Serial the The Last of Us. Czy HBO właśnie podało datę premiery?

Premiera serialu The Last of Us zbliża się wielkimi krokami. Jeżeli wierzyć dotychczasowym informacjom, debiutu można spodziewać się już w styczniu!

The Last of Us to jedna z najbardziej uwielbianych serii gier, jakie kiedykolwiek trafiły na wyłączność konsol PlayStation. Tamtejsza historia poruszyła miliony ludzi na całym świecie, a w połączeniu z nienaganną rozgrywką opracowaną przez magików z Naughty Dog i wyciskającą ostatnie soki z konsol oprawą wizualną, udało się wywołać efekt WOW. Dlatego od pierwszych zapowiedzi serialu The Last of Us z Pedro Pascalem (Mandalorian) i Bellą Ramsey (Gra o Tron) emocje związane z produkcją nie ustają. Tym bardziej, że za serial odpowiedzialny jest Craig Mazin, który współpracuje przy nim z twórcą scenariusza - Neilem Druckmannem.

Dotychczas otrzymaliśmy już cały zestaw materiałów, który skutecznie zaostrzył apetyt na serial. Producenci jednak ani słowem nie pisnęli nic na temat daty premiery serialu w postapokaliptycznym świecie. Kilka godzin temu jednak w mediach społecznościowych zrobiła się wrzawa po tym, jak data startu serialu pojawiła się w aplikacji HBO Max przy opisie serialu.

The Last of Us zadebiutuje na HBO Max już w styczniu?

Jeżeli nie zaszła żadna pomyłka, to wyczekiwany serial The Last of Us ma trafić do katalogu HBO Max już w niedzielę 15 stycznia 2023 roku — czyli stosunkowo niebawem. To zgadzałoby się z tym, o czym informuje brytyjskie Sky. W ich materiałach promocyjnych można było przeczytać, że The Last of Us trafi do katalogu 16 stycznia — ale wynikać to ma z różnic w strefie czasowej. I zamiast trafić tam niedzielnego wieczora, udostępniony zostanie w poniedziałek w godzinach porannych.

Data premiery serialu The Last of Us dotychczas podawana była dość ogólnikowo — i producenci wskazywali po prostu 2023. To pierwszy raz kiedy doczekaliśmy się jakichkolwiek konkretów — a biorąc pod uwagę fakt, że trafiły one do oficjalnego opisu na stronie serialu w HBO Max - o wiarygodność tych wieści można być raczej spokojnym.