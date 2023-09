Twórca "Gry o Tron" o najlepszym odcinku serialowym w historii. Zgadzacie się z nim?

Seriale stosunkowo niedawno przestały być tanią rozrywką dla mas. Hollywoodzcy aktorzy którzy przez lata stronili od występów na małym ekranie, od kilku lat coraz chętniej w nich występują. Ale zmieniło się nie tylko podejście sław, ale także budżety i... cały rynek. Owszem — obecnie produkuje się ich na pęczki, tym samym znalezienie prawdziwych perełek staje się coraz trudniejsze. Ale są — i to nierzadko są wybitnie napisane.

George R.R. Martin bez wątpienia wie czym jest dobrze napisany kawałek popkultury. W końcu sam ma na swoim koncie ogrom uwielbianych powieści i opowiadań. I ostatnio podzielił się on swoimi typami w kwestii najlepiej napisanych i zrealizowanych odcinków seriali telewizyjnych, niejako komentując stworzoną przez redakcję Vanity Fair listę.

Najlepszy odcinek serialu okiem ojca "Gry o Tron"

Wspomniana lista to naprawdę solidny wybór, na którym znalazły się wycinki z takich serii jak "Przyjaciele", "Seks w wielkim mieście", "Zagubieni", "Rodzina Sopranos" "Mad Men" czy "Pozostawieni". Ojciec "Gry o Tron" zgadza się z wieloma tamtymi wyborami. Bo faktycznie trudno z nimi specjalnie dyskutować. Niemniej George R.R. Martin we wpisie na blogu wspomina jaki odcinek serialu był w jego opinii najlepszym w historii.

Gdybym jednak miał wybrać jeden odcinek, który był jeszcze doskonalszy niż wszystkie pozostałe na liście, to musiałby to być finałowy odcinek "Sześć stóp pod ziemią". Lubiłem ten serial, choć nie mogę powiedzieć, że kochałem go tak bardzo, jak kochałem "Rzym", "Deadwood" czy "Fargo" lub kilka innych seriali, których brakuje na liście, ale ten ostatni odcinek był zdecydowanie najlepszym finałem w całej historii telewizji i nie wyobrażam sobie, jak ktokolwiek mógłby zrobić to lepiej.

"Sześć stóp pod ziemią" to prawdziwy klasyk, który nawet w 2023 ogląda się z przyjemnością. Warto też wziąć pod uwagę to, że kiedy serial debiutował (2001), tak wybitnych seriali było jak na lekarstwo. Bo w ogóle seriali było stosunkowo niewiele. Czy wybór Martina dziwi? I tak — i nie. Kto oglądał, ten wie, i nie bez powodu od emisji finału w 2005 roku mówi się, że to najlepszy finałowy odcinek seriali jaki kiedykolwiek powstał. Chociaż jak zwykle — w przypadku takich elementów wiele rozbija się o indywidualne gusta.

Małe-wielkie dzieła. Niektóre odcinki seriali są jak perfekcyjne miniatury

Myślę że w 2023 roku bez problemu każdy widz wymieni co najmniej kilka odcinków seriali, które można określić mianem wyjątkowych, a może nawet wybitnych. Niektóre pod względem scalania całej historii, inne — nawet jako oddzielne dzieła. Dla mnie na takiej liście z pewnością znalazłoby się co najmniej kilka odcinków wspomnianych "Pozostawionych", ale od kiedy odkryłem tę serię niemal natychmiast wskoczyła na moją listę ulubieńców. A które odcinki seriali są waszymi ulubionymi?