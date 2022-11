Avatar: Istota wody. Zwiastun kinowy zapiera dech w piersiach

Akcja filmu "Avatar: Istota wody" rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć.

W filmie zobaczymy między innymi Zoe Saldanę, Sama Worthingtona, Stephena Landa i Sigourney Weaver. W obsadzie znaleźli się także Kate Winslet, David Thewlis, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Oona Chaplin, Edie Falco i Cliff Curtis. Za reżyserię odpowiada James Cameron. Produkcją zajął się James Cameron oraz Jon Landau.

Poniżej znajdziecie zwiastuny w wersji z polskimi napisami:

oraz dubbingiem:

Avatar: Istota wody. Zwiastun kinowy już dostępny

Kilka miesięcy temu James Cameron potwierdził, że "Avatar: Istota wody" również będzie wyświetlany w 3D. Podkreślał, że nowe filmy z serii przesuwają granice jeszcze dalej. A wszystko za sprawą wysokiej liczbie klatek na sekundę, wyższej rozdzielczości obrazu 3D i jeszcze lepszych efektów specjalnych. Cameron chce, by powrót na Pandorę był czymś naprawdę wyjątkowym. Skrupulatne podejście do każdego ujęcia i projektowanie ich z myślą o największych ekranach, najwyższych rozdzielczościach i najbardziej wciągającej grafice 3D ma być tym, co ponownie zrewolucjonizuje rynek kina. Reżyser jest przekonany, że mu się to udało. My przekonamy się już w przyszłym miesiącu.

Film zadebiutuje w polskich kinach już 16 grudnia. Ile przyjdzie nam czekać na kolejne odsłony serii Avatar? Najnowszy kalendarz, który został zaktualizowany kilka miesięcy temu, zakłada, że 3, 4 i 5 część filmu zadebiutuje odpowiednio w 2024, 2026 i 2028 roku. Warto jednak brać te daty z dużym dystansem. James Cameron jeszcze może wiele zmienić, zanim przygody Jake'a, Neytiri i ich rodziny dobiegną końca.