Nie ma E3, ale jest Summer Game Fest. Oto najważniejsze zapowiedzi i trailery z konferencji

Tegoroczne targi E3 ku smutkowi wielu fanów zostały odwołane. Nie oznacza to jednak, że gracze mają powody do narzekania na nudę. W ubiegłym tygodniu swój pokaz zorganizowało Sony — i na State of Play pokazano cały zestaw gier zmierzających na ich konsolę w najbliższym czasie. W niedzielę na swój pokaz zaprasza Microsoft i Bethesda, zaś wczorajszego wieczora miała miejsce wielka prezentacja w ramach Summer Game Fest. Lwia część gier może i nie zachwyca świeżością, ale część z nich jest miłym powrotem, a inne doczekały się nowych trailerów. W każdym razie możemy być pewni, że będzie w co grać — i najbliższe miesiące to sporo ciekawie zapowiadających się gier.

The Last of Us remastered na PC i PS5 zawita jeszcze tej jesieni. Twórcy chwalą się, że przbudowali swój klasyk z 2013 roku nie tylko pod względem graficznym, ale także dodali cały szereg usprawnień związanych z rozgrywką. Premiera gry już drugiego września, a na dokładkę - tryb zabawy wieloosobowej, która zostanie wydana jako osobny produkt.

The Callisto Protocol to tytuł, który swoimi trailerami straszy ostatnio na każdej imprezie. To ta sama zajawka, którą mogliśmy obejrzeć na State of Play - jeżeli zaś ominął was ten horror, to możecie się kapkę pobać... i przy okazji upewnić się, że zanotowaliście już datę premiery: 2 grudnia!

Fort Solis to nowa gra za którą odpowiadają weterani branży stojący za takimi hitami jak The last of Us czy Red Dead Redemption 2. Póki co podzielili się tylko konceptem o tym, jak kolonizacja Marsa nie poszła tak, jak osadnicy by tego oczekiwali... jako że tytuł prawdopodobnie jest jeszcze w powijakach - na więcej konkretów jeszcze poczekamy.

Street Fighter 6 to bijatyka, nad którą Capcom pracuje w pocie czoła... i możemy spodziewać się bardzo agresywnej promocji — co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Po pierwszych zajawkach w ubiegłym tygodniu, teraz przyszedł czas na pierwszy trailer przedstawiający możliwości bohatera. I to uwielbianej ikony - Guile'a. A to dopiero przedsmak, bo już w przyszłym tygodniu oficjalna prezentacja wydawcy, na której - jestem przekonany - kolejnych nowości ze świata Street Fightera nie zabraknie.

Podczas imprezy nie mogło też zabraknąć Call of Duty: Modern Warfare II, którego to pierwszy trailer otrzymaliśmy kilka dni temu. Teraz nadszedł czas na materiał z rozgrywki. Premiera już 28 października, a fani platformy Valve mają powody do radości. Po pięciu latach marka powraca na Steam!

Flashback 2 - czyli gra którą nie powinienem się cieszyć w ogóle, bo wiem że się zawiodę, ale i tak... nie mogę się doczekać. Bezpośredni sequel do mojej ukochanej gry, przy której ostatnim remake'u bawiłem się nadspodziewanie dobrze. Kontynuacja po latach ma zaoferować również platformową grę akcji 2D, tym razem jednak w oprawie na miarę XXI wieku. Poniższy teaser jest piękny, ale nie ukrywam, że czekam na więcej informacji i konkretów. Premiera w przyszłym roku.

Stormgate to nowa gra RTS osadzona w światach sci-fi oraz fantasy, nad którą pieczę trzymają twórcy odpowiedzialni m.in. za StarCrafta i trzeciego Warcrafta. Taka promocja sprawia, że oczekiwania na dzień dobry są ogromne, chociaż wieści że będzie to F2P w wielu może ochłodzić zapał. Niemniej obietnica całego szeregu trybów zabawy (od pojedynczego gracza, przez co-op, na PVP kończąc) daje nadzieję na to, że nie będziemy tam narzekać na nudę. Wersja beta Stormgate ma wystartować w przyszłym roku.

Aliens: Dark Descent to gra akcji obserwowana z perspektywy trzeciej osoby, w której... stawimy czoła obcemu. Premiera dopiero w przyszłym roku, ale klimatu tu nie brakuje:

Marvel Midnight Suns to tytuł o którym wiemy od dawna, jednak stale przesuwana data premiery sprawiła, że wciąż nie mogliśmy jeszcze położyć na nim rąk. Teraz twórcy obiecują, że oddadzą grę w nasze ręce 7 października - a na zaostrzenie apetytu mamy nowy trailer z Venomem i Spider-Manem

Zenless Zone Zero to nowa gra hack'n'slash od twórców jednej z najpopularniejszych gier ostatnich lat: Genshin Impact. Czy uda się powtórzyć sukces ich wcześniejszego produktu? Zobaczymy - beta na iOS i PC już wkrótce. A póki co - szybki rzut okiem na tamtejszą walkę.

Oto kilka innych trailerów wartych uwagi: