plik waży 5 MB.

Dokonując takich pomiarów należy pamiętać, że będą one różne w różnych porach ich dokonywania. Teraz jest to nieco zaburzone przez pandemię, ale zwykle w ciągu dnia będziecie mieli lepsze osiągi niż wieczorem, kiedy obciążenie sieci komórkowej jest większe. Do tego, same rankingi w ich podsumowaniu są uśrednioną wypadkową testów wykonywanych przez użytkowników aplikacji, w różnych porach dniach i na różnych urządzeniach, więc też nie do końca muszą odzwierciedlać Wasze wyniki.

Aplikacja nie wyświetla reklam, przynajmniej w wersji na iOS, którą pobierzecie bezpłatnie z App Store. W przypadku wersji na Androida musicie się liczyć z reklamami, bo dostępne są dwie wersje, ta bez reklam to wersja PRO, po za tym wizualnie odbiega od tej na iOS i brakuje testu streamingu wideo, podejrzewam więc, że trzeba poczekać na aktualizację jej również na Androidzie..