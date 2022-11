Mario na drugim filmowym zwiastunie wciąż zachwyca! Gotowi na przygodę?

To projekt w który wielu nie wierzyło. Nie dziwię się, w końcu jako gracze mamy naprawdę przede wszystkim złe doświadczenia z przenoszeniem gier na ekrany kinowe. Ponadto... no umówmy się: jakkolwiek Mario nie jest uwielbianą marką, to tamtejsze opowieści są wyłącznie pretekstem do tego, by zabrać nas w niesamowitą podróż i zapewnić dziesiątki dopracowanych mechanik. Fabuła? No jest, za każdym razem bliźniaczo podobna i za każdym razem tak na dobrą sprawę niezbyt istotna. Stąd przy przenoszeniu ich na mały lub duży ekran pojawiają się kolejne trudności, z którymi większych problemów nie będzie miała chociażby ekranizacja The Last of Us. Niemniej to kolejny raz, po którym nowe materiały z The Super Mario Bros. Movie wzbudzają od groma emocji. I szczerze mówiąc: ani trochę mnie to nie dziwi, bowiem jest to kolejny raz, kiedy wszystko co zostaje nam zaprezentowane jest z najwyższej półki.

The Super Mario Bros. Movie - zobaczcie nowy trailer. Do premiery poodliczajmy wspólnie

Całe szczęście - twórcy filmu nie trzymają nas zbyt długo w niepewności i dosłownie kilka tygodni po pierwszej zajawce serwują nam kolejną — jeszcze pełniejszą i pokazującą nowych bohaterów. Obie jednak mają wspólny mianownik. Zarówno pierwszy jak i drugi trailer The Super Mario Bros. Movie zachwyca jakością - pokazuje, że ekipa ze studia Illumination doskonale zna się na swojej pracy. I wszystkie aspekty związane z animacją to najwyższa liga, ale... czego można spodziewać się po ojcach Mionionków?

Nowy zwiastun pokazuje jak wielką drogę będzie musiała przebyć nasza ekipa. Widać też jak na dłoni, że przygód im nie zabraknie - będą wykorzystywane doskonale znane z gier sztuczki i techniki. Bardzo podobają mi się szczegółowe animacje i przywiązanie do najdrobniejszych detali. Grzybkowe Królestwo naprawde wygląda tak, jak je sobie od lat wyobrażałem przyglądając się światom w grach. Na tę chwilę od groma emocji budzi w zagranicznym internecie Chris Pratt, wcielający się w rolę Mario. Komentujący w dużej mierze nie są zadowoleni z wyboru aktora głosowego - i sam... raczej nie mam wątpliwości, że kiedy poznamy zwiastuny w polskich wersjach językowych, to dyskusja na temat doboru aktorów przetoczy się także przez nasz internet.

The Super Mario Bros. Movie - premiera już wiosną 2023

Nie zmienia to jednak faktu, że jako całość - projekt prezentuje się wspaniale. Widać że będzie to typowa komedia akcji kierowana ku najmłodszym, ale na dobrą sprawę... czego innego można się było spodziewać po historii z Mario, Księżniczką Peach i Toadem w rolach głównych? Jako że animacja stoi na bardzo wysokim poziomie, a humoru w tej opowieści nie zabraknie - całość zapowiada się bajecznie. Oby do wiosny - premiera filmu już 7. kwietnia 2023 roku!