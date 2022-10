Super Mario Bros. zachwyca na pierwszym zwiastunie. Premiera już wiosną!

Nintendo by pokazać światu trailer nadchodzącego filmu Super Mario Bros. zorganizowało specjalną prezentację. Zaangażowano do niej aktorów użyczających głosu głównym postaciom, a na końcu zaserwowano nam zwiastun który skutecznie zaostrzył apetyt na tę premierę.

Nintendo od lat niezwykle mocno dba o wszystkie marki, które są pod ich skrzydłami. Nie rozdają licencji na prawo i lewo, a realizowane z ich udziałem pomysły często są nie tylko kreatywne, ale też stoją na bardzo wysokim poziomie. Przed laty japoński gigant nauczył się już, co to znaczy oddać postacie w niepowołane ręce. Po tym jak trzy gry z Linkiem trafiły na konsolę CDi Philipsa (Faces of Evil, Wand of Gamelon oraz Zelda's Adventure) — i żadna z nich nawet w połowie nie zbliżała się jakością do tego, do czego przyzwyczajono nas na konsolach Nintendo. Nadchodzący film Super Mario Bros. nie jest pierwszym z kultowym bohaterem. Dla tych, którzy przegapili, małe przypomnienie że blisko 3 dekady temu — bo w 1993 roku — do kin trafił już jeden film z maskotką wielkiego N — z Bobem Hoskinsem i Johnem Leguizamo w rolach głównych. Po latach jest on co najwyżej ciekawostką — bo nie zestarzał się tak dobrze, jak inny film związany mocno z Nintendo sprzed lat. Mam tu na myśli oczywiście The Wizard, który jest jedną wielką reklamą rozmaitych produktów marki.

Ale tym razem Nintendo uderza na bogato. Z obsadą aktorską z najwyższej półki i twórcami, którzy mają na koncie jedne z najpopularniejszych animacji ostatnich lat. I patrząc na to ile uwagi i sił przerobowych Japończycy poświęcają najnowszej filmowej produkcji — nie mam żadnych wątpliwości że zrobią co tylko w ich mocy, bo było to widowisko z najwyższej półki.

Super Mario Bros. - pierwszy zwiastun i specjalna konferencja poświęcona filmowi

Nintendo specjalne prezentacje (Direct) organizuje tylko dla najważniejszych tytułów w swoim portfolio. W ostatnich latach na taki zaszczyt mogły liczyć m.in. Pokemony i Super Smash Bros. Tym razem analogiczną prezentację zaserwowano... filmowi. I to nie byle jakiemu — bo za jego produkcją stoi studio Illumination. To samo, które dało światu Minionki. W materiale nie zabrakło też aktorów którzy pomogą "ożywić" postacie — czyli Chrisa Pratta (Mario) i Jacka Blacka (Bowsera). W innych rolach usłyszymy także m.in. Anyę Taylor-Joy (Princess Peach), Charliego Daya (Luigi), Keegana Michaela-Keya (Toad) oraz Setha Rogena (Donkey Kong). Ale najważniejszą częścią był oczywiście trailer, w którym widzimy... historię znaną tak długo, jak istnieje seria. Bowser psoci i ma niecne plany, zaś Mario i przyjaciele postanawiają nie pozwolić mu w ich realizacji — ruszają zatem ku przygodzie. Animacja, jak można było spodziewać się po Illumination, stoi na bardzo wysokim poziomie, podobnie zresztą jak kierunek artystyczny, który obrano. Familijna animacja ma trafić do kin już nadchodzącej wiosny. Premiera zaplanowana została na 7. kwietnia 2023.