Lucasfilm łączy siły ze Studiem Ghibli. Nad jakim projektem wspólnie pracują?

Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że nie ma takich współprac i popkulturowych crossoverów których nie da się zrealizować. Jeżeli piętnaście lat temu powiedzielibyście mi jakie marki trafią pod skrzydła Disneya i wymiksują się w kolejnych projektach, prawdopodobnie nie dałbym w to wiary. Jednak to życie pisze najlepsze scenariusze, dlatego w 2022 słyszymy o współpracy Studia Ghibli (twórców m.in. Grobowca Świetlików, Mojego Przyjaciela Totoro czy Spirited Away: W krainie bogów) z legendarnym Lucasfilm.

Lucasfilm i Studio Ghibli wspólnie pracują nad... Star Wars: Visions!

Kiedy kilka dni temu do sieci trafiły pierwsze zajawki informujące o nadchodzącej współpracy, pojawiło się wiele znaków zapytania. Ludzie zaczęli dociekać co to za projekt — i jedną z najbezpieczniejszych opcji wydawały się bez wątpienia Gwiezdne Wojny. Pamiętacie Star Wars: Visions? Antologia anime, przy której kolejnych odcinkach pracowała cała plejada gwiazd (w tym m.in. ekipy z Triggera, Production I.G) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów, a na przyszłoroczną wiosnę zapowiedziany został drugi sezon (Star Wars: Visions Volume 2). Żadna ze stron nie potwierdza jeszcze że chodzi konkretnie o wkład do drugiego sezonu antologii, ale na oficjalnym Twitterze Studia Ghibli pojawił się wpis, na którym widzimy Grogu i legendę japońskiej animacji - Hayao Miyazakiego - w tle.

Na więcej szczegółów przyjdzie nam jeszcze pewnie chwilę poczekać. Mimo wszystko to jedna z tych kolaboracji, której prawdopodobnie nikt się nie spodziewał. Duża sprawa i wielki popkulturowy miks, który prawdopodobnie odbije się szerokim echem.