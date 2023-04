BlaBlaCar ponownie z opłatami dla pasażerów, ale i z nowymi funkcjami

Dawno nie pisaliśmy na Antyweb szerzej o BlaBlaCar, postanowiłem więc zajrzeć, co tam słychać w tym, bądź co bądź świetnym i przydatnym projekcie. Okazało się, że sporo się w nim zmieniło w ostatnim czasie, i o zmianach tych udało mi się porozmawiać z Country Managerem BlaBlaCar, Olgierdem Szyłejko.

Odznaka Super Drivera na BlaBlaCar

Na początek jednak zerknijmy sami na te zmiany. Ostatnią z nowości jakie pojawiły się w serwisie są odznaki Super Drivera, dzięki którym zweryfikowani kierowcy (weryfikację opiszę za chwilę), jeszcze bardziej mogą się wyróżnić i zachęcić do wyboru ich przejazdów przez pasażerów.



W dużym skrócie - są to najwyżej oceniani kierowcy, którzy zweryfikowali swój profili i jednocześnie odznaczają się bardzo niskim wskaźnikiem anulowania przejazdów. O szczegółowe kryteria zapytam na koniec Country Managera BlaBlaCar, Olgierda Szyłejko.

Opłata serwisowa w BlaBlaCar

Dla przypomnienia - pierwsze opłaty serwisowe pojawiły się w BlaBlaCar jeszcze w 2016 roku, z których to serwis wycofał się po roku, tłumacząc to utrudnioną komunikacją pomiędzy pasażerami a kierowcami. W to miejsce wprowadzono BlaBlaPass, czyli usługę na kształt abonamentu czy subskrypcji, w ramach której mogliśmy korzystać przez pół roku z nieograniczonej liczby darmowych rezerwacji.

Jakiś czas później zrezygnowano i z tego pomysłu, a teraz wracają opłaty serwisowe, których wysokość - tak jak w pierwotnej wersji, będzie uzależniona od kwoty za przejazd, ustawionej przez poszczególnych kierowców. Tak więc można powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat BlaBlaCar działało jako, umówmy się - organizacja charytatywna. Zapewniali serwis czy wygodną aplikację mobilną do umawiania się na przejazdy, nie pobierając przy tym żadnych opłat.



Od teraz to już się zmienia na dobre, za każdy przejazd będziemy uiszczali opłatę serwisową. W jakiej wysokości? Dokładnych wyliczeń nie zdradził mi Olgierd Szyłejko, ale przed rozmową sprawdziłem popularne trasy przejazdów i mieści się ona w zakresie od 10 do 20% opłaty, którą płacimy za sam przejazd.

Za przejazd z Warszawy do Krakowa zapłacimy na przykład 47 zł, a opłata serwisowa, którą płacimy BlaBlaCar (karta, BLIK, PayPal) wynosi 8 zł. To cały czas dużo tańszy przejazd niż EIP InterCity, a w podobnej cenie co kurs na tej trasie pociągami TLK lub IC.

Zweryfikowane profile na BlaBlaCar



Jakiś czas temu - jeszcze przed wprowadzeniem opłat serwisowych, na BlaBlaCar wprowadzono możliwość szczegółowej weryfikacji profili, zarówno kierowców, jak i pasażerów, poprzez przesłanie skanu dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy.



Weryfikacja nie jest obowiązkowa, ale przeglądając aktualnie opublikowane w serwisie ogłoszenia widziałem kilku kierowców, którzy się na nią zdecydowali. To na pewno daje spore poczucie bezpieczeństwa samym pasażerom, i jednocześnie już samym kierowcom większe obłożenie.



Teraz możemy już przejść do wspomnianej na początku rozmowy z Country Managerem BlaBlaCar, Olgierdem Szyłejko.

Grzegorz Ułan, Antyweb: Zacznijmy od tych opłat serwisowych, osobiście domyślam się powodu powrotu do nich na BlaBlaCar - jak pewnie wielu naszych Czytelników, którzy też korzystali już przejazdów, ale powiedz proszę, dlaczego akurat teraz się na to zdecydowaliście?

Olgierd Szyłejko, BlaBlaCar: W pierwszych latach działalności w Polsce skupialiśmy się na budowaniu bazy użytkowników oraz świadomości samej platformy. Tworzenie społeczności jest kluczowe, ponieważ nasza platforma jest mocno oparta na samych użytkownikach - zarówno liczby kierowców, jak i pasażerów musiały rosnąć, aby każdy mógł łatwo znaleźć dogodny przejazd. Zainwestowaliśmy dużo w budowanie zaufania. Rozwinęliśmy się do poziomu kluczowego gracza w obszarze polskiej mobilności, obsługując dziś 5 mln Polaków i Polek.

W 2016 roku zrozumieliśmy, że nasza polska platforma jest gotowa na wprowadzenie opłaty serwisowej, wtedy przedstawiliśmy ją naszym użytkownikom. Jednak ze względu na pandemię oraz lockdowny w 2020 roku zrezygnowaliśmy z pobierania opłat, ponieważ dla wielu osób tzw. carpooling pozostał jedynym sposobem podróżowania - podróże autobusami zostały zawieszone. Teraz ponownie wprowadzamy opłaty serwisowe, stopniowo wdrażając je w całym kraju.

GU: Jak dokładnie obliczana jest wysokość opłaty serwisowej?

OS: Pasażer uiszcza opłatę serwisową przy rezerwacji wspólnego przejazdu, proporcjonalną do ceny za przejazd ustalonej przez kierowcę. Całość procesu jest prosta i transparentna dla użytkowników.

GU: Wpływy z tej opłaty pokrywają tylko koszty Waszej działalności, czy pozwolą może jeszcze na dalszy rozwój serwisu czy aplikacji mobilnej BlaBlaCar?

OS: Z jednej strony opłaty pomagają nam w dalszym rozwijaniu platformy i budowaniu zaufanej społeczności. Dzięki temu możemy pracować nad nowymi produktami i usługami, takimi jak Zweryfikowany Profil czy program Super Driver. W dłuższej perspektywie planujemy rozwiać także intensywniej ofertę biletów autobusowych, a w przyszłości moze nawet kolejowych. Jednocześnie opłaty serwisowe zapewniają najwyższą obsługę klienta przez 7 dni w tygodniu, restrykcyjną weryfikację danych użytkowników.

GU: A jak to wygląda w innych krajach, w których świadczycie swoje usługi? Pytam o formę i wysokość opłat serwisowych.

OS: Ten model działa z powodzeniem od dawna na naszych kluczowych rynkach w Europie Zachodniej, w zeszłym roku wprowadziliśmy go w Europie Wschodniej, w tym w Polsce. Zasady nieznacznie mogą różnić się w zależności od rynku, ale generalnie opłata jest oparta na kilku stałych kryteriach. Wysokość opłaty za przejazd jest obliczana na podstawie ceny, którą ustala kierowca. Pasażerowie przeglądający oferty przejazdów są informowani o łącznej cenie, jaką zapłacą za rezerwację przejazdu.

GU: Przejdźmy teraz do weryfikacji profili - kiedy je wprowadziliście i ilu kierowców oraz ilu pasażerów od tego czasu zdecydowało się na przejście tego procesu?

OS: Dzięki wprowadzeniu “profilu zweryfikowanego” użytkownicy zwiększają szanse na znalezienie zainteresowanych wspólnym przejazdem. Do tej pory zweryfikowany profil istniał w niektórych z 22 krajów, w których działa BlaBlaCar. We Francji, Niemczech, Włoszech i w Ukrainie okazało się, że weryfikacja podwaja możliwość znalezienia użytkowników, którzy chcą podróżować z innymi członkami społeczności.

Zweryfikowany profil to kolejny krok w dążeniu do tego, aby nasi członkowie byli częścią największej i najbezpieczniejszej platformy wspólnych przejazdów w Polsce.

GU: No dobrze, to jaki to jest odsetek kierowców i pasażerów, z wszystkich korzystających aktualnie z BlaBlaCar?

OS: Nasze dane wskazują, że 20% aktywnych członków zweryfikowało już swoje dokumenty na BlaBlaCar w Polsce, co jest całkiem niezłym wskaźnikiem wdrożenia. Spodziewamy się dalszego wzrostu, ponieważ widzimy, że ta funkcja została naprawdę dobrze odebrana przez kierowców i pasażerów.

GU: To niewiele, stąd pomysł na zachętę - przynajmniej dla kierowców, na odznaki Super Drivera?

OS: To dopiero początek i niezmiennie zachęcamy zarówno kierowców, jak i pasażerów do weryfikacji swoich kont, ponieważ wierzymy, że pomaga to społeczności stać się bardziej wiarygodną.

Podczas gdy “Profil Zweryfikowany” jest zarówno dla kierowców jak i pasażerów, Super Driver ma na celu zwiększenie niezawodności kierowców, tak aby pasażerowie odczuwali zaufanie do kierowców, z którym planują podróżować. Uważamy, że niektórzy kierowcy są po prostu wzorowi: zweryfikowani, najwyżej oceniani i super niezawodni. Odznaka Super Drivera jest naszą formą podziękowania dla użytkowników, którzy angażują się w budowanie zaufanej społeczności.

GU: Jakie dokładnie kryteria - oprócz weryfikacji profilu, muszą spełnić kierowcy, aby mogli korzystać z takiej odznaki?

OS: Oprócz zweryfikowanego profilu Super Drivera wyróżnia zrealizowanie co najmniej 3 przejazdów, z których średnia ocena wyniosła minimum 4,7 oraz mają bardzo niski wskaźnik anulowania wspólnych przejazdów, poniżej 5%, w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Rzadkie odwołania oznaczają spokój ducha dla pasażerów. Super Driverzy mają dobre oceny umiejętności prowadzenia pojazdu, co najmniej 2,8, a także odpowiadają na nowe prośby w czasie krótszym niż 3 godziny. Weryfikujemy także czy kierowcy prawidłowo korzystają ze swojego konta i postępują zgodnie z Regulaminem BlaBlaCar

GU: Oprócz łączenia kierowców samochodów z pasażerami, na BlaBlaCar można jeszcze zakupić bilet na wybrane trasy autobusami. Jak wygląda pod względem popularności, ta część Waszej działalności?

OS: Bilety autobusowe rezerwowane przez naszą platformą to wciąż rosnący dla nas obszar - zarówno pod kątem świadomości pasażerów, a także pozyskania partnerów, dzięki którym staramy się ograniczyć liczbę likwidowanych tras autobusowych a także pomagać mieszkańcom mniejszych miast z problemem wykluczenia transportowego. Obecnie współpracujemy z ponad setką różnych przewoźników polskich i międzynarodowych, a podróże transgraniczne stanowią ogromną część naszego biznesu.

Wielu ludzi korzysta z naszej platformy w poszukiwaniu biletów autobusowych z Polski do Niemiec i innych krajów. Cieszy nas także fakt, że rok do roku zanotowaliśmy w 2022 r. dwukrotny wzrost przejazdów wspólnych oraz autobusowych. W tym drugim przypadku zanotowaliśmy najlepszy okres w naszej historii na polskim rynku. W efekcie za pośrednictwem naszej platformy udostępniliśmy kilka milionów siedzeń w samochodach i sprzedaliśmy kilkaset tysięcy biletów autobusowych.

GU: Jak już jesteśmy przy statystykach, to ile przejazdów samochodami miesięcznie jest publikowanych, a ile ostatecznie rezerwowanych na BlaBlaCar? Dajmy na to, w na pewno popularnym grudniu i dla porównania jak to wyglądało w marcu tego roku?

OS: Na nasze statystki zdecydowanie najlepiej wpływają okresy sezonowe, czyli np. święta, wakacje lub okres festiwali muzycznych i kulturowych, jednak zapotrzebowanie na wspólne przejazdy jest bardzo mocne przez cały rok. W grudniu zeszłego roku zanotowaliśmy aż 25% wzrost liczby publikowanych przejazdów względem 2021 roku. Z kolei dane z kwietnia tego roku pokazały rekordową liczbę tras - nasi kierowcy oferowali przejazdy na aż 25 tys. różnych kombinacjach miejsc startu i docelowych destynacji, od dużych miast po mniejsze miejscowości i wsie. Obecnie notujemy duże wzrosty planowanych przejazdów na nadchodzącą majówkę i mamy nadzieję na kolejny rekordowy wynik.

GU: No dobrze, to już na koniec tradycyjne pytanie o przyszłość - jakie nowe funkcje i udogodnienia planujecie jeszcze wprowadzić?

OS: Na razie jako firma stawiamy na nacisk na budowę podstawowego biznesu i jego optymalizacji, a jest nim naziemny transport długodystansowy. Wprowadzamy takie produkty jak “Zweryfikowany profil” czy “Super Driver”, aby zwiększyć wiarygodność i zaufanie. Współdzielenie przejazdów pomaga rozwiązać także inne problemy: pozwala ludziom oszczędzać pieniądze, chronić planetę, budować więzi społeczne.

Staramy się i chcemy być częścią tego rozwiązania, między innymi po to, aby przyczynić się do poprawy ważnych aspektów życia ludzi, jakim jest mobilność. Staramy się także ograniczać problem wykluczenia komunikacyjnego, szczególnie mając na uwadze małe miasta, gdzie carpooling jest często główną i najwygodniejszą opcją podróży.

Przejazdy współdzielone samochodem i autobusy to nasze kluczowe zainteresowanie. Ale krótsze dojazdy do i z pracy też są czymś co obserwujemy - chcemy poznać ten biznes. Testy w Francji dadzą nam odpowiedź czy warto przenieść BlaBlaCar Daily na inne rynki. W przypadku tych usług skupimy się na przejazdach krótkiego dystansu realizowanych przez prywatne auta.

GU: Dziękuję za rozmowę.