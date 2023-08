Mario traci kultowy głos. Aktor rezygnuje po 27 latach

It’s me, Mario! – prawda, że przeczytałeś to głosem Mario? Nie może być inaczej, bo to legendarne brzmienie nie zmieniało się przez 27 lat. Wszystko za sprawą Charles’a Martineta, który przez prawie 3 dekady dzielnie nagrywał kwestie dialogowe dla Nintendo. Aż do teraz, bo na Amerykanina czekają w uniwersum nowe zadania.

Charles Martinet zostanie ambasadorem Mario

Nigdy nie byłem ani fanem Mario, ani szczególnym wyznawcą Nintendo, ale sympatycznemu hydraulikowi należy się dozgonny szacunek za niemały wkład w historię branży gier. Mario nie byłby jednak sobą, gdyby nie Charles Martinet, który dubbinguje go od 1996 roku – po raz pierwszy pojawiając się w 1996 roku przy Super Mario 64. Od tego czasu podkładał głos Mario między innymi w takich częściach jak Super Mario Odyssey i Super Mario Galaxy. Wszystko co kultowe dobiega jednak końca, bo aktor nie będzie już więcej wcielać się w role hydraulika, choć z uniwersum nie ma zamiaru się rozstawać.

Jak informuje Nintendo w oficjalnym komunikacie, Charles Martinet będzie teraz pełnić rolę ambasadora Mario

„Charles przechodzi teraz do zupełnie nowej roli ambasadora Mario. Dzięki temu nowemu przejściu będzie wycofywać się z nagrywania głosów postaci w naszych grach. Praca z Charlesem przy ożywianiu Mario przez tyle lat była zaszczytem i chcemy mu podziękować i uczcić”

Choć Charles przez lata kojarzony był z głosem Mario, to zabrakło go w filmie Super Mario Bros i nie wiadomo, czy to samo tyczyć będzie się nadchodzącego Super Mario Bros. Wonder, który ma ukazać się 20 października. Istnieję spekulacje, że może być to ostatnia rola Charles’a Martineta.

Stock image from Depositphotos