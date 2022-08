Wakacyjne podróże po Polsce? Koniecznie zabierz ze sobą te aplikacje

Mamy połowę sierpnia, a to oznacza, że sezon urlopowy powoli zbliża się ku końcowi. Zapewne część z Was ma już za sobą wakacyjne podróże, jednak wciąż istnieje liczna grupa wczasowiczów, którzy do wyjazdu dopiero się przygotowują. Jeśli w tym roku zrezygnowaliście z popijania drinków na greckim all inclusive i macie zamiar aktywnie odpoczywać w kraju, to mamy dla Was zestawienie kilku przydatnych aplikacji, które ułatwią nie tylko zaplanowanie transportu, ale także wyznaczanie konkretnych punktów wyprawy. Oto siedem apek dostępnych na Androidzie i iOS, przydatnych podczas spędzania wakacji w Polsce.

Jak dojadę

Nie każdy musi być obeznany z charakterystyką transportu publicznego w dużych miastach. Dlatego też zaczniemy od ponadczasowego klasyka, który ułatwia poruszanie się po mieście dziesiątkom tysięcy Polaków każdego dnia.

Jak dojadę to proste oprogramowanie, informujące o niezbędnych szczegółach komunikacji publicznej. Bezpośrednio z jej poziomu sprawdzimy rozkłady jazdy (tramwajów, autobusów, metra) w czasie rzeczywistym, pełne trasy przejazdy z punktu A do punktu B z wyszczególnieniem konkretnych przystanków (i wskazówki jak się do nich dostać), a nawet kupimy bilet. Wirtualny portfel można łatwo doładować przy użyciu mobilnych systemów płatności (takich jak Apple Pay). Jak dojadę działa obecnie w 50 miastach, a pełna lista znajduje się pod tym adresem. Podczas wizyty w nowym mieście nie musisz nawet samodzielnie zmieniać ustawień – jeśli posiadasz włączoną lokalizację, aplikacja dostosuje rozkład lokalnej komunikacji miejskiej za Ciebie.

Koleo

Powiedzmy sobie wprost - polskie koleje nie należą do idealnych. Wielogodzinne opóźnienia stały się już w zasadzie memem, jednak pomimo to, przejazd pociągiem wciąż należy do jednej z najpopularniejszych form transportu. Nowe maszyny są wyposażone w wiele wygodnych udoskonaleń i jeśli akurat uda nam się uniknąć wydłużonego czasu oczekiwania, to podróż koleją można uznać za całkiem przyjemne doświadczenie. Na zwykle zatłoczonych peronach dużo się dzieje, więc żeby trzymać rękę na pulsie, dobrze jest wyposażyć się w stosowną aplikację.

Koleo to takie Jak dojadę dla pociągów. Aplikacja umożliwia wgląd w aktualne informacje o rozkładzie jazdy PKP oraz ceny biletów na połączenia kolejowe w Polsce. Nie mogło oczywiście zabraknąć możliwości opłacenia przejazdu liniami lokalnych przewodników, takich jak POLREGIO czy PKP SKM. Warto jednak zaznaczyć, że w przypadku Intercity dostępne są tylko rozkłady jazdy, bez możliwości zakupu biletu.

BlaBlaCar

A co jeśli ktoś nie lubi tłumów i woli podróże w kameralnym gronie? Wtedy przydatny może okazać się BlaBlaCar. Ten typ transportu ma w sobie coś z jazdy na gapę. Wsiadamy do samochodu z kompletnie obcą osobą, która może okazać się fantastycznym partnerem do rozmowy.

BlaBlaCar to obopólna korzyść dla kierowcy i pasażera. Właściciel pojazdu może zaoszczędzić na przejeździe, wypełniając puste miejsca w aucie, a podróżnik nierzadko ponosi mniejsze koszta niż w przypadku transportu publicznego. Przed przejazdem kierowca musi zostać zweryfikowany na podstawie dokumentu tożsamości, a użytkownicy mogą przeglądać swoje profile i w razie potrzeby odrzucić rezerwację. Taka forma podróżowania to nie tylko dzielnie kosztów, ale także okazja do poznania ciekawych osób, które swoje mini-biografie publikują w opisie profilu.

Airbnb

W porządku, skoro kwestie transportu mamy już za sobą, to najwyższa pora przejść do noclegu. Airbnb to moja ulubiona aplikacja podróżnicza. Dlaczego? Głównie ze względu na prostotę i minimum formalności. Dzięki Airbnb wielokrotnie udawało mi się znaleźć nocleg w najbardziej odludnych rejonach Polski, gdzie platformy takie jak Booking nie docierały.

Aplikacja oferuje szeroki wybór pokoi i apartamentów, zarówno od osób prywatnych jak i przedsiębiorców przygotowujących mieszkania stricte pod wynajem krótkoterminowy. Airbnb wykorzystuje wiele zalet technologii użytkowej. Rezerwacja i kontakt przez Internet, zdalne otwieranie mieszkania kodem i szybka płatność online przy użyciu mobilnych portfeli. Dla mnie opcja ta jest znacznie bardziej komfortowa (i korzystniejsza finansowo) niż sztywna hotelowa atmosfera.

Grupa biwakowa

A może pod namiot? Jeśli wolicie wypoczywać na łonie natury z dala od miejskiego zgiełku, koniecznie wyposażcie się w aplikację Grupa Biwakowa.

Znalezienie odpowiedniego miejsca na kemping może być problematyczne, dlatego też aplikacja ułatwia wybranie idealnego spotu na rozbicie obozu zarówno pośród dziczy, jak i w bardziej mainstreamowych lokalizacjach. Grupa Biwakowa to liczne zdjęcia, opisy i listy udogodnień (dostęp do wody, toalet, koszy na śmieci), które ułatwią zaplanowanie urlopu. Aplikacja posiada aktywną społeczność, dzielącą się opiniami i wskazówkami dotarcia do ciekawych atrakcji w okolicy. Nie zabrakło także wskazówek dla kamperów odnośnie parkingów i opłat. Jeśli więc masz ochotę na nieco bardziej „dzikie” wakacje, to Grupa Biwakowa powinna znaleźć się w Twoim smartfonie.

Traseo

Nocleg zapewniony? Świetnie! Zajmijmy się więc aktywnym wypoczynkiem. Uwielbiam górskie wędrówki i doskonale wiem, że jedną z najważniejszych czynności przed wejściem na szlak jest odpowiednie zaplanowanie podróży. W tym pomoże Traseo – mobilna baza wiedzy o szlakach i trasach.

Wspomniałem o górach, jednak Traseo przydatne jest nie tylko w kwestii samych wspinaczek, ale także wszelkiej maści leśnych wędrówek i rowerowych eskapad. Aplikacja jest bazą ponad 100 tysięcy tras turystycznych z uwzględnieniem profesjonalnych podkładów mapowych i lokalnych atrakcji. Traseo poprowadzi Cię przez parki narodowe i krajobrazowe, górskie szczyty i historyczne miasteczka. Z map można korzystać także offline, co przydatne jest podczas wycieczek w bardziej odludne rejony.

TripAdvisor

Czas na moją ulubioną i jedną z najbardziej kompletnych aplikacji podróżniczych. Jeśli wybierasz się w podróż po Polsce i masz w planach zwiedzać nie tylko typowo turystyczne obiekty, ale także klimatyczne miasteczka z dala od tłumów, to TripAdvisor jest aplikacją, która pozwoli zaplanować wszystko od deski do deski.

Zacznijmy od tego, że TripAdvisor posiada ogromną bazę użytkowników, którzy dzielą się milionami opinii na temat muzeów, zabytków, restauracji, hoteli i setek innych obiektów kultury. Warto zaznaczyć, że komentarze pochodzą od zapalonych podróżników i nierzadko zawierają kompletną i szczegółową pigułkę wiedzy o charakterystyce danej atrakcji z wyszczególnieniem rad i ciekawostek, które mogą przydać się podczas wycieczki. Z poziomu aplikacji można przykładowo zarezerwować bilety w muzeum, a przypadku niektórych restauracji zamówić jedzenie online. Jedynym minusem TripAdvisor jest brak polskiej wersji językowej, która z niezrozumiałych powodów zniknęła w ubiegłym roku. Jeśli jednak jesteście w stanie to przełknąć, to TripAdvisor posłuży wam jako wszechstronny partner podczas podróży do dowolnej destynacji.

Stock image from Depositphotos