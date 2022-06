Bilety na PKP Intercity za 19 zł gigantycznym sukcesem. Najlepszy miesiąc w 20-letniej historii

Na początku maja PKP Intercity wprowadziła we wszystkich swoich pociągach dynamiczny cennik biletów. W swoim wpisie o tym pisałem, że to istna rewolucja w cenniku biletów za przejazdy pociągami PKP Intercity. Okazuje się, że to też rewolucyjne wyniki sprzedażowe.

W nowym cenniku PKP Intercity od początku maja obowiązują trzy poziomy cen: Super Promo, Promo Plus, Promo 30 (bilety tańsze o 30% ), Promo 20 (tańsze o 20%) i Promo 10 (tańsze o 10%). O tym jaka zniżka wyświetli się nam przy zamawianiu biletu decyduje liczba wolnym miejsc w danej relacji, niezależnie od tego kiedy kupujemy bilet - bezpośrednio przed przejazdem czy tydzień wcześniej.

Co więcej system ten obowiązuje we wszystkich pociągach PKP Intercity - Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) i Twoich Linii Kolejowych (TLK), i to zarówno w 2 klasie, jak i w 1.

Jaki efekt tych zmian? W miesiącu maju pociągami PKP Intercity podróżowało 5,26 mln pasażerów - to aż o 28% więcej niż w rekordowym do tej pory maju 2019.

Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity:

Pierwsze tygodnie funkcjonowania oferty Promo w pociągach IC i TLK pokazują, że kolej przyciąga coraz więcej podróżnych. Intensywnie przygotowujemy się do sezonu wakacyjnego, podczas którego spodziewamy się, że wiele osób będzie rozważać pociąg jako atrakcyjną alternatywę dla podróży samochodem.

Osobiście sam skorzystałem z takiej promocji w maju, choć do tej pory przez ostatnie kilka lat podróżowałem po Polsce tylko BlaBlaCar. Dzięki tej promocji za kurs do Opola i z powrotem zapłaciłem zaledwie 48 zł, a więc po 24 zł w jedną stronę. BlaBlacar z kolei w jedną stronę kosztuje aktualnie około 50 zł i to z dłuższym czasem przejazdu.

Nie byłem w tym wyborze osamotniony, jak podaje PKP Intercity w każdym tygodniu maja pociągami PKP Intercity podróżuje ponad milion osób: to o 40-45% więcej niż w analogicznych okresach 2019 r. Tak więc bezapelacyjnie można tą zmianę w cenniku PKP Intercity przypisać po stronie niekwestionowanych sukcesów.

Źródło: PKP Intercity.